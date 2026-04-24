Chủ tịch Vietcombank: Ngân hàng đang chờ phê duyệt các phương án trả cổ tức khoảng 44.500 tỷ đồng

Chủ tịch Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng

Sáng 24/4, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026.

Một trong những nội dung đáng chú ý được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế riêng lẻ năm 2025 đạt hơn 34.506 tỷ đồng, sau khi điều chỉnh tăng từ các năm trước, tổng lợi nhuận phân phối đạt khoảng 34.526 tỷ đồng.

Ngân hàng thực hiện trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 10% (khoảng 3.452 tỷ đồng), tiếp tục trích Quỹ đầu tư phát triển 25% (khoảng 7.768 tỷ đồng) và Quỹ khen thưởng, phúc lợi hơn 2.974 tỷ đồng. Đáng chú ý, Vietcombank không trích lập Quỹ dự phòng tài chính do quỹ này đã đạt mức tối đa theo quy định.

Sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại khoảng 20.331 tỷ đồng và sẽ được sử dụng toàn bộ để chia cổ tức. Tuy nhiên, phương án này cần phải chờ phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền.

Tại kỳ đại hội lần này, HĐQT Vietcombank cũng đã trình Đại hội đồng cổ đông và được thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thêm khoảng 10.687 tỷ đồng. Nguồn vốn sử dụng là từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ lũy kế đến hết năm 2023.

Ngoài kế hai kế hoạch vừa được Đại hội cổ đông thông qua, Vietcombank còn có hai phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu khác đã được cổ đông thông qua tại các kỳ đại hội trước và đang chờ cơ quan chức năng phê duyệt.

Đầu tiên, HĐQT Vietcombank đã phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nguyên tắc phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, sau trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại năm 2023 của ngân hàng là hơn 22.770 tỷ đồng. Vietcombank sẽ dùng toàn bộ khoản lợi nhuận này để chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Trước đó, HĐQT Vietcombank cũng đã phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nguyên tắc phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, ngân hàng này sẽ sử dụng 21.680 tỷ đồng lợi nhuận còn lại của năm 2022 để trả cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

Thông tin tại Đại hội cổ đông năm nay, Chủ tịch Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng cũng cho biết, ngân hàng đang thực hiện các phương án trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận lũy kế đến năm 2023 và hiện đang trình cấp có thẩm quyền phương án sử dụng khoảng gần 44.500 tỷ đồng. Đây là một nguồn tăng vốn rất quan trọng cho vốn điều lệ của Vietcombank, giúp Vietcombank duy trì được vị thế là ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.

Ngoài ra, Vietcombank cũng đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt lộ trình tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận để lại của năm 2024 và 2025.

“Vietcombank vẫn nỗ lực giữ vững vị trí số 1 về vốn điều lệ trên thị trường, nhằm hỗ trợ cho việc thực hiện đúng các kế hoạch đã đề ra như Vietcombank đã báo cáo với Đại hội đồng cổ đông”, Chủ tịch Vietcombank nói.

Là ngân hàng có lợi nhuận lớn nhất hệ thống. Tuy nhiên, vì đặc thù hoạt động, quá trình chi trả cổ tức của ngân hàng này cần phải được nhiều cơ quan chức năng phê duyệt. Thêm nữa, việc này phải đi xin từng năm, theo trình tự khiến cho thời gian phê duyệt bị kéo dài.

Nhiều kế hoạch trả cổ tức bị "treo" làm quỹ lợi nhuận chưa phân phối và quỹ bổ sung vốn điều lệ của Vietcombank liên tục mở rộng qua các năm, đứng đầu hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Trước đó, trong tháng 10/2025, Vietcombank đã chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%, (1 cổ phiếu nhận 450 đồng) tổng giá trị 3.760 tỷ đồng.

Vào giữa tháng 3/2025, ngân hàng này cũng đã chốt danh sách cổ đông để phát hành hơn 2,76 tỷ cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 49,5%. Nguồn vốn phát hành được lấy từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ lũy kế đến hết năm 2018 và lợi nhuận còn lại năm 2021.