Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển: Tìm nhà đầu tư để giá cổ phiếu tăng không khó, nhưng chúng tôi muốn tìm một 'chàng rể' thuỷ chung

Chủ tịch Đỗ Quang Hiển chia sẻ tại sự kiện

Tại Đại hội cổ đông thường niên SHB diễn ra vào chiều nay (22/4), Chủ tịch Đỗ Quang Hiển đã có những chia sẻ về cơ hội thu hút nhà đầu tư nước ngoài trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng.

Theo ông Hiển, đây là cơ hội tốt không chỉ với SHB mà với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung. Và hiện nay, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang quan tâm.

"Chúng tôi ví von là có nhiều "chàng rể" ngoại quan tâm đến "cô gái đẹp" SHB, tuy nhiên để trở thành đối tác chính thức thì cần lựa chọn kỹ lưỡng. Tiêu chí không chỉ là vốn mà còn là sự gắn bó lâu dài, tham gia vào quản trị, công nghệ và chuỗi cung ứng", Chủ tịch SHB cho biết.

Theo ông Hiển, SHB ưu tiên các đối tác có tầm nhìn trung và dài hạn, đảm bảo sự phát triển an toàn, bền vững, thay vì chỉ hướng đến mục tiêu ngắn hạn như tăng giá cổ phiếu. Dự kiến trong năm 2026, ngân hàng có thể tìm được đối tác phù hợp như kỳ vọng của cổ đông.

"Việc để nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào ngân hàng để giá cổ phiếu tăng không khó, nhưng chúng tôi muốn tìm một nhà đầu tư chung thủy. Tôi nghĩ trong năm nay, chúng tôi sẽ lựa chọn được nhà đầu tư chiến lược mà cổ đông mong muốn", ông Hiển thông tin.

Về ﻿kế hoạch chuyển nhượng hai ngân hàng ở Lào và Campuchia,﻿ Chủ tịch Đỗ Quang Hiển cho biết hiện nay, các hoạt động tại Lào đã được trình Ngân hàng Nhà nước Lào phê duyệt. Tại Campuchia, do những biến động gần đây liên quan đến một tập đoàn Trung Quốc, thị trường tài chính – ngân hàng đang gặp khó khăn, không chỉ đối với ngân hàng Việt Nam mà cả các ngân hàng quốc tế.

Trong bối cảnh đó, SHB đang tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với mục tiêu chuyển nhượng vốn, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật tại Việt Nam và nước sở tại, đồng thời tối ưu hiệu quả và quyền lợi cổ đông.

Thông tin về kết quả kinh doanh ngân hàng trong quý 1/2026, ﻿Tổng Giám đốc SHB Ngô Thu Hà cho biết, tổng tài sản đạt 930.900 tỷ đồng, tăng khoảng 4,4% so với cuối năm 2025.

Huy động vốn đạt 672.000 tỷ đồng, tăng 4,5%. Trong khi đó, dư nợ tín dụng đạt 632.800 tỷ đồng, tăng 2,15% so với cuối năm trước.

Về hiệu quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế đạt 4.660 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Các chỉ số an toàn tiếp tục được duy trì theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Cụ thể, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 12,6%. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) ở mức 77%, thấp hơn đáng kể so với ngưỡng 85% theo quy định. Tỷ lệ dự trữ thanh khoản đạt 17%, cao hơn mức tối thiểu 10%.