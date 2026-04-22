Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sacombank đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc, có Quyền Tổng Giám đốc mới

Lan Anh | 22-04-2026 - 16:59 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên sáng nay 22/4, Hội đồng quản trị SACOMBANK vừa có các quyết định quan trọng nhằm tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao.

Hội đồng Quản trị đã thống nhất giao ông Nguyễn Đức Thụy đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị, trực tiếp phụ trách công tác chỉ đạo chiến lược, quản trị cấp cao và định hướng phát triển dài hạn của ngân hàng.

Ông Thụy vừa được đại hội cổ đông chính thức bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 trong sáng nay.

Ông Nguyễn Đức Thụy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Sacombank

Hội đồng Quản trị SACOMBANK cũng thống nhất bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức Quyền Tổng Giám đốc, phụ trách điều hành hoạt động của ngân hàng theo đúng quy định hiện hành. Ông Loic Faussier sinh năm 1972 tại Pháp, tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Paris Assas. Ông sở hữu hai bằng Thạc sĩ, gồm Thạc sĩ Tài chính tại Đại học Paris Dauphine và Thạc sĩ Luật Kinh doanh tại Học viện Chính trị Paris.

Ông Loic Faussier - Quyền Tổng Giám đốc Sacombank

Tại ĐHĐCĐ sáng nay, Sacombank đã thông qua nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, ngân hàng sẽ đổi tên từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sai Gon Thuong Tin Joint Stock Commercial Bank) thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank) . Tên viết tắt của Ngân hàng cũng được định dạng lại từ Sacombank thành SACOMBANK.

SACOMBANK cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng tài sản đến 31/12/2026 dự kiến đạt 1.010.300 tỷ đồng (tăng 10%), tổng huy động đạt 921.300 tỷ đồng (tăng 10%), dư nợ tín dụng đạt 699.400 tỷ đồng (tăng 12% hoặc theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt) và lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 8.100 tỷ đồng (tăng 6% so với năm trước). Bên cạnh đó, mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 4,5%.

Lan Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
4.000 người đăng ký tham gia Đại hội thường niên SHB, cổ đông không tham dự trực tiếp vẫn được nhận tiền qua tài khoản

ĐHĐCĐ Sacombank: Lãnh đạo ngân hàng giải đáp loạt vấn đề về tái cơ cấu, xử lý cổ phần của ông Trầm Bê, chiến lược kinh doanh,...

ĐHCĐ VPBank: Kế hoạch lợi nhuận 2026 trên 41.300 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên cao nhất hệ thống

16:01 , 22/04/2026
Đại hội cổ đông SHB: Gần 3.000 người tham dự, mục tiêu tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng

15:41 , 22/04/2026
Từ tháng 4/2026, khách hàng được tích điểm không giới hạn khi chi tiêu bằng Thẻ tín dụng ACB

15:32 , 22/04/2026
Cập nhật KQKD ngân hàng chiều 22/4: Sacombank, Techcombank, LPBank,...

15:15 , 22/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên