Nóng: Hôm nay (24/4), 7 ngân hàng cùng tổ chức đại hội cổ đông

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quang Hưng | 24-04-2026 - 09:38 AM | Tài chính - ngân hàng

Ngày 24/4 được xem là cao điểm của mùa đại hội cổ đông ngành ngân hàng năm nay khi có tới 7 nhà băng đồng loạt tổ chức đại hội, gồm BIDV, VietinBank, HDBank, MSB, TPBank, Vietcombank và VietBank, trong bối cảnh mùa ĐHĐCĐ 2026 bước vào giai đoạn sôi động nhất.

Theo lịch công bố, các đại hội diễn ra dày đặc trong tuần từ 21–25/4, riêng ngày 24/4 ghi nhận số lượng ngân hàng tổ chức họp lớn nhất. Trong đó, nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank, VietinBank và BIDV đều lựa chọn tổ chức đại hội tại các trung tâm đào tạo riêng, trong khi các ngân hàng thương mại cổ phần như HDBank, TPBank, VietBank hay MSB tổ chức tại trụ sở, khách sạn hoặc trung tâm hội nghị tại Hà Nội và TP.HCM.

Nội dung các đại hội năm nay chủ yếu xoay quanh kế hoạch kinh doanh năm 2026, mục tiêu tăng trưởng tín dụng, phương án tăng vốn điều lệ, phân phối lợi nhuận cũng như chiến lược xử lý nợ xấu và chuyển đổi số. Trong bối cảnh yêu cầu về an toàn vốn ngày càng siết chặt, nhiều ngân hàng dự kiến trình cổ đông các kế hoạch tăng vốn quy mô lớn nhằm cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR) và mở rộng dư địa tăng trưởng.

Cùng với đó, một số ngân hàng cũng đưa ra các định hướng chiến lược đáng chú ý như mở rộng hoạt động, thành lập công ty con hoặc đẩy mạnh đầu tư công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc 7 ngân hàng đồng loạt tổ chức đại hội trong cùng một ngày cho thấy áp lực cũng như sự cấp tập trong việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2026 của toàn ngành.

Quang Hưng

Nhịp sống Thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên