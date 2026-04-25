Nâng hạng ưu tiên – Trải nghiệm đặc quyền khác biệt cùng BIDV Premier 2026

Đặc quyền dành riêng cho khách hàng BIDV Premier

Khi nâng hạng trở thành khách hàng ưu tiên, khách hàng sẽ tận hưởng hệ sinh thái giải pháp tài chính và phong cách sống xứng tầm:

- Tặng tài khoản số đẹp như ý.

- Tặng thẻ tín dụng cao cấp miễn 3 loại phí với hạn mức vượt trội, dịch vụ phòng chờ cùng nhiều đặc quyền phong cách sống.

- Quản lý tài sản thông minh: Được tư vấn bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, giúp tối ưu hóa danh mục đầu tư và hoạch định tài chính cá nhân theo khẩu vị rủi ro riêng biệt.

- Ưu tiên phục vụ: Miễn phí trọn gói các dịch vụ ngân hàng cơ bản, ưu tiên giao dịch tại quầy và hỗ trợ qua hotline riêng biệt 24/7.

- Hệ sinh thái đẳng cấp.

Khách hàng chỉ cần đáp ứng một trong các điều kiện đơn giản về số dư tiền gửi tiết kiệm hoặc duy trì số dư trong tài khoản thanh toán theo quy định của chương trình để được nhận ngay quà tặng tiền mặt lên tới 1 triệu đồng.

Đón vận may vàng cùng ưu đãi đặc biệt

Không chỉ dừng lại ở các đặc quyền dịch vụ, từ ngày 15/04/2026 đến hết 30/06/2026, BIDV dành tặng món quà tri ân đặc biệt cho các khách hàng nâng hạng mới:

Cơ hội sở hữu 01 Chỉ Vàng Kim Gia Bảo (Tùng - Cúc - Trúc - Mai): Khi gửi tiền tiết kiệm hoặc duy trì số dư tài khoản đạt điều kiện nâng hạng BIDV Premier, Khách hàng sẽ được tham gia chương trình quay số may mắn với tổng số lượng giải thưởng là 10 chỉ vàng Kim Gia Bảo – biểu tượng cho sự trường cửu, tinh tế và tài lộc vẹn toàn.

"Với BIDV Premier, chúng tôi không chỉ mang đến giải pháp tài chính, mà còn là người đồng hành tận tâm, cùng khách hàng viết tiếp những chương mới của thành công."