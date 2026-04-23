Bộ Tài chính công bố kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026

Bộ Tài chính vừa công bố Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 27/02/2026 phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026.

Theo đó, việc công bố Kế hoạch vay, trả nợ công hàng năm nhằm tăng cường minh bạch thông tin nợ công, việc công bố Kế hoạch vay, trả nợ công hằng năm giúp Việt Nam tiệm cận nhanh chóng với các thông lệ tốt quốc tế về quản lý nợ. Việc công bố cũng giúp cải thiện trực tiếp điểm số trong tiêu chí đánh giá về Chiến lược quản lý nợ theo công cụ Đánh giá hiệu quả quản lý nợ công (DeMPA) của Ngân hàng Thế giới.

Bên cạnh đó, tăng cường minh bạch về nợ công tạo điều kiện để các tổ chức xếp hạng tín nhiệm, các tổ chức đánh giá vĩ mô tiếp cận nguồn thông tin chính thức và toàn diện. Đây là cơ sở giúp Việt Nam cải thiện điểm số ở các khung đánh giá về "minh bạch - quản trị - thể chế", từ đó góp phần tác động tích cực đến việc cải thiện kết quả xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Ngoài ra, hiện thực hóa mục tiêu chiến lược giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia thông qua nỗ lực minh bạch hóa nợ công là hành động thiết thực nhằm chủ động triển khai các giải pháp nâng hạng tín nhiệm quốc gia, thực hiện đúng mục tiêu đã đề ra tại Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số".

Theo Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 27/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026 thì kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026, Kế hoạch vay của Chính phủ tối đa 969.796 tỷ đồng. Cụ thể, vay cho cân đối ngân sách trung ương tối đa 959.705 tỷ đồng, trong đó vay bù đắp bội chi ngân sách trung ương tối đa là 583.700 tỷ đồng, vay để trả nợ gốc không quá 376.005 tỷ đồng. Vay về cho vay lại khoảng 10.092 tỷ đồng. Nguồn huy động kết hợp linh hoạt các công cụ phát hành trái phiếu Chính phủ; vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài; phát hành trái phiếu quốc tế Chính phủ và các nguồn tài chính hợp pháp khác.