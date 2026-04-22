VPBank: Chủ động mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh mới như BHNT, quản lý quỹ, tài sản số, kinh doanh vàng; duy trì đà tăng trưởng trên 30% mỗi năm

Ngày 22/04, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, xem xét và thông qua toàn bộ các tờ trình, báo cáo quan trọng.

Mục tiêu tăng vốn lên 106.200 tỷ đồng

Ban Lãnh đạo VPBank đã trình và được ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2026 từ 79.339 tỷ đồng lên 106.243 tỷ đồng. Khi hoàn tất trong năm 2026, VPBank sẽ củng cố vững chắc vị thế trong nhóm ngân hàng có năng lực tài chính dẫn đầu thị trường.

Kế hoạch tăng vốn được triển khai theo hai giai đoạn. Trước hết, ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ hơn 26%, nâng vốn điều lệ lên 100.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong khoảng quý II đến quý III năm nay.

Giai đoạn hai, VPBank dự kiến phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, nâng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng. Đợt phát hành dự kiến thực hiện trong quý III - IV, nhằm nâng cao năng lực tài chính, quản trị, mở rộng quy mô hoạt động của VPBank. Nhà đầu tư tham gia đợt phát hành có thể là nhà đầu tư chiến lược của VPBank hoặc một tổ chức nước ngoài đáp ứng, tuân thủ đầy đủ năng lực tài chính, điều kiện tham gia.

Song song với kế hoạch tăng vốn, VPBank cũng trình và được cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Việc duy trì chính sách cổ tức tiền mặt trong năm nay đánh dấu năm thứ tư liên tiếp ngân hàng thực hiện cam kết này, đồng thời bám sát lộ trình đã được công bố tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc duy trì chi trả cổ tức tiền mặt trong 5 năm liên tiếp.

Kế hoạch kinh doanh duy trì đà tăng trưởng cao

Năm nay, VPBank cũng đặt ra kế hoạch kinh doanh tham vọng với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 41.323 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước. Dư nợ cấp tín dụng hợp nhất dự kiến đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 34%, đi cùng với quy mô tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, tăng 40%. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng riêng lẻ theo Thông tư 31 dưới 2,5%.

Theo đánh giá của Ban Lãnh đạo ngân hàng, trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn ẩn chứa nhiều diễn biến phức tạp, cùng với những rủi ro từ tình hình chính trị thế giới, các mục tiêu kinh doanh năm nay là thách thức không nhỏ.

"Tuy vậy, chúng tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và đối tác chiến lược, cùng sự đồng lòng của toàn bộ cán bộ nhân viên, VPBank sẽ vững bước vượt qua khó khăn, tiếp tục tăng trưởng chất lượng và hiệu quả", báo cáo của Ban Điều hành viết.

Kết thúc quý I/2026, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt hơn 7.900 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 20% kế hoạch năm. Tổng tài sản hợp nhất đi lên 9%, đạt hơn 1,37 triệu tỷ đồng, duy trì vị thế dẫn đầu trong nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân không có vốn Nhà nước. Quy mô tín dụng hợp nhất vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, tăng 10,2% so với cuối năm 2025, đi cùng với quy mô tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất đạt gần 822.000 tỷ đồng, tăng 11,8%.

Năm 2025, với sự cộng hưởng từ hệ sinh thái mở rộng khác biệt và sự hỗ trợ từ cổ đông chiến lược SMBC, VPBank đã ghi nhận sự bứt phá rõ nét, vượt kế hoạch ở toàn bộ chỉ tiêu tài chính. Tổng tài sản hợp nhất đến cuối năm đạt 1,26 triệu tỷ đồng, tăng 36,4%, đưa VPBank trở thành ngân hàng tư nhân không có vốn Nhà nước có tổng tài sản lớn nhất hệ thống.

Tính đến cuối năm 2025, dư nợ tín dụng hợp nhất đạt hơn 961.000 tỷ đồng, trong khi huy động tiền gửi và giấy tờ có giá riêng lẻ cũng ghi nhận mức tăng trưởng 35,6%. VPBank khẳng định vị thế trên thị trường vốn quốc tế bằng các khoản huy động dài hạn, được thu xếp và bảo lãnh bởi các định chế uy tín, với tổng quy mô đạt 2,36 tỷ USD. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) duy trì trong nhóm dẫn đầu, đạt hơn 14%.

Những trụ cột chiến lược trong giai đoạn mới

Đi cùng kế hoạch tham vọng năm này là hệ thống các trụ cột chiến lược được xây dựng đồng bộ và có tính liên kết cao. Trước hết, tăng trưởng tín dụng vẫn là động lực cốt lõi, với trọng tâm đặt vào phân khúc bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).

Song hành với tăng trưởng tín dụng, VPBank tiếp tục củng cố nền tảng huy động vốn theo hướng đa dạng hóa nguồn và kênh huy động, không chỉ mở rộng quy mô mà còn đảm bảo an toàn thanh khoản, sự cân đối, bền vững của bảng cân đối. Trên nền tảng này, nâng cao năng lực quản trị rủi ro được đẩy mạnh theo hướng chủ động, tăng cường giám sát, xử lý nợ và thúc đẩy công tác thu hồi, qua đó cải thiện chất lượng danh mục tín dụng một cách thực chất.

"Cộng hưởng hệ sinh thái và quản trị tập đoàn" cũng tiếp tục được ngân hàng xác định là một trụ cột chiến lược trọng tâm, nhằm tối ưu hiệu quả vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng trên toàn hệ sinh thái. Trên nền tảng đó, VPBank chủ động mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh mới như bảo hiểm nhân thọ, quản lý quỹ, tài sản số và kinh doanh vàng, đồng thời tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, dữ liệu và nguồn nhân lực, để tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Năm 2026 được VPBank xác định là năm bản lề trong kế hoạch phát triển 5 năm tiếp theo, đánh dấu giai đoạn tăng tốc nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược dài hạn. Ngân hàng đặt mục tiêu mở rộng mạnh mẽ quy mô hoạt động, đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng trên 30%/năm. Sự kết hợp chặt chẽ giữa "tăng trưởng nhanh" và "nâng cao chất lượng" sẽ là trục xuyên suốt, giúp VPBank vừa gia tăng quy mô kinh doanh, vừa củng cố nền tảng quản trị và hiệu quả, hướng tới phát triển bền vững trong dài hạn.

Định hướng này được xây dựng trên nền tảng tăng trưởng bền bỉ trong nhiều năm qua, khi VPBank duy trì tốc độ bình quân khoảng 30% trong 15 năm, riêng 3 năm gần đây đều vượt ngưỡng 30%. Kết quả này phản ánh năng lực thực thi chiến lược nhất quán, cũng như khả năng tăng trưởng nhanh nhưng vẫn kiểm soát tốt rủi ro trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.