Lãnh đạo VietinBank: Dự kiến chuyển nhượng toà tháp trụ sở chính VietinBank Tower trong nửa đầu năm 2026

Theo bà Phạm Thị Thanh Hoài - Thành viên HĐQT VietinBank, trong thời gian vừa qua, ngân hàng đã rất tích cực làm việc cùng đối tác và xử lý một khối lượng công việc rất lớn. Đến thời điểm hiện tại, VietinBank đã đạt được đến gần những bước pháp lý cuối cùng liên quan đến việc chuyển nhượng dự án.

“Dự kiến theo kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước cũng như các đối tác, khả năng chúng tôi sẽ hoàn thiện xong tất cả các thủ tục pháp lý cũng như ký kết hợp đồng chuyển nhượng chính thức trong nửa đầu năm 2026”, bà Hoài cho hay.

Về giá chuyển nhượng, đại diện VietinBank cho biết hai bên sẽ xác định mức giá chính thức dựa trên giá thị trường, tuy nhiên ngân hàng đặt ra nguyên tắc giá chuyển nhượng không thấp hơn giá trị thực tế VietinBank đã bỏ ra để đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của VietinBank.

Trước đó, hồi tháng 7/2025, VietinBank đã thông báo mời các Nhà đầu tư có nhu cầu nhận chuyển nhượng Dự án, đáp ứng các điều kiện về năng lực thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật và có khả năng tài chính đến làm việc để được cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục để tham gia thẩm định Dự án, đàm phán các nội dung liên quan tới giao dịch chuyển nhượng Dự án.

Dự án tòa nhà trụ sở chính VietinBank tại lô đất TM1 Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng (Hà Nội) còn có tên gọi Dự án VietinBank Tower.

Dự án khởi công xây dựng vào ngày 20/10/2010 với tổng mức đầu tư khoảng 10.267 tỷ đồng, nằm tại khu đất gần 30.000m2 với thiết kế hai tháp cao 48 và 68 tầng.

Theo kế hoạch ban đầu, một tháp sẽ được VietinBank đặt trụ sở chính và tòa còn lại làm khách sạn 5 sao, khu chăm sóc sức khỏe, căn hộ cao cấp cho thuê.

Tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2018, VietinBank đã trình và được cổ đông đã thông qua chủ trương đến hết năm 2020 cơ cấu lại dự án VietinBank Tower.

Theo tờ trình, đây là dự án đầu tư xây dựng được Đại hội đồng cổ đông ngân hàng thông qua vào ngày 13/4/2013. VietinBank đã rất tích cực và dành nhiều nguồn lực để triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đầu tư, xây dựng đã phát sinh một số yêu cầu khách quan. Đầu tiên, do lộ trình tăng vốn điều lệ của VietinBank theo kế hoạch trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chưa thực hiện được, ảnh hưởng đến giới hạn vốn đầu tư vào tài sản cố định gây khó khăn về vốn tiếp tục triển khai dự án.

Cùng với đó, nhu cầu thực tế của VietinBank dự kiến sẽ chưa khai thác được tối đa tiềm năng củ một công trình có vị trí đắc địa và đa công năng như Dự án VietinBank Tower.

Do đó, để nâng cao hiệu quả sử dụng dự án, ưu tiên nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, VietinBank điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư, sử dụng dự án.

Trong quá trình tìm đối tác chuyển nhượng, HĐQT VietinBank đã ban hành nghị quyết cơ cấu ngân sách dự án, điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đến quý II/2025.