ĐHĐCĐ Vietbank (VBB): Đặt mục tiêu lợi nhuận tăng bứt phá 37%, chuẩn bị niêm yết trên sàn HoSE

Mạnh Đại | 24-04-2026 - 21:00 PM | Tài chính - ngân hàng

Sáng 24/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank – mã: VBB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, thông qua nhiều kế hoạch quan trọng xoay quanh tăng trưởng kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và lộ trình niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE.

Tại đại hội, Hội đồng quản trị trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 2.100 tỷ đồng, tăng 37% so với kết quả thực hiện năm 2025. Đây là mức tăng trưởng tương đối tham vọng trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều biến động.

Ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 230.000 tỷ đồng, tăng gần 17%. Dư nợ tín dụng dự kiến đạt 134.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng 23,6%, trong khi tổng huy động vốn hướng tới 155.000 tỷ đồng, tăng gần 24%. Đáng chú ý, Vietbank tiếp tục duy trì định hướng kiểm soát rủi ro với tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5%.

Ban lãnh đạo cho biết, tăng trưởng tín dụng thực tế sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước cấp, nhằm đảm bảo cân bằng giữa tăng trưởng và an toàn hệ thống.

Một trong những nội dung trọng tâm của đại hội là kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 4.779 tỷ đồng thông qua ba đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2026 và đầu 2027.

Cụ thể, Vietbank sẽ phát hành gần 107,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 10%) từ nguồn vốn chủ sở hữu trong giai đoạn quý II–III/2026. Tiếp đó, ngân hàng dự kiến chào bán hơn 296 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 25%) trong nửa cuối năm. Đợt phát hành thứ ba là hơn 74 triệu cổ phiếu ESOP dành cho người lao động, dự kiến triển khai từ cuối 2026 đến đầu 2027.

Nếu hoàn tất cả ba đợt, vốn điều lệ của Vietbank sẽ tăng từ 10.769 tỷ đồng lên 15.548 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 40%.

Nguồn vốn bổ sung sẽ được sử dụng để đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cấp hệ thống công nghệ, mở rộng mạng lưới hoạt động và tăng cường năng lực tài chính, qua đó cải thiện hiệu quả kinh doanh trong dài hạn.

Trả lời cổ đông về chiến lược sử dụng vốn, ông Nguyễn Hữu Trung – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên HĐQT độc lập, cho biết hệ số an toàn vốn (CAR) của Vietbank cuối năm 2025 đạt 13,4%, trong khi tỷ lệ vốn cấp 1 ở mức 29,38%.

Theo ông Trung, CAR không còn đơn thuần là chỉ tiêu tuân thủ mà cần được khai thác như một lợi thế cạnh tranh. Việc tăng vốn sẽ giúp Vietbank mở rộng tín dụng có chọn lọc, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời duy trì bộ đệm an toàn cao hơn mức tối thiểu theo quy định.

Chủ tịch HĐQT Dương Nhất Nguyên  bày tỏ sự tự tin về khả năng hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ của nhà bằng vượt 15.000 tỷ đồng trong năm 2026. Đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ của cổ đông là yếu tố then chốt để triển khai thành công các đợt phát hành.

Một nội dung được nhiều cổ đông quan tâm là kế hoạch niêm yết cổ phiếu VBB trên sàn HoSE. Theo ban lãnh đạo, ngân hàng đã hoàn tất hồ sơ và nộp lên HoSE từ tháng 3/2026, với quy mô đăng ký gần 1,1 tỷ cổ phiếu.

Tuy nhiên, trước những biến động khó lường của tình hình địa chính trị và thị trường tài chính, Vietbank cho biết sẽ cân nhắc thời điểm phù hợp để chính thức niêm yết, dự kiến trong quý II hoặc quý III/2026.

Liên quan đến vấn đề chất lượng tài sản, Vietbank ghi nhận tỷ lệ nợ xấu năm 2025 ở mức 2,92%, tăng so với năm trước. Tuy nhiên, theo chuẩn tính toán của Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ này là 1,76%, vẫn nằm trong ngưỡng kiểm soát.

Ban điều hành lý giải, sự gia tăng nợ xấu chủ yếu đến từ bối cảnh kinh tế khó khăn, sức cầu suy giảm và thị trường bất động sản trầm lắng trong năm qua.

Để ứng phó, ngân hàng sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp như giám sát chặt danh mục tín dụng, phát hiện sớm rủi ro, tăng cường nguồn lực xử lý nợ, đồng thời hỗ trợ khách hàng phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Techcombank dự kiến chia cổ tức "khủng": 60% bằng cổ phiếu, 7% bằng tiền mặt

ĐHCĐ HDBank: Bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, kế hoạch lợi nhuận năm 2026 tăng trên 40%

BIDV khẳng định vị thế, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt - Hàn

GS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo: HDBank chọn con đường kiến tạo tương lai

Cảnh báo nguy cơ bị lợi dụng rửa tiền trong thị trường kim khí quý, đá quý

ĐHĐCĐ HDBank 2026: Lợi nhuận kế hoạch tăng 41%, quy mô tiệm cận 1,2 triệu tỷ đồng, mở rộng hợp tác quốc tế và phát hành riêng lẻ thu hút nhà đầu tư nước ngoài

