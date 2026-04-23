HDS thông qua kế hoạch chào bán 164 triệu cổ phiếu ra công chúng (IPO) tăng vốn điều lệ lên hơn 12.600 tỷ đồng, kiện toàn nhân sự cấp cao

Tại kỳ đại hội cổ đông thường niên lần này HDS đã thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với quy mô 164 triệu cổ phiếu. Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của Công ty dự kiến đạt hơn 12.600 tỷ đồng.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông vào tháng 11/2025 đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 1.461 tỷ đồng lên hơn 10.960 tỷ đồng và chính thức được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận vào tháng 04/2026. Hiện Công ty đang khẩn trương triển khai các thủ tục chào bán, dự kiến hoàn tất trong tháng 5/2026.

Việc tăng mạnh vốn điều lệ và triển khai IPO là bước đi chiến lược nhằm củng cố nền tảng tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng quy mô hoạt động của HDS, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng tâm như kinh doanh vốn, dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB), môi giới và quản lý tài sản. Đây cũng là tiền đề quan trọng để HDS đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển các nền tảng công nghệ tài chính (WealthTech), hướng tới mục tiêu trở thành công ty chứng khoán dẫn đầu về chất lượng dịch vụ và hiệu quả vận hành trên thị trường.

Cùng với đó, Đại hội cũng thông qua việc thay đổi nhân sự cấp cao. Ông Vũ Hữu Điền chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán HD. Trước đó, ngày 10/4 ông Vũ Hữu Điền cũng đã được bổ nhiệm vào vị trí Cố vấn cao cấp Sovico Group.

Ông Vũ Hữu Điền (sinh năm 1972) là chuyên gia tài chính – chứng khoán giàu kinh nghiệm tại Việt Nam. Trước khi gia nhập HDS, ông từng giữ vai trò Chủ Tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS), đồng thời có nhiều năm làm việc tại Dragon Capital – một trong những quỹ đầu tư hàng đầu trên thị trường.

Tham gia vào tập đoàn quản lý quỹ và đầu tư Dragon Capital (DC) từ năm 2000 khi thị trường chứng khoán Việt Nam mới thành lập, ông đã kinh qua các chức vụ quan trọng như Giám đốc đầu tư Quỹ VEIL – quỹ lớn nhất Việt Nam với NAV 2 tỷ USD niêm yết trên Thị trường chứng khoán Luân Đôn, Trưởng bộ phận cấu trúc các giao dịch lớn (Deal Origination), thành viên Ban Tổng Giám Đốc (EXCO).

Bên cạnh đó, trong quá trình điều hành tại VPBankS, ông Vũ Hữu Điền đã lãnh đạo công ty tăng trưởng đột phá về quy mô, đưa VPBankS vào Top 5 công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, đồng thời xây dựng được các trụ cột kinh doanh nền tảng đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Ông cũng để lại dấu ấn quan trọng thông qua việc dẫn dắt thành công thương vụ VPBankS IPO và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) huy động gần 500 triệu đô la chỉ trong thời gian ngắn kỷ lục. Ông là gương mặt quen thuộc tại các chương trình gặp gỡ nhà đầu tư, trực tiếp trao đổi với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần nâng cao uy tín và khả năng huy động vốn của doanh nghiệp.

Ông Vũ Hữu Điền - Chủ tịch HĐQT HDS

Việc bổ nhiệm ông Vũ Hữu Điền vào vị trí Chủ tịch HĐQT được kỳ vọng sẽ mang đến động lực tăng trưởng mới cho HDS, đặc biệt trong việc nâng cao năng lực quản trị, mở rộng quan hệ với nhà đầu tư tổ chức và thúc đẩy các hoạt động thị trường vốn theo chuẩn mực quốc tế.

Trong giai đoạn tới, với nền tảng tài chính được củng cố, chiến lược rõ ràng và đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, HDS đặt mục tiêu tăng tốc phát triển, mở rộng thị phần và khẳng định vị thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam, hướng tới trở thành định chế tài chính đầu tư theo tiêu chuẩn tổ chức (institution-grade), vận hành trên nền tảng công nghệ và quản trị rủi ro tiên tiến.

Ra mắt HD Invest - Nền tảng đầu tư số hướng tới trải nghiệm nhà đầu tư thế hệ mới

Trên nền tảng chiến lược và năng lực tài chính được củng cố, HDS tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công nghệ nhằm hiện thực hóa quá trình chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động kinh doanh và trải nghiệm khách hàng.

Sự ra đời của HD Invest chính là "hạt nhân" trong chiến lược chuyển đổi số của HDS. Ứng dụng được thiết kế như một nền tảng quản lý tài sản đầu tư tập trung, cho phép nhà đầu tư thực hiện toàn bộ hoạt động từ mở tài khoản, theo dõi thị trường, giao dịch đến quản lý danh mục trên cùng một trải nghiệm thống nhất trên cả hai nền tảng Mobile và Web.

Một trong những điểm nổi bật của HD Invest là quy trình mở tài khoản eKYC chỉ trong 3 phút, xác thực CCCD bằng công nghệ NFC, giúp rút ngắn đáng kể thời gian tham gia thị trường cho nhà đầu tư. HD Invest sở hữu giao diện hiện đại, trực quan và thân thiện với người dùng, được thiết kế tối ưu để ngay cả nhà đầu tư mới cũng có thể dễ dàng thao tác, theo dõi và quản lý danh mục chỉ trong vài bước đơn giản.

Theo đại diện HDS, nền tảng mới được phát triển nhằm tối ưu hiệu năng, tăng tính ổn định hệ thống và cải thiện trải nghiệm giao dịch so với các nền tảng trước đây. "HD Invest hướng tới việc giúp nhà đầu tư tiếp cận thị trường một cách đơn giản hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn, đồng thời tạo nền tảng để phát triển các dịch vụ đầu tư thông minh trong tương lai", ông Nguyễn Hà Quỳnh, Tổng Giám đốc HDS cho biết.

