ACB Quý I/2026: Lợi nhuận phục hồi mạnh, tăng trưởng bền vững với chất lượng tài sản thuộc nhóm dẫn đầu thị trường

Kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy ACB không chỉ phục hồi mạnh mẽ về lợi nhuận, mà còn tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm các ngân hàng có chất lượng tài sản và năng lực quản trị rủi ro hàng đầu thị trường.

Lợi nhuận tăng 55% so với quý trước, thu nhập đa dạng và bền vững trên nền tảng tài chính vững chắc

Kết thúc quý I/2026, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 5.4 nghìn tỷ đồng, tăng 55% so với quý trước và 17% so với cùng kỳ, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn chủ động gia tăng trích lập dự phòng trong quý IV/2025, đồng thời cho thấy hiệu quả rõ nét của chiến lược điều hành thận trọng trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

Tổng thu nhập đạt 8.9 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, với thu nhập lãi tăng 10% và thu nhập ngoài lãi tăng 23%, cho thấy cấu trúc thu nhập ngày càng cân bằng. Thu nhập từ phí dịch vụ tăng 14%, trong đó phí hoa hồng bảo hiểm tăng 7%; các nguồn thu phí cốt lõi tiếp tục bứt phá với phí dịch vụ tài khoản tăng gấp ba lần, phí thanh toán quốc tế tăng 22% và phí bảo lãnh tăng 32%, khẳng định hiệu quả chiến lược phát triển thu nhập ngoài lãi.

Hiệu quả hoạt động tiếp tục được cải thiện khi tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) được kiểm soát ở mức 32%, thấp hơn năm 2025, phản ánh kỷ luật tài chính và nỗ lực tối ưu vận hành trên toàn hệ thống.

Tổng tài sản của ACB tiếp tục gia tăng sau khi vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, khẳng định quy mô và nền tảng tăng trưởng vững chắc. Cơ cấu tài sản duy trì lành mạnh với 97% là tài sản sinh lời, tạo điều kiện tối ưu hiệu quả sử dụng vốn, duy trì khả năng sinh lời ổn định, nâng cao tính linh hoạt trong điều hành và củng cố sức chống chịu trước biến động thị trường.

Hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính hiệu quả vào năm 2030, ACB tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động toàn tập đoàn và phát huy vai trò của các công ty thành viên. Trong quý I/2026, lợi nhuận trước thuế của các công ty con tăng 2.6 lần so với cùng kỳ, nâng tỷ lệ đóng góp vào lợi nhuận hợp nhất lên 8%. Nổi bật là ACBS đạt lợi nhuận trước thuế 306 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ, trong khi các công ty thành viên khác như ACBC, ACBA và ACBL cũng ghi nhận tăng trưởng, đóng góp tích cực vào bức tranh tài chính hợp nhất của tập đoàn.

Tín dụng tăng trưởng bền vững, tập trung lĩnh vực then chốt của nền kinh tế

Kết thúc quý I/2026, dư nợ tín dụng của ACB đạt 711 nghìn tỷ đồng, tăng 3.2% so với đầu năm, cao hơn mức tăng trưởng cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ phân khúc khách hàng doanh nghiệp, với mức tăng 6%, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như thương mại, chế biến – chế tạo, phù hợp với định hướng tín dụng phục vụ sản xuất – kinh doanh và chủ trương điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Đáng chú ý, cho vay doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI tiếp tục là điểm sáng, với mức tăng trưởng lần lượt 15% và 43% so với đầu năm, khẳng định vai trò của ACB trong việc đồng hành cùng dòng vốn đầu tư nước ngoài và khai thác hiệu quả các phân khúc khách hàng có nền tảng tài chính vững mạnh.

Ngoài ra, tín dụng khách hàng cá nhân cũng tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực.

Chất lượng tài sản và an toàn thanh khoản thuộc nhóm dẫn đầu – Củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn

Song hành với mở rộng hoạt động kinh doanh, năng lực quản trị rủi ro và kỷ luật an toàn của ACB tiếp tục được khẳng định rõ nét. Tại thời điểm cuối quý I/2026, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp 0.97%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) duy trì ở mức cao 114%, phản ánh chiến lược tăng trưởng thận trọng, chủ động và hiệu quả. Những chỉ số này tiếp tục giúp ACB giữ vững vị thế trong nhóm các ngân hàng có chất lượng tài sản và mức độ an toàn cao nhất trên thị trường.

Song song đó, ACB tiếp tục duy trì kỷ luật chặt chẽ trong quản trị thanh khoản và an toàn vốn, qua đó tạo dư địa vững chắc cho tăng trưởng trong trung và dài hạn. Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ở mức khoảng 24.9%, thấp hơn đáng kể so với ngưỡng quy định của Ngân hàng Nhà nước, cho thấy cấu trúc nguồn vốn an toàn và linh hoạt. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) được kiểm soát ở mức 81%, thấp hơn mức trần 85%, góp phần đảm bảo thanh khoản lành mạnh và tăng khả năng chủ động trong điều hành tín dụng. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất theo Thông tư 14 đạt 12.6%, cải thiện so với cuối năm 2025 và vượt xa mức quy định của NHNN.

Hoàn thiện hệ sinh thái giải pháp tài chính toàn diện, đồng hành cùng khách hàng và hộ kinh doanh

Song song với các sản phẩm ngân hàng truyền thống, ACB cùng các công ty thành viên như ACBS và ACBC không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái giải pháp tài chính toàn diện, bao gồm chứng chỉ tiền gửi, chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp và các giải pháp quản lý dòng tiền, được thiết kế linh hoạt theo mục tiêu tài chính và khẩu vị rủi ro của từng nhóm khách hàng.

Đến hết quý I/2026, ACB đã phát hành gần 10,000 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi cho khách hàng cá nhân, phản ánh nhu cầu ngày càng gia tăng đối với các công cụ tích lũy ổn định. Trên cơ sở đó, ngân hàng tiếp tục mở rộng giải pháp này sang phân khúc khách hàng doanh nghiệp, từng bước hiện thực hóa chiến lược C1425.

Với định hướng đồng hành cùng hộ kinh doanh, ACB tiếp tục giữ vai trò tiên phong khi là ngân hàng đầu tiên ký kết hợp tác với Cục Thuế TP.HCM và phối hợp cùng 29 chi cục thuế cơ sở, triển khai các giải pháp hỗ trợ thiết thực như miễn phí phần mềm bán hàng, ưu đãi hóa đơn điện tử, chữ ký số và dịch vụ chuyển tiền. Đồng thời, việc hoàn thiện hệ sinh thái Đồng Minh Thông Thái đang góp phần giúp hộ kinh doanh nâng cao hiệu quả vận hành và thích ứng với môi trường pháp lý mới.

Đặc biệt, ACB triển khai gói ưu đãi trị giá 30 triệu đồng dành cho hộ kinh doanh, đáp ứng yêu cầu pháp lý mới và mở rộng kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi. Gói hỗ trợ bao gồm Gói giải pháp tài chính trị giá 10 triệu đồng (miễn phí thiết bị chấp nhận thanh toán, phần mềm bán hàng, chữ ký số và hóa đơn điện tử), Gói đào tạo năng lực phát triển thị trường và chuyển đổi số trị giá 20 triệu đồng, cùng với Gói ưu đãi lãi vay giảm 1% - hạn mức 5.000 tỷ. Bên cạnh đó, Gói đồng hành cùng ACB phát triển thương hiệu cho phép kết nối và tiếp cận hơn 9 triệu khách hàng trên hệ sinh thái ACB Rewards, tạo nền tảng để từng bước chuẩn hóa, mở rộng thị trường.

Kiên định tầm nhìn dài hạn, triển khai chiến lược phát triển bền vững một cách bài bản

Hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính hiệu quả vào năm 2030, ACB triển khai Chiến lược Phát triển Bền vững giai đoạn 2026–2030 như một trụ cột trong định hướng dài hạn, tích hợp phát triển bền vững trực tiếp vào chiến lược kinh doanh, quản trị rủi ro và vận hành cốt lõi theo các chuẩn mực ESG quốc tế. Ngân hàng tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị, phát huy vai trò của Ủy ban Phát triển Bền vững, đồng thời triển khai các chương trình trách nhiệm xã hội tập trung vào sức khỏe, giáo dục và môi trường.

Bên cạnh đó, ACB duy trì cam kết mạnh mẽ về minh bạch và chuẩn hóa công bố thông tin, với năm thứ tư liên tiếp phát hành Báo cáo Phát triển Bền vững độc lập, qua đó củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn và tạo giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng.

Chia sẻ về kết quả kinh doanh quý I/2026, ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc ACB cho biết: "Trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều thách thức, kết quả đạt được cho thấy khả năng thích ứng và sức bền trong mô hình hoạt động của ACB. Chúng tôi kiên định với định hướng tăng trưởng thận trọng, củng cố chất lượng tài sản và hiệu quả vận hành, xem đây là nền tảng để sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi chu kỳ thị trường thuận lợi hơn."



