GS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo: HDBank chọn con đường kiến tạo tương lai

Sáng ngày 24/4/2026, tại đại hội đồng cổ đông thường niên, Anh hùng lao động – GS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị HDBank đã có phần chia sẻ với cổ đông, trước khi kết thúc đại hội.

Bà nói: Trước khi khép lại đại hội hôm nay, tôi chia sẻ đôi lời, không phải với tư cách Phó Chủ tịch Thường trực, mà với tư cách một người đã đồng hành cùng HDBank từ những ngày đầu tiên, và sẽ tiếp tục cùng hành trình này – bằng niềm tin và một tình yêu bền bỉ.

Trước hết, bà thay mặt HDBank cảm ơn NHNNVN, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý đã luôn đồng hành, định hướng và tạo điều kiện để HDBank phát triển an toàn, minh bạch và bền vững.

Bà cũng gửi lời tri ân sâu sắc tới hơn 38.000 cổ đông, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, những người đã tin tưởng, lựa chọn và đồng hành cùng HDBank.

Bà nói tiếp:

Thưa Quý vị, trong khán phòng này hôm nay, tôi nhìn thấy niềm tin.

Niềm tin của gần 4 vạn cổ đông tổ chức và cá nhân, tổ chức quốc tế. phía sau Quý vị - là hơn 25 triệu khách hàng đã gửi gắm tương lai tài chính của mình vào chúng tôi. Niềm tin của một người mẹ dành dụm cả đời. Niềm tin của một doanh nghiệp nhỏ đang mở rộng sản xuất. Niềm tin của một gia đình lần đầu có mái ấm của riêng mình. Niềm tin của những người đầu tư trên sàn chứng khoán, kỳ vọng thay đổi cuộc sống khi giá trị đầu tư sinh lời cao, cổ tức đều đặn, liên tục.

Mỗi con số trong báo cáo tài chính - đằng sau nó là một con người. Đó là điều chúng tôi luôn ghi nhớ. Và cũng là động lực cho chúng tôi tăng trưởng - không phải chỉ để lớn hơn, mà còn để phục vụ chất lượng, an toàn, tiên tiến hơn. Năm 2025, HDBank đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng, tiếp tục hiệu quả sinh lời thuộc nhóm dẫn đầu thị trường, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng tài sản. Nhưng điều quan trọng hơn con số — là nền tảng tạo nên sự bền vững đó.

HDBank được xây dựng như một hệ sinh thái tài chính – dịch vụ hoàn chỉnh, nơi ngân hàng, tài chính tiêu dùng, chứng khoán, ngân hàng số và các lĩnh vực liên kết hàng không, bán lẻ… cùng tạo ra một vòng tròn giá trị khép kín. Đây không phải là sự mở rộng đơn thuần — mà là một kiến trúc tăng trưởng có chủ đích, giúp chúng tôi vững vàng trước biến động và bứt phá trong cơ hội. Và công nghệ là mạch máu xuyên suốt hệ sinh thái đó.

Chúng tôi đang xây dựng HDBank như một định chế tài chính công nghệ dẫn dắt - nơi dữ liệu, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo nâng cao mọi quyết định và trải nghiệm khách hàng. Định chế tài chính của tương lai quy mô, đa dạng mà thông minh, nhanh nhất và gần khách hàng nhất.

Thưa Quý vị nhà đầu tư, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mang tính lịch sử, tăng trưởng 2 con số. Trung tâm Tài chính Quốc tế đang hình thành. Dòng vốn toàn cầu đang tìm đến những thị trường năng động, ổn định và giàu tiềm năng. HDBank không đứng ngoài. Chúng tôi đang chủ động kết nối thị trường vốn quốc tế, mở rộng hợp tác với các định chế hàng đầu, để đưa doanh nghiệp Việt vươn ra thế giới - và đưa dòng vốn thế giới đến với Việt Nam.

Với Quý vị cổ đông, chúng tôi cam kết ba điều: Tăng trưởng bền vững, dựa trên nền tảng hệ sinh thái và công nghệ; Quản trị theo chuẩn mực quốc tế cao nhất - minh bạch, kỷ luật và trách nhiệm; Và tạo ra giá trị dài hạn - không chỉ trong một năm, mà qua nhiều thế hệ.

GS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo nói tiếp: Có những tổ chức tồn tại để báo cáo kết quả. Và có những tổ chức tồn tại để kiến tạo tương lai. HDBank chọn con đường thứ hai .

“Chúng tôi không chỉ xây dựng một ngân hàng - mà đang xây dựng một định chế tài chính của thời đại mới: nơi công nghệ đi cùng nhân văn, nơi tăng trưởng đi cùng trách nhiệm, và nơi mỗi quyết định hôm nay hướng tới giá trị bền vững của ngày mai.

Khi Việt Nam vươn lên, khi doanh nghiệp Việt bước ra thế giới - chúng tôi đồng hành. Và khi Quý vị đặt niềm tin vào chúng tôi, chúng tôi đặt cho mình trách nhiệm với niềm tin để mang lại giá trị xứng đáng, lâu dài và bền vững. Đó là triết lý của chúng tôi, triết lý được giữ bằng hành động, sáng tạo không ngừng nghỉ, với tâm sáng và đạo đức liêm chính — mỗi ngày, mỗi năm, và trong suốt hành trình phía trước” – bà kết thúc bài phát biểu.