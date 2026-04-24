Lãnh đạo ngân hàng lớn nhất Việt Nam nói về áp lực lãi suất và kết quả kinh doanh quý 1/2026

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sáng 24/4, lãnh đạo BIDV cho biết mặt bằng lãi suất thời gian qua chịu nhiều áp lực trong bối cảnh thanh khoản thị trường có thời điểm căng thẳng, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vốn và biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng.

Vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đã quán triệt các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, không để tiếp tục tăng cao, ảnh hưởng tới người dân, doanh nghiệp. Cơ quan quản lý cũng đã triển khai một số biện pháp nhằm ổn định thị trường tiền tệ, bao gồm có thể điều chỉnh quy định để hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại, qua đó tạo dư địa giảm lãi suất trong thời gian tới. Lãnh đạo BIDV kỳ vọng mặt bằng lãi suất sẽ dần ổn định và có thể giảm nhẹ so với giai đoạn đầu năm.

Về hoạt động kinh doanh, BIDV ghi nhận kết quả tích cực trong quý đầu năm 2026. Cụ thể, dư nợ tín dụng đạt khoảng 2,38 triệu tỷ đồng, tăng 2,6% so với đầu năm và tăng 15% so với cùng kỳ, trong giới hạn tăng trưởng tín dụng được giao. Huy động vốn đạt khoảng 2,43 triệu tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm do điều kiện thị trường khó khăn, tăng khoảng 11% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt khoảng 8.254 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được kiểm soát dưới 1,5%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của BIDV cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng từ 5 - 10%. Dư nợ tín dụng thực hiện theo hạn mức tăng trưởng tín dụng được NHNN phê duyệt. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2026 theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Ngân hàng cũng có kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ lên gần mốc 100 nghìn tỷ đồng. Cụ thể, hiện vốn điều lệ ngân hàng ở mức 70.213 tỷ đồng. BIDV sẽ tăng vốn thêm tối đa 26.757 tỷ đồng để tăng vốn lên 99.558 tỷ đồng. Trong đó, BIDV muốn phát hành thêm cổ phiếu cho nhà đầu tư bằng hình thức chào bán riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng: Lượng chào bán tối đa 780 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 10,7142%. Thời gian thực hiện dự kiến năm 2026 - 2027.

Lãnh đạo BIDV cho biết ngân hàng đang cố gắng cải thiện CAR (tỷ lệ an toàn vốn) trong những năm tới, dự kiến có thể đẩy lên 10% trong năm sau. Hiện BIDV duy trì tỷ lệ này trên 9%, đáp ứng được yêu cầu của NHNN là tối thiểu 8%. Tuy nhiên với tốc độ tăng trưởng tài sản có nhanh như thời gian qua thì ngân hàng cũng phải có kế hoạch tăng vốn để đảm bảo, mặc dù việc tăng vốn này phụ thuộc nhiều yếu tố và trình các cơ quan có thẩm quyền.

Tại đại hội, cổ đông BIDV cũng đã thông qua chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Ngân hàng xác định tầm nhìn xây dựng BIDV trở thành Tập đoàn Tài chính – Ngân hàng Lớn – Mạnh – Xanh hàng đầu khu vực Đông Nam Á, phấn đầu thuộc top 100 Ngân hàng mạnh nhất Châu Á vào năm 2030 và thuộc top 50 vào năm 2045.