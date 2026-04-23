Phó Chủ tịch SHB xuất hiện lịch lãm tại ĐHĐCĐ 2026, giới thiệu bộ nhận diện mới lấy cảm hứng từ dáng hình đất nước

Ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB

Chiều ngày 22/4, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại khách sạn Melia trên phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại đại hội là việc ngân hàng công bố thay đổi bộ nhận diện thương hiệu. Ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, đã đại diện giới thiệu hệ thống nhận diện mới.

Bộ nhận diện thương hiệu mới của SHB được lấy cảm hứng từ dáng hình đất nước chữ S, và triết lý như “trời tròn đất vuông”, thể hiện tinh thần kết nối với bản sắc dân tộc và khát vọng đồng hành cùng sự phát triển của quốc gia. Trên nền tảng đó, ngôn ngữ thiết kế mới được phát triển theo hướng linh hoạt, hiện đại, giàu tính công nghệ, phản ánh tinh thần đổi mới, chuyển đổi số và tư duy hội nhập của một ngân hàng đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Việc SHB công bố thay đổi nhận diện thương hiệu ngay tại sự kiện ĐHĐCĐ không chỉ là thay đổi về hình ảnh, mà còn mang ý nghĩa của một cột mốc chuyển mình chiến lược. Đây là dấu ấn cho hành trình chuyển đổi, kế thừa và tiếp nối, nơi những giá trị truyền thống được giữ gìn, đồng thời được làm mới bằng tư duy hiện đại, để SHB tự tin tiến bước vào kỷ nguyên mới cùng đất nước, chinh phục những thành công mới trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Thông qua bộ nhận diện mới, SHB cũng tái khẳng định vị thế của mình trong giai đoạn mới: Future Bank trong kỷ nguyên mới của đất nước – một Ngân hàng tầm vóc Quốc gia thế hệ mới, mang khát vọng cống hiến cho quốc gia; ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo không ngừng và vươn tầm trở thành định chế tài chính hàng đầu khu vực và thế giới.

Ông Đỗ Quang Vinh cho biết thêm, SHB sẽ duy trì định hướng hợp tác với các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp lớn. Theo đó, ngân hàng tập trung cung cấp vốn, sản phẩm và các giải pháp tài chính cho nhóm khách hàng có hệ sinh thái và chuỗi giá trị rộng, đồng thời tiếp tục định hướng hoạt động theo mô hình lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm. Chiến lược này nhằm mở rộng dư địa tăng trưởng và tăng mức độ tham gia của ngân hàng trong các chuỗi giá trị kinh tế, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và triển khai các hoạt động chuyển đổi số.

Về định hướng công nghệ, SHB đưa ra 5 ưu tiên gồm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Data + AI), con người (People), hạ tầng điện toán đám mây (Cloud), an ninh bảo mật (Security) và nền tảng di động (Mobile). Theo ngân hàng, các yếu tố này được sử dụng làm cơ sở cho việc phát triển sản phẩm, vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Song song với đó, SHB cho biết đang triển khai các chương trình hiện đại hóa quy trình, sản phẩm và dịch vụ, đồng thời hợp tác với các đối tác công nghệ để hỗ trợ quá trình chuyển đổi.

Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT SHB khẳng định thêm: “Bộ nhận diện mới thể hiện văn hoá, truyền thống tốt đẹp của SHB, đồng thời là lời tri ân thành quả của những thế hệ đi trước, cũng như các cổ đông đã tạo dựng nên vị thế của SHB ngày hôm nay. Bước vào kỷ nguyên mới, SHB sẽ luôn luôn đồng hành cùng đất nước, doanh nghiệp và người dân, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế đất nước”.

Chia sẻ cảm nghĩ về việc thay đổi nhận diện thương hiệu của SHB, một cổ đông tại đại hội cho biết rất ấn tượng với phần trình bày của ông Đỗ Quang Vinh và xúc động trước ý nghĩa của logo mới. Các cổ đông tại đại hội cũng bày tỏ niềm tin đối với những định hướng mới của ngân hàng.