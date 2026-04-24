Kỷ lục cổ đông, quỹ lớn đồng hành: Tầm vóc SHB trong kỷ nguyên mới

Với một ngân hàng thuộc Top 5 TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam, có hơn 160.000 cổ đông, cổ phiếu nằm trong rổ VN30, duy trì thanh khoản top đầu, đồng thời liên tục mở rộng năng lực tăng vốn và tiếp cận dòng vốn tổ chức, kỷ lục tại đại hội năm nay có thể được xem như một chỉ dấu về tầm vóc, độ phủ và sức hấp dẫn của SHB trên thị trường vốn. Vừa qua, các quỹ ngoại lớn đã hoàn tất thanh toán tiền mua cổ phần trong đợt phát hành riêng lẻ của ngân hàng, mang về nguồn thặng dư vốn hơn 1.300 tỷ đồng cho SHB.

Nếu chỉ nhìn ở bề mặt, một đại hội đông cổ đông là câu chuyện về quy mô tổ chức. Nhưng trong thị trường tài chính hiện đại, số lượng cổ đông hiện diện trực tiếp còn phản ánh mức độ quan tâm thực chất của nhà đầu tư đối với doanh nghiệp. Điều này càng có ý nghĩa hơn với một ngân hàng đã có hơn 160.000 cổ đông, thuộc nhóm ngân hàng có cơ cấu sở hữu đại chúng lớn nhất thị trường. Quy mô cổ đông lớn như vậy cho thấy SHB không chỉ là một mã ngân hàng được quan tâm bởi các tổ chức đầu tư lớn, mà còn có độ phủ sâu trong cộng đồng nhà đầu tư cá nhân – yếu tố tạo nên sức lan tỏa mạnh trên thị trường chứng khoán và trong không gian truyền thông tài chính. Chính nền cổ đông rộng, bền và có mức độ gắn kết cao là một phần quan trọng tạo nên sức nóng cho kỳ đại hội năm nay.

Từ đại hội nhìn sang thị trường chứng khoán, sức hút ấy được nâng đỡ bằng một nền tảng giao dịch rất đáng chú ý. SHB là một trong những ngân hàng niêm yết cổ phiếu sớm nhất, hiện thuộc rổ VN30 – nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có mức độ quan tâm cao nhất trên thị trường. Không dừng ở đó, cổ phiếu SHB còn duy trì vị thế top đầu về thanh khoản. Riêng năm 2025, mã này ghi nhận nhiều phiên giao dịch trên 100 triệu đơn vị, mức thanh khoản hiếm có ngay cả với các doanh nghiệp quy mô lớn. Trên thực tế, một mã cổ phiếu có thanh khoản cao, có độ phủ rộng trong cộng đồng đầu tư, liên tục hiện diện trong nhóm giao dịch sôi động nhất sẽ luôn tạo ra sức hút rất lớn mỗi mùa đại hội. Nhà đầu tư đến dự không chỉ để lắng nghe các chỉ tiêu kinh doanh hay biểu quyết các tờ trình, mà còn để đánh giá trực tiếp năng lực quản trị, tầm nhìn lãnh đạo và triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp mà họ đang nắm giữ. Với SHB, gần 3.000 cổ đông dự đại hội vì thế là hệ quả tự nhiên của một mức độ hiện diện thị trường đã được tích lũy trong thời gian dài.

Điểm đáng nói là sức hút đó không đứng riêng lẻ, mà được hậu thuẫn bởi kết quả kinh doanh thực chất. Năm 2025, SHB ghi nhận tổng tài sản 892.009 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm và hoàn thành 107% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 15.021 tỷ đồng, tăng 30% và vượt 4% kế hoạch; dư nợ cấp tín dụng đạt 619.538 tỷ đồng, tăng 16%; trong khi tỷ lệ chi phí trên thu nhập duy trì ở mức 22,1%, thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành. Cùng với đó, ngân hàng dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 ở mức 16%, gồm 6% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Đây là các dữ liệu cho thấy câu chuyện SHB không chỉ được dẫn dắt bởi kỳ vọng, mà được củng cố bằng hiệu quả vận hành, quản trị chi phí, kiểm soát chất lượng tài sản và khả năng duy trì lợi ích cổ đông. Với thị trường, đó là lớp nền quan trọng nhất của niềm tin.

Tại đại hội, SHB tiếp tục đưa ra kế hoạch kinh doanh 2026 theo hai kịch bản, tương ứng với hạn mức tăng trưởng tín dụng được phê duyệt, qua đó thể hiện tư duy điều hành chủ động, linh hoạt nhưng vẫn nhất quán về nguyên tắc tăng trưởng đi cùng an toàn. Ở kịch bản thuận lợi hơn, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 19.165 tỷ đồng, tăng 28%; đồng thời tiếp tục duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2%, nâng vốn điều lệ lên 58.786 tỷ đồng và dự kiến cổ tức 2026 ở mức 18%. Với nhà đầu tư, đây là thông điệp rõ ràng: SHB không theo đuổi quy mô bằng mọi giá, mà đang chủ động chuẩn bị nguồn lực để tăng trưởng trên nền tảng vốn mạnh hơn, chuẩn an toàn cao hơn và chất lượng tài sản tốt hơn. Chính sự kết hợp giữa tốc độ tăng trưởng và kỷ luật tài chính là yếu tố giữ chân cổ đông hiện hữu và đồng thời hấp dẫn dòng vốn mới.

Xuyên suốt đại hội, Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Hiển luôn thể hiện tình yêu, trân quý và đồng hành với các cổ đông không chỉ qua các câu nói mà cả hành động bên lề.

Những cổ đông ngoại gắn bó

Nếu gần 3.000 cổ đông trực tiếp dự đại hội phản ánh niềm tin của nhà đầu tư đại chúng, thì diễn biến tăng vốn gần đây cho thấy SHB cũng đang thu hút sự quan tâm mạnh của dòng vốn tổ chức chuyên nghiệp. Ngày 9/4 tại Hà Nội, SHB tổ chức lễ ký kết hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ với sự tham gia của nhiều tổ chức, quỹ đầu tư uy tín trong và ngoài nước.

Theo thông tin công bố, ngân hàng phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương đương khoảng 4,35% tổng số cổ phiếu trước đợt phát hành. Nhiều tên tuổi lớn đã tham gia, bao gồm các quỹ liên quan đến Dragon Capital, nhóm quỹ thuộc Korea Investment Management, cùng PVI Asset Management, Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI, FPT Capital, HPP và nhiều tổ chức khác. Chính Ban điều hành SHB cũng nhấn mạnh, việc thu hút các nhà đầu tư lớn không chỉ khẳng định uy tín và vị thế của ngân hàng trên thị trường tài chính, mà còn tạo nền tảng để tăng tốc phát triển trong giai đoạn tới thông qua việc nâng cao năng lực tài chính và đáp ứng tốt hơn các chuẩn mực quốc tế.

Các quỹ ngoại ký kết mua cổ phần phát hành riêng lẻ của SHB

Không dừng ở thị trường vốn trong nước, sức hút của SHB còn được mở rộng trên bình diện quốc tế. Trong các tài liệu nội bộ và định hướng truyền thông năm 2026, câu chuyện "ngân hàng tăng vốn vững mạnh, tài chính vươn tầm khu vực – cổ phiếu SHB vào rổ FTSE" được xác định là một chuyên đề lớn, cho thấy SHB đang được đặt trong quỹ đạo nâng chuẩn hiện diện trên thị trường vốn quốc tế. Cùng với đó, các tài liệu dự án cũng nhấn mạnh việc SHB đáp ứng các tiêu chí về quy mô, thanh khoản và mức độ minh bạch theo chuẩn FTSE, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam hướng tới nâng hạng. Song song, năm 2025 SHB đã huy động thành công hai khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo tiêu chí ESG với tổng quy mô 600 triệu USD, đồng thời đang triển khai và đàm phán các kế hoạch huy động vốn nước ngoài với tổng hạn mức lên tới 1 tỷ USD. Những dữ kiện này cho thấy sức hút của SHB không chỉ đến từ tính sôi động của cổ phiếu trên sàn, mà còn từ năng lực tiếp cận dòng vốn quy mô lớn và mức độ tín nhiệm ngày càng cao trong mắt các định chế tài chính, nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức đánh giá quốc tế.

Nhìn từ tổng thể, kỷ lục cổ đông dự đại hội vì vậy không phải là một điểm nhấn mang tính hình thức. Đó là kết quả của nhiều lớp niềm tin đan vào nhau: niềm tin của quá trình chuyển đổi mạnh mẽ; niềm tin của cổ đông cá nhân thể hiện qua sự hiện diện đông đảo tại đại hội; niềm tin của thị trường thể hiện qua thanh khoản top đầu và vị thế VN30 của cổ phiếu SHB; niềm tin của dòng vốn tổ chức thể hiện qua thương vụ phát hành riêng lẻ với hàng loạt quỹ lớn; và niềm tin của thị trường tài chính quốc tế thể hiện qua khả năng huy động vốn ngoại quy mô lớn cũng như câu chuyện nâng chuẩn hiện diện toàn cầu của cổ phiếu SHB. Khi một ngân hàng đồng thời hội tụ đủ bốn lớp niềm tin đó, kỷ lục đại hội cổ đông không còn là một con số sự kiện, mà trở thành biểu hiện rõ ràng của tầm vóc và sức hút.

Sau 33 năm phát triển, SHB đang bước vào một giai đoạn mới với tham vọng lớn hơn, cấu trúc vốn mạnh hơn, định vị thương hiệu mới hơn và độ phủ thị trường rộng hơn. Vì thế, gần 3.000 cổ đông trực tiếp dự ĐHĐCĐ 2026 không chỉ nói lên quy mô của một kỳ họp, mà còn cho thấy SHB đang được nhìn nhận như một định chế tài chính lớn, có sức hút thật trên thị trường và có khả năng tiếp tục mở rộng ảnh hưởng trong chu kỳ phát triển tiếp theo. Ở góc nhìn đó, đại hội kỷ lục của SHB năm nay chính là một thước đo đáng tin cậy về vị thế ngân hàng trong mắt thị trường.