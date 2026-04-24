ĐHCĐ TPBank: Đặt mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng, chia cổ tức 20% trong năm nay

Toàn cảnh đại hội

Sáng ngày 24/4/2026, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) (mã chứng khoán: TPB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Theo báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, tại thời điểm khai mạc, có 106 đại biểu tham dự, đại diện cho hơn 1,9 tỷ cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 71,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của ngân hàng. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch HĐQT phát biểu

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế trên 10.000 tỷ đồng

TPBank công bố kế hoạch kinh doanh năm 2026 với định hướng tăng trưởng ổn định đi kèm kiểm soát rủi ro chặt chẽ.

Cụ thể, tổng tài sản hợp nhất mục tiêu đạt 600.000 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2025. Tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 391.000 tỷ đồng, tăng 16%, trong khi dư nợ cho vay và đầu tư chứng khoán nợ ước đạt 360.000 tỷ đồng, tăng 15%. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2,5%.

Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 10.300 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2025; lợi nhuận riêng lẻ đạt 10.000 tỷ đồng, tăng 10%.

Đáng chú ý, trong bối cảnh kinh tế - chính trị thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và thách thức, HĐQT đề xuất cơ chế linh hoạt cho phép điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch khi cần thiết, nhằm phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế.

Liên quan đến tăng trưởng tín dụng, ông Nguyễn Hưng - Tổng giám đốc TPBank - cho biết trong quý I/2026, tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 2,8%. Tuy nhiên, hoạt động cho vay vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt ở lĩnh vực bất động sản.

Bước sang quý II, NHNN tạm thời chưa áp dụng hạn chế về “room” tín dụng, dư địa tăng trưởng được đánh giá thuận lợi hơn. Dù vậy, quy định kiểm soát tín dụng bất động sản – không vượt quá mức tăng trưởng chung – có thể tiếp tục tạo áp lực lên khả năng mở rộng cho vay của ngân hàng trong thời gian tới.

Vượt nhiều chỉ tiêu năm 2025

Năm 2025, TPBank ghi nhận nhiều chỉ tiêu kinh doanh hoàn thành và vượt kế hoạch.

Cụ thể, tổng tài sản đạt gần 506 nghìn tỷ đồng, tăng 21% so với cuối năm 2024 và hoàn thành 112,42% kế hoạch. Tổng huy động đạt hơn 450 nghìn tỷ đồng, tăng 20,3% và hoàn thành 107,16% kế hoạch.

Dư nợ cho vay và trái phiếu tổ chức kinh tế đạt hơn 312 nghìn tỷ đồng, tăng 19,6% so với cuối năm trước. Chất lượng tài sản được kiểm soát tốt với tỷ lệ nợ xấu dưới 1%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 9.231 tỷ đồng, tăng 21,5% và vượt chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao.

Bên cạnh đó, ngân hàng đã hoàn thành chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%, tương ứng tổng số tiền 2.642 tỷ đồng, đồng thời tăng vốn điều lệ lên hơn 27.740 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Trong năm 2025, TPBank cũng thực hiện được nhiều đổi mới liên quan đến phong cách kinh doanh, bộ máy nhân sự. Theo đó, ngân hàng đã tiến hành cắt giảm gần 500 nhân sự ở những lĩnh vực gián tiếp, song song với đó tăng cường nhân sự mảng kinh doanh. Quy mô ngân hàng tăng trưởng gần 20% nhưng số lượng nhân viên lại giảm đi, đây là kết quả từ quá trình tinh gọn bộ máy, ứng dụng công nghệ, dữ liệu vào quy trình làm việc, ra quyết định.

Chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5%, tăng vốn điều lệ lên gần 33.000 tỷ đồng

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2026, TPBank dự kiến tiếp tục chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, đồng thời phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, nâng tỷ lệ chi trả cổ tức lên 20%.

Theo kế hoạch, vốn điều lệ có thể tăng từ hơn 27.740 tỷ đồng lên tối đa khoảng 32.901 tỷ đồng, tương ứng mức tăng thêm hơn 5.161 tỷ đồng.

Trong đó, ngân hàng dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức với quy mô tối đa hơn 4.161 tỷ đồng (tương ứng hơn 416 triệu cổ phiếu), đồng thời triển khai chương trình ESOP với quy mô tối đa 1.000 tỷ đồng (tương ứng 100 triệu cổ phiếu).

Thành lập ngân hàng con và công ty bảo hiểm phi nhân thọ

TPBank cũng trình cổ đông kế hoạch mở rộng hệ sinh thái thông qua việc thành lập công ty bảo hiểm và ngân hàng con tại trung tâm tài chính.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến thành lập Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phi nhân thọ Tiên Phong (TPBIns) với vốn điều lệ tối thiểu 400 tỷ đồng, trong đó TPBank sở hữu trên 50% vốn. Tổng mức đầu tư của ngân hàng dự kiến tối đa 400 tỷ đồng. Công ty sẽ hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và các nghiệp vụ liên quan.

Song song, TPBank cũng lên kế hoạch thành lập ngân hàng con 100% vốn tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (TP.HCM), với tên gọi dự kiến TPBank VIFC. Ngân hàng con này có vốn điều lệ tối thiểu 3.000 tỷ đồng, hoạt động theo mô hình ngân hàng TNHH một thành viên, với thời hạn hoạt động tối đa 99 năm.

Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Tại đại hội, TPBank cũng trình cổ đông thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023–2028.

Cụ thể, ngân hàng trình miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Sương khỏi vị trí thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Đồng thời, đại hội tiến hành bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT, gồm bà Đỗ Quỳnh Anh và bà Nguyễn Thị Hương Trang (ứng viên thành viên HĐQT độc lập). Sau khi kiện toàn, HĐQT TPBank nhiệm kỳ 2023–2028 gồm 6 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và điều lệ ngân hàng.

Phần hỏi đáp cổ đông

(Tiếp tục cập nhật)