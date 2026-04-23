Diễn biến bất ngờ tại cổ phiếu Vietcombank ngay trước ngày đại hội cổ đông

Phiên giao dịch buổi phiên sáng 23/4 ghi nhận diễn biến đáng chú ý tại cổ phiếu VCB của Vietcombank khi lực cầu tăng mạnh kéo cổ phiếu này tím trần ngay đầu buổi sáng. Ghi nhận lúc 10h15, cổ phiếu VCB được giao dịch ở mức 63.500 đồng/cp, tăng 6,9% so với tham chiếu.

Lực cầu áp đảo hoàn toàn với dư mua giá trần cả triệu đơn vị, trong khi bên bán gần như “trắng lệnh”. Thanh khoản cũng tăng vọt với 18 triệu cổ phiếu được sang tay chỉ trong hơn 60 phút giao dịch.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Vietcombank chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (dự kiến ngày 24/4), với tâm điểm là kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu quy mô lớn.

Theo tài liệu trình đại hội, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa hơn 1,06 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng từ khoảng 83.557 tỷ đồng lên gần 94.000 tỷ đồng.

Đây là một trong những phương án tăng vốn có quy mô lớn nhất trong ngành ngân hàng năm nay, trong bối cảnh các nhà băng tiếp tục đẩy mạnh củng cố hệ số an toàn vốn và tạo dư địa tăng trưởng tín dụng trong giai đoạn tới.

Trong năm 2026, Vietcombank đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng trong hạn mức cho phép của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), huy động vốn thị trường 1 phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng. Tổng tài sản thực hiện theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Ngân hàng cũng chưa công bố con số kế hoạch lợi nhuận năm 2026, chỉ tiêu này tiếp tục thực hiện theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 1,5%.

Ngân hàng cho biết để thực hiện các mục tiêu trong năm 2026, Vietcombank sẽ chuyển dịch cơ cấu tín dụng, tăng thu dịch vụ nhờ chuyển đổi số toàn trình, cải thiện tỷ trọng thu dịch vụ, đẩy mạnh bán chéo sản phẩm, đồng tời coi kết nối và mở rộng hệ sinh thái là nhiệm vụ trọng tâm.

Bên cạnh đó, Vietcombank dự kiến sẽ thành lập ngân hàng con (100% vốn) tại Trung Tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng.

Ngân hàng cho biết sự hiện diện trong IFC cho phép Vietcombank tham gia trực tiếp vào quá trình hình thành và phát triển IFC Việt Nam, đồng thời có thêm một kênh triển khai các hoạt động ngân hàng có yếu tố quốc tế trong khuôn khổ pháp lý riêng.

HĐQT ngân hàng trình ĐHĐCĐ giao và uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các đầu việc có liên quan về việc thành lập ngân hàng con tại IFC.