Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn hôm nay (sáng ngày 23/4)

Đầu giờ sáng 23/4, giá vàng trong nước đi ngang so với cuối phiên hôm qua. Vàng miếng tại SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cùng niêm yết ở mức 167,5 - 170 triệu đồng/lượng; riêng Mi Hồng giao dịch 168,5 - 170 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết 167,3 - 169,8 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu, DOJI và Phú Quý cùng ở mức 167 - 170 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch 167 - 169,6 triệu đồng/lượng.

Trong phiên ngày 22/4, giá vàng biến động theo xu hướng giảm là chủ đạo, có thời điểm giảm tới 900.000 đồng/lượng so với phiên trước, trước khi hồi phục nhẹ vào cuối ngày khoảng 300.000 đồng/lượng; tính chung cả phiên, giá vàng miếng và vàng nhẫn vẫn giảm khoảng 400.000–600.000 đồng/lượng so với ngày 21/4.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải đầu giờ sáng ngày 23/4

Giá vàng thế giới tăng trong phiên thứ Tư sau khi chạm mức thấp nhất hơn một tuần trong phiên trước, nhờ lực mua bắt đáy, trong khi nhà đầu tư tiếp tục chờ đợi khả năng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Giá vàng giao ngay có lúc tăng tới 1% trong phiên, hiện giao dịch ở mốc 4.720.70 USD/ounce. Trước đó vào thứ Ba, vàng ghi nhận mức giảm trong ngày mạnh nhất kể từ 26/3.

“Hoạt động mua bắt đáy sau đợt giảm hôm thứ Ba đang xuất hiện trên thị trường kim loại quý, bao gồm vàng và bạc,” ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết.

Về địa chính trị, Iran đã bắt giữ hai tàu tại eo biển Hormuz trong ngày thứ Tư, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc phong tỏa Iran sẽ tiếp tục và một nguồn tin cho biết ông chưa đưa ra mốc thời gian cho lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu cho thấy các cuộc đàm phán hòa bình sẽ sớm được nối lại.

Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon cũng chịu sức ép khi ít nhất ba người thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel tại Lebanon.

Theo ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, giá vàng đang được hỗ trợ phần nào bởi kỳ vọng tình hình tại eo biển Hormuz có thể được xử lý sau các phát biểu của ông Donald Trump, nhưng bối cảnh vẫn rất mong manh và nhiều bất định.

Giá vàng đã giảm khoảng 11% kể từ khi xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran bắt đầu vào ngày 28/2, khi giá dầu tăng mạnh làm dấy lên lo ngại lạm phát. Dù vàng thường được xem là kênh phòng ngừa lạm phát, lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi này.

Trong khi đó, ứng viên Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Kevin Warsh cho biết ông không đưa ra cam kết nào với ông Trump về việc cắt giảm lãi suất, đồng thời khẳng định sẽ hoạt động độc lập với Nhà Trắng nếu được phê chuẩn, dù theo đuổi các cải cách rộng hơn.