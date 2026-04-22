Tiết lộ tin điều tra của công an, cựu giám đốc ngân hàng ở TPHCM lãnh án tù

Ngày 22-4, TAND TPHCM tuyên án 2 năm tù đối với bị cáo Trần Hữu Cường (39 tuổi, quê Quảng Trị; cựu giám đốc Ngân hàng Đại chúng Việt Nam - PVcomBank, Chi nhánh Gò Vấp) về tội "Cố ý làm lộ bí mật công tác" theo điểm đ khoản 2 Điều 361 Bộ luật Hình sự.



Gửi công văn của công an cho khách hàng

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 8-2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM tiến hành xác minh tin báo tố giác tội phạm về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối với đối tượng Nguyễn Văn Đang (cùng các đồng phạm thực hiện cho nhiều người vay tiền với lãi suất 0,5%/01 ngày, tương đương 182,5%/1 năm).

Ngày 21-7-2025, cơ quan điều tra gửi công văn đề nghị PVcomBank chi nhánh Gò Vấp hỗ trợ cung cấp thông tin tài khoản của Đang để phục vụ công tác làm rõ hành vi phạm pháp.

Bị cáo tại toà

Thời điểm này, bị cáo Trần Hữu Cường đang giữ chức vụ giám đốc chi nhánh và có mối quan hệ quen biết với Vy Bảo Ngọc (vợ của Đang). Ngày 26-7-2025, trong quá trình duyệt hồ sơ vay vốn cho Ngọc, Cường phát hiện tài khoản của Đang đang bị công an xác minh nên đã nhắn tin qua Zalo cho Ngọc biết.

Đến ngày 28-7-2025, Cường chỉ đạo nhân viên cung cấp hình ảnh công văn của cơ quan công an rồi chuyển tiếp cho Ngọc qua ứng dụng Zalo. Sau khi nhận được thông tin từ Cường, Ngọc đã đưa cho chồng xem để tìm cách đối phó.

Ngay lập tức, Nguyễn Văn Đang đã xóa toàn bộ dữ liệu liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong điện thoại di động nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho công tác điều tra của cơ quan chức năng.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Cường là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến hoạt động nghiệp vụ của cơ quan Nhà nước và gây ảnh hưởng xấu đến quá trình giải quyết vụ án của các cơ quan tiến hành tố tụng.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự, quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải nên tòa đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi tuyên án.

Đối với Vy Bảo Ngọc và các nhân viên ngân hàng có liên quan, cơ quan điều tra xác định Ngọc không phải là người có chức vụ quyền hạn, còn các nhân viên chỉ thực hiện theo chỉ đạo mà không biết mục đích tư lợi của Cường nên không có căn cứ xử lý hình sự.

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Cường 2 năm tù về tội "Cố ý làm lộ bí mật công tác".