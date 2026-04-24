Bảo vệ và tích lũy bền vững từ những bước đi đơn giản hàng ngày

Khảo sát "Chỉ số Khả năng Ổn định Tài chính 2025" do Sun Life thực hiện cho thấy 52% người Việt không có kế hoạch tài chính vượt quá 12 tháng, và chỉ 8% giữ được tầm nhìn xa hơn 10 năm. Những con số cho thấy khoảng trống đáng kể trong khả năng chuẩn bị tài chính của người Việt.

Vậy, làm thế nào để từ những bước đi nhỏ nhưng đều đặn, các gia đình có thể tự tạo cho mình lớp đệm an toàn trước rủi ro?

Khi tài chính gia đình mong manh trước rủi ro bất ngờ

Nhiều khảo sát quốc tế, trong đó có World Bank, cho thấy 64% người Việt cố gắng tránh vay nợ ngay cả khi gặp khó khăn tài chính. Dù đây là tín hiệu tích cực về thói quen cẩn trọng, nhưng lại phản ánh một vấn đề khác, phần lớn gia đình vẫn ưu tiên chi tiêu ngắn hạn và ít khi lập kế hoạch dài hạn cho giáo dục, bảo vệ sức khỏe hay hưu trí.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt gia tăng, việc tiết kiệm thường chỉ gói gọn trong khoản còn dư sau chi tiêu. Sự thiếu chuẩn bị này khiến tài chính gia đình dễ bị "lung lay" khi xảy ra các biến cố như ốm đau hay tai nạn. Không ít trường hợp buộc phải cắt giảm nhu cầu thiết yếu, thậm chí lỡ mất thời điểm vàng để điều trị bệnh chỉ vì áp lực chi phí.

Thay vì chờ đến khi có khoản tiền lớn mới bắt đầu tích lũy, nhiều gia đình đang chọn phương án linh hoạt hơn: tích lũy từ những khoản nhỏ, đều đặn và phù hợp với dòng tiền hàng tháng và tận dụng các công cụ tài chính hiện có như ứng dụng ngân hàng, ví điện tử hay sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Những công cụ và giải pháp tài chính này cho phép khách hàng tích luỹ đều đặn theo năm, quý hoặc theo tháng, vừa phù hợp dòng tiền, vừa duy trì được kỷ luật tài chính.

Trong ngắn hạn, bảo hiểm nhân thọ đóng vai trò như một quỹ bảo vệ, giúp giảm gánh nặng tài chính khi rủi ro bất ngờ xuất hiện. Trong trung và dài hạn, hợp đồng bảo hiểm liên kết chung hay liên kết đơn vị có thể trở thành khoản tích lũy hữu ích cho nhiều mục tiêu như quỹ giáo dục dành cho con cái hay quỹ dự phòng cho tuổi hưu..

Chủ động bảo vệ từ hôm nay với các giải pháp bảo hiểm nhân thọ từ Sun Life

Bên cạnh yếu tố đầu tư và tích lũy, điều cốt lõi của bảo hiểm nhân thọ là khả năng bảo vệ gia đình trước rủi ro sức khỏe và tài chính. Sun Life Việt Nam cung cấp đa dạng các sản phẩm bảo hiểm được thiết kế phù hợp với đa dạng nhu cầu: bảo vệ trước rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo, chăm sóc sức khoẻ, tích luỹ cho tương lai, …

Ví dụ trong trường hợp một gia đình trẻ gồm bố 35 tuổi, mẹ 30 tuổi, bé gái 3 tuổi có nhu cầu bảo vệ tài chính gia đình trước các rủi ro bất ngờ, chăm sóc sức khoẻ đồng thời tích luỹ một khoản cho tương lai có thể lựa chọn gói giải pháp bao gồm Bảo hiểm liên kết chung SUN – Vì Nhà Mình và Bảo hiểm Sống Chất 2.0. Với mức phí khoảng 26 triệu đồng mỗi năm, tương đương 2,2 triệu đồng mỗi tháng, gia đình có thể sở hữu một kế hoạch bảo vệ gồm quyền lợi bảo vệ trước rủi ro tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn cho người bố từ 800 triệu đồng và quyền lợi chăm sóc sức khỏe nội trú và ngoại trú cho mẹ & bé lên tới tổng tối đa 250 triệu đồng mỗi năm. Nếu duy trì đóng phí đều đặn trong 20 năm, khoản tích lũy tại cuối năm hợp đồng 20 có thể vượt 680 triệu đồng (với lãi suất minh họa tại mức 5,39%/năm), trở thành nguồn tài chính hữu ích cho giáo dục hoặc những mục tiêu dài hạn khác.

Đại diện Sun Life cho biết: "Nhiều người Việt vẫn nghĩ rằng tiết kiệm hay bảo hiểm nhân thọ cần bắt đầu từ khoản tiền lớn. Tuy nhiên, với các giải pháp tài chính linh hoạt hiện nay, chỉ từ những khoản nhỏ và đều đặn, mỗi gia đình đã có thể xây dựng nền tảng bảo vệ tài chính bền vững cho tương lai."

Thông qua sự hợp tác giữa Sun Life Việt Nam và ACB, khách hàng có thêm nhiều lựa chọn thuận tiện để duy trì kế hoạch tài chính lâu dài. Việc chia nhỏ chi phí và thanh toán định kỳ giúp giảm áp lực ngân sách, đồng thời tạo thói quen tích lũy đều đặn theo thời gian.

Nhiều gia đình lựa chọn đăng ký thanh toán tự động phí bảo hiểm bằng thẻ tín dụng ACB, qua đó phân bổ chi phí theo tháng một cách nhẹ nhàng, phù hợp với dòng tiền sinh hoạt. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể thanh toán nhanh chóng thông qua hệ sinh thái số của ACB như Internet Banking, Mobile Banking hay ứng dụng ACB ONE, giúp tiết kiệm thời gian và chủ động quản lý tài chính.

Trong bối cảnh rủi ro và biến động ngày càng khó lường, việc tạo dựng "tấm khiên tài chính" cho gia đình không còn là lựa chọn xa vời. Tuy bắt đầu từ những khoản nhỏ nhưng đều đặn, mỗi gia đình đều có thể tiến gần hơn đến sự an toàn tài chính và bảo vệ các thành viên trước những bất trắc bất ngờ.

Phụ huynh, người trẻ và các gia đình đang xây dựng tương lai hãy thử dành một phần thu nhập ngay từ hôm nay. Khi hành động bắt đầu từ điều đơn giản, sự an tâm sẽ trở thành điều bền vững.

*Để được tư vấn chi tiết về quyền lợi sản phẩm từ Sun Life Việt Nam và các chương trình khuyến mại đang triển khai, vui lòng liên hệ chi nhánh ACB gần nhất.