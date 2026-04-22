Sacombank đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc, có Quyền Tổng Giám đốc mới

Hội đồng Quản trị đã thống nhất giao ông Nguyễn Đức Thụy đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị, trực tiếp phụ trách công tác chỉ đạo chiến lược, quản trị cấp cao và định hướng phát triển dài hạn của ngân hàng.

Ông Thụy vừa được đại hội cổ đông chính thức bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 trong sáng nay.

Hội đồng Quản trị SACOMBANK cũng thống nhất bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức Quyền Tổng Giám đốc, phụ trách điều hành hoạt động của ngân hàng theo đúng quy định hiện hành. Ông Loic Faussier sinh năm 1972 tại Pháp, tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Paris Assas. Ông sở hữu hai bằng Thạc sĩ, gồm Thạc sĩ Tài chính tại Đại học Paris Dauphine và Thạc sĩ Luật Kinh doanh tại Học viện Chính trị Paris.

Tại ĐHĐCĐ sáng nay, Sacombank đã thông qua nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, ngân hàng sẽ đổi tên từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sai Gon Thuong Tin Joint Stock Commercial Bank) thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank) . Tên viết tắt của Ngân hàng cũng được định dạng lại từ Sacombank thành SACOMBANK.

SACOMBANK cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng tài sản đến 31/12/2026 dự kiến đạt 1.010.300 tỷ đồng (tăng 10%), tổng huy động đạt 921.300 tỷ đồng (tăng 10%), dư nợ tín dụng đạt 699.400 tỷ đồng (tăng 12% hoặc theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt) và lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 8.100 tỷ đồng (tăng 6% so với năm trước). Bên cạnh đó, mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 4,5%.