Nóng: Hôm nay (24/4), 7 ngân hàng cùng tổ chức đại hội cổ đông

Ngày 24/4 được xem là cao điểm của mùa đại hội cổ đông ngành ngân hàng năm nay khi có tới 7 nhà băng đồng loạt tổ chức đại hội, gồm BIDV, VietinBank, HDBank, MSB, TPBank, Vietcombank và VietBank, trong bối cảnh mùa ĐHĐCĐ 2026 bước vào giai đoạn sôi động nhất.

Theo lịch công bố, các đại hội diễn ra dày đặc trong tuần từ 21–25/4, riêng ngày 24/4 ghi nhận số lượng ngân hàng tổ chức họp lớn nhất. Trong đó, nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank, VietinBank và BIDV đều lựa chọn tổ chức đại hội tại các trung tâm đào tạo riêng, trong khi các ngân hàng thương mại cổ phần như HDBank, TPBank, VietBank hay MSB tổ chức tại trụ sở, khách sạn hoặc trung tâm hội nghị tại Hà Nội và TP.HCM.

Nội dung các đại hội năm nay chủ yếu xoay quanh kế hoạch kinh doanh năm 2026, mục tiêu tăng trưởng tín dụng, phương án tăng vốn điều lệ, phân phối lợi nhuận cũng như chiến lược xử lý nợ xấu và chuyển đổi số. Trong bối cảnh yêu cầu về an toàn vốn ngày càng siết chặt, nhiều ngân hàng dự kiến trình cổ đông các kế hoạch tăng vốn quy mô lớn nhằm cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR) và mở rộng dư địa tăng trưởng.

Cùng với đó, một số ngân hàng cũng đưa ra các định hướng chiến lược đáng chú ý như mở rộng hoạt động, thành lập công ty con hoặc đẩy mạnh đầu tư công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc 7 ngân hàng đồng loạt tổ chức đại hội trong cùng một ngày cho thấy áp lực cũng như sự cấp tập trong việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2026 của toàn ngành.