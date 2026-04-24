MSB lãi gần 1.900 tỷ trong quý I/2026, Tổng Giám đốc nói cổ phiếu ngân hàng đang được thị trường định giá đúng hơn

Tổng Giám đốc MSB Nguyễn Hoàng Linh

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, lãnh đạo MSB đã dành nhiều thời gian giải đáp loạt câu hỏi của cổ đông, xoay quanh các vấn đề được quan tâm như chính sách cổ tức, chiến lược đầu tư, xử lý nợ xấu và triển vọng kinh doanh trong thời gian tới.

Một trong những nội dung nhận được sự chú ý là chính sách cổ tức. Trả lời cổ đông, Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Linh cho biết nếu theo dõi giao dịch cổ phiếu MSB thời gian gần đây có thể thấy thanh khoản khá tốt, giá cổ phiếu cũng đã tiệm cận giá trị sổ sách. Trung bình hàng năm, ngân hàng đều chia cổ tức ở mức khoảng 20%.

Theo lãnh đạo ngân hàng, với đặc thù thanh khoản cổ phiếu tốt, việc chia cổ tức bằng cổ phiếu mang lại lợi ích kinh tế cao hơn cho cổ đông so với chia bằng tiền mặt. Đồng thời, theo yêu cầu của cơ quan quản lý và định hướng chiến lược, MSB cần tiếp tục củng cố vốn điều lệ nhằm phục vụ các kế hoạch mở rộng như đầu tư vào công ty con hoặc xem xét mở thêm chi nhánh tại các trung tâm tài chính như Đà Nẵng, TP.HCM. Sau đợt chia cổ tức này, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tiệm cận mức gần 40.000 tỷ đồng, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Liên quan đến kế hoạch thoái vốn tại TNEX, Tổng Giám đốc cho biết sau quá trình làm việc với các đơn vị tư vấn chiến lược, MSB quyết định trong trung hạn chưa thoái vốn khỏi công ty này. Cuối năm 2025, ngân hàng đã hoàn tất việc tăng thêm 1.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho TNEX. Hoạt động của TNEX đang từng bước đi vào hiệu quả và mang lại những lợi ích tích cực.

Trong dài hạn, khoảng 5–7 năm tới, MSB kỳ vọng có thể định giá TNEX ở mức từ 1–2 tỷ USD, dựa trên nền tảng công nghệ, quy mô khách hàng và khả năng sinh lời của mảng tài chính tiêu dùng. Đồng thời, ngân hàng cũng có kế hoạch mở rộng thêm chức năng cho TNEX nhằm nâng cao giá trị trong tương lai.

Về công tác xử lý nợ xấu, lãnh đạo MSB cho biết ngân hàng vẫn duy trì kiểm soát và thu hồi nợ bằng nội lực. Hệ thống cảnh báo sớm và xử lý nợ xấu được triển khai thường xuyên theo tuần, tháng. Tính đến hết quý I/2026, tỷ lệ nợ xấu (NPL) ở mức khoảng 1,7%, thấp hơn so với mức 1,82% cuối năm 2025.

Ngân hàng đã kiểm soát tốt các nhóm nợ và chủ động trích lập dự phòng, với mức khoảng 1.700–1.800 tỷ đồng trong năm 2024 và khoảng 1.300 tỷ đồng trong năm 2025. Theo lãnh đạo MSB, việc trích lập dự phòng sớm giúp tạo dư địa cải thiện lợi nhuận trong tương lai khi các khoản nợ xấu được thu hồi. Đồng thời, ngân hàng tiếp tục duy trì khẩu vị rủi ro chặt chẽ, thận trọng hơn so với mặt bằng chung.

Cập nhật kết quả kinh doanh, Tổng Giám đốc MSB cho biết tính đến hết quý I/2026, tổng tài sản đạt khoảng 412,9 nghìn tỷ đồng, tăng so với cuối năm 2025. Tăng trưởng tín dụng hợp nhất (bao gồm MSB và TNEX) đạt 3,81% theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao. Dư nợ cho vay khách hàng đạt khoảng 205.000 tỷ đồng, tăng khoảng 10.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Tiền gửi khách hàng đạt khoảng 193,8 nghìn tỷ đồng, tăng 18,93%. Tỷ lệ CASA đạt 26,49%. Tỷ lệ CIR được kiểm soát ở mức 34%. Lợi nhuận lũy kế quý I đạt khoảng 1.890 tỷ đồng, tăng khoảng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Các chỉ tiêu rủi ro tiếp tục được kiểm soát trong giới hạn cho phép, trong đó tỷ lệ LDR ở mức 42,9%, thấp hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đảm bảo thanh khoản.

Trước câu hỏi về tác động của việc lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh gần 20% hồi đầu năm, lãnh đạo MSB cho biết tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) đang ở mức tốt, nguồn vốn từ thị trường 1 vẫn dư thừa nên ngân hàng không phụ thuộc vào thị trường liên ngân hàng. Do đó, biến động lãi suất không ảnh hưởng nhiều đến biên lợi nhuận tại thị trường 1.

Bên cạnh đó, trong năm 2025, ngân hàng đã tái cơ cấu danh mục đầu tư trên thị trường 2, nên tác động từ biến động lãi suất cũng không lớn. Tuy nhiên, trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất cho vay, trong khi chi phí vốn đầu vào vẫn ở mức cao, toàn ngành ngân hàng đều chịu áp lực lên biên lãi ròng (NIM). Với tỷ lệ CASA duy trì trên 26–27%, MSB vẫn kiểm soát tốt chi phí vốn, qua đó hạn chế tác động tiêu cực.

Về chiến lược mở rộng sang lĩnh vực chứng khoán và quản lý quỹ, MSB cho biết định hướng trở thành tập đoàn tài chính toàn diện, phục vụ đầy đủ nhu cầu của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đặc biệt là phân khúc khách hàng ưu tiên. Do đó, việc hoàn thiện hệ sinh thái, bao gồm công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm và công ty tài chính tiêu dùng là cần thiết.

Trước đây, ngân hàng từng sở hữu các đơn vị này nhưng đã có giai đoạn điều chỉnh chiến lược, và hiện đang quay lại để hoàn thiện mô hình. Với nền tảng hơn 8 triệu khách hàng, đây là lợi thế lớn để phát triển các mảng kinh doanh mới, đặc biệt là công ty chứng khoán. Đồng thời, hoạt động quản lý quỹ đóng vai trò quan trọng trong việc phục vụ khách hàng cao cấp.

Liên quan đến diễn biến cổ phiếu, lãnh đạo MSB cho biết thanh khoản cổ phiếu đã cải thiện rõ rệt, giá cổ phiếu tiệm cận giá trị sổ sách. Một số quỹ đầu tư trong và ngoài nước đã bắt đầu tham gia, cho thấy cổ phiếu đang dần được thị trường định giá đúng hơn.

Ban lãnh đạo kỳ vọng với nền tảng hoạt động cốt lõi, đầu tư vào công nghệ, trụ sở, quản trị rủi ro và chất lượng tài sản trong thời gian dài, giá trị ngân hàng sẽ được phản ánh đầy đủ trên thị trường. Đồng thời, mong muốn cổ đông tiếp tục đồng hành, coi cổ phiếu MSB là khoản đầu tư dài hạn với khả năng thanh khoản tốt.