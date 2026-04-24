ĐHĐCĐ BIDV: Chủ tịch Phan Đức Tú sẽ nghỉ hưu từ 1/7, trình kế hoạch chia cổ tức, chào bán cổ phiếu

Tăng vốn điều lệ lên gần 100 nghìn tỷ﻿

Tại Đại hội HĐQT trình cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên gần mốc 100 nghìn tỷ đồng. Cụ thể, hiện vốn điều lệ ngân hàng ở mức 70.213 tỷ đồng. BIDV sẽ tăng vốn thêm tối đa 26.757 tỷ đồng để tăng vốn lên 99.558 tỷ đồng.

Phương án tăng vốn theo 3 cấu phần:

Thứ nhất, phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: Ngân hàng sẽ phát hành tối đa 498 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành 6,8477% cho cổ đông hiện hữu.

Thứ hai, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận luỹ kế chưa phân phối năm 2023: Dự kiến phát hành tối đa hơn 1,39 tỷ cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 19,1928% cho cổ đông hiện hữu.

Thứ ba, phát hành thêm cổ phiếu cho nhà đầu tư bằng hình thức chào bán riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng: Lượng chào bán tối đa 780 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 10,7142%. Thời gian thực hiện dự kiến năm 2026 - 2027.

Chủ tịch Phan Đức Tú sẽ nghỉ hưu từ 1/7, bầu bổ sung thành viên HĐQT

Một nội dung đáng chú ý khác, BIDV sẽ bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ngân hàng cho biết, theo thông báo của Keb Hana Bank, ông Yoo Je Bong sẽ không còn đại diện cho Keb Hana Bank và không tiếp tục giữ chức vụ Thành viên HĐQT BIDV kể từ ngày 24/4/4026 và giới thiệu ông Kim Sang Soo - Giám đốc điều hành tại Khối Toàn cầu, Ngân hàng Keb Hana đại diện Keb Hana Bank để bầu làm Thành viên HĐQT BIDV.

Bên cạnh đó, ngày 10/1/2026, Ngân hàng Nhà nước đã có Thông báo số 08/TB - NHNN về việc ông Phan Đức Tú - Chủ tịch HĐQT BIDV sẽ nghỉ hưu theo quy định kể từ ngày 1/7/2026.

Do đó, xét theo yêu cầu quản trị trong thời gian tới, HĐQT BIDV đề nghị bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT là ông Kim Sang Soo - đại diện cho Keb Hana Bank sở hữu 14,21% cổ phần tại BIDV, ông Hoàng Việt Hùng - hiện là Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Năm 2026, BIDV đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng từ 5 - 10%. Dư nợ tín dụng thực hiện theo hạn mức tăng trưởng tín dụng được NHNN phê duyệt. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2026 theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trước đó, ﻿năm 2025, BIDV tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu hệ thống ngân hàng về quy mô khi tổng tài sản lần đầu vượt mốc 3,26 triệu tỷ đồng, tăng 20,5% so với năm trước. Hoạt động huy động và tín dụng ghi nhận tăng trưởng lần lượt 13,7% và 15,2%, trong khi chất lượng tài sản được kiểm soát tốt với tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,26%.

Về hiệu quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 35.509 tỷ đồng, tăng 15,7% và vượt kế hoạch đề ra.

Tại Đại hội, BIDV cũng trình cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với trọng tâm tiếp tục tăng cường năng lực tài chính và bổ sung vốn điều lệ.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 28.445 tỷ đồng, sau điều chỉnh nâng tổng lợi nhuận chưa phân phối lên 28.459 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến trích lập các quỹ với tổng giá trị hơn 15.179 tỷ đồng, bao gồm quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng phúc lợi. Sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại đạt khoảng 13.279 tỷ đồng. Sau khi điều chỉnh thêm phần chênh lệch tỷ giá, lợi nhuận còn lại trước khi chia cổ tức ở mức 13.205 tỷ đồng.