ĐHCĐ MSB: Mục tiêu lãi 8.000 tỷ đồng, trả cổ tức 20%

Tại đại hội, ngân hàng sẽ trình cổ đông xem xét thông qua nhiều nội dung đáng chú ý, xoay quanh kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận và phương án tăng vốn trong năm 2026.

MSB đặt mục tiêu lãi 8.000 tỷ đồng

Theo tờ trình đại hội, MSB tiếp tục duy trì định hướng tăng trưởng ổn định trong bối cảnh ngành ngân hàng bước vào giai đoạn kiểm soát rủi ro chặt chẽ hơn, đồng thời đẩy mạnh củng cố nền tảng vốn để tạo dư địa phát triển dài hạn.

Cụ thể, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 8.000 tỷ đồng, tăng khoảng 13% so với năm 2025. Tổng tài sản dự kiến đạt 460.000 tỷ đồng, tăng 13% so với cuối năm 2025; huy động vốn thị trường 1 và trái phiếu lên 280.000 tỷ đồng, tăng mạnh 24%. Dư nợ tín dụng được định hướng đạt 244.000 tỷ đồng, tăng 18%, còn tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được kiểm soát dưới 3%.

Trình phương án chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu

Song song với kế hoạch kinh doanh, MSB dự kiến trình cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt hơn 7.058 tỷ đồng, sau thuế còn khoảng 5.628 tỷ đồng. Sau khi trích lập các quỹ theo quy định, ngân hàng còn lại khoảng 4.558 tỷ đồng lợi nhuận, dự kiến sử dụng để chia cổ tức.

Tại Đại hội, MSB cũng sẽ trình cổ đông kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ tối đa 20%, tương đương phát hành thêm tối đa 624 triệu cổ phiếu.

Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn thực hiện đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 tại thời điểm 31/12/2025.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 31.200 tỷ đồng lên 37.440 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm khoảng 6.240 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo MSB cho biết kế hoạch tăng vốn nhằm nâng cao năng lực tài chính, cải thiện các chỉ số an toàn và tạo nền tảng cho tăng trưởng tín dụng trung – dài hạn. Đồng thời, ngân hàng hướng tới áp dụng các chuẩn mực quản trị quốc tế như Basel III, IFRS, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh và thu hút nhà đầu tư.

Tiếp tục kế hoạch mua lại công ty quản lý quỹ

MSB cũng dự kiến trình cổ đông phương án góp vốn, mua cổ phần tại một công ty quản lý quỹ để đưa đơn vị này trở thành công ty con.

Theo đánh giá của MSB, nền kinh tế duy trì tăng trưởng cao và ổn định là nền tảng thuận lợi cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Dù đối mặt với nhiều thách thức trong và ngoài nước, thị trường vẫn khẳng định vai trò là kênh dẫn vốn hiệu quả.

Tuy nhiên, lĩnh vực quản lý quỹ trong năm 2025 chưa tăng trưởng tương xứng với thị trường. Số lượng quỹ đầu tư đạt 123 quỹ, gần như không thay đổi so với năm trước, cho thấy mức độ quan tâm của nhà đầu tư vẫn còn hạn chế. Cơ quan quản lý đã ban hành định hướng tái cấu trúc và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán (tháng 9/2025), với mục tiêu nâng số lượng quỹ lên 500 vào năm 2030 và quy mô tài sản quản lý đạt khoảng 5% GDP, gấp hơn 6 lần hiện tại.

Về dài hạn, quá trình đô thị hóa nhanh cùng sự gia tăng của tầng lớp trung lưu được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh nhu cầu tích lũy và phân bổ tài sản, chuyển dịch từ các kênh truyền thống sang các sản phẩm đầu tư chuyên nghiệp, minh bạch.

Trên cơ sở đó, MSB xác định chứng khoán và quản lý tài sản là lĩnh vực trọng tâm trong chiến lược phát triển, nhằm mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ đầu tư, tiến tới mảng quản lý tài sản cao cấp (wealth management). Các sản phẩm dự kiến bao gồm quỹ mở, quỹ hưu trí, quỹ cổ phiếu, trái phiếu…, góp phần đa dạng hóa lựa chọn cho khách hàng.

Dù đã được cổ đông thông qua chủ trương từ năm 2025 và tích cực tìm kiếm cơ hội, HĐQT nhận định các phương án tiếp cận chưa đáp ứng tiêu chí đầu tư, nên chưa triển khai trong năm qua. Vì vậy, HĐQT tiếp tục trình cổ đông xem xét thông qua kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.

Chuyển đổi TNEX Finance sang mô hình tài chính tổng hợp

MSB cũng đề xuất chuyển đổi loại hình của Công ty Tài chính TNHH MTV TNEX (TNEX Finance). Đây là tổ chức tín dụng phi ngân hàng, do MSB sở hữu 100%, hiện hoạt động theo mô hình tài chính tiêu dùng theo giấy phép của Ngân hàng Nhà nước.

Trong năm 2025, TNEX Finance đã được chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng nhằm phục vụ mở rộng hoạt động. Tuy nhiên, mô hình tài chính tiêu dùng bộc lộ một số hạn chế so với mô hình tài chính tổng hợp.

Theo ban lãnh đạo ngân hàng, việc chuyển đổi sang công ty tài chính tổng hợp sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng phạm vi hoạt động, tiếp cận tệp khách hàng rộng hơn, đa dạng hóa nguồn thu và giảm thiểu rủi ro. Đồng thời, năng lực quản trị và tiềm lực tài chính cũng được nâng cao, qua đó tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

HĐQT MSB sẽ trình cổ đông phương án chuyển đổi TNEX Finance sang mô hình công ty tài chính tổng hợp.

Bên cạnh các nội dung trên, đại hội lần này cũng bầu bổ sung, thay thế một thành viên HĐQT, hai thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2022 - 2026) và các nội dung quan trọng khác.