ĐHCĐ HDBank: Bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, kế hoạch lợi nhuận năm 2026 tăng trên 40%

HDBank là một trong số rất ít ngân hàng tổ chức Đại hội cổ đông theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Dù ở bất cứ đâu, trong nước hay nước ngoài, cá nhân hay tổ chức, các cổ đông đều được tham dự đại hội và thực hiện quyền lợi của mình một cách dễ dàng.

Mở đầu Đại hội là tiết mục Mashup “HDBank Kỷ nguyên vươn mình - sánh bước năm châu” và Ca múa nhạc trên nền bài nhạc Vươn xa HDBank, sử dụng công nghệ trình diễn để kể câu chuyện HDBank từ quá khứ đến hiện tại đến tương lai.

Tham dự đại hội có đại diện cơ quan quản lý gồm: ông Đỗ Xuân Trung, Phó Giám đốc NHNN Khu vực 2 TP.HCM; ông Lê Nhị Năng Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước phía Nam; Ông Trịnh Sơn Hồng - Quyền Chủ tịch Sở giao dịch chứng khoán TPHCM.

Về phía đại biểu có Tiến sĩ Philipp Rosler - Nguyên Phó thủ tướng cộng hoà liên bang Đức, Cố vấn cấp cao HĐQT.

Về phía cổ đông, có các cổ đông và người được uỷ quyền, đại diện cho 80,04%﻿ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Trước khi bước vào nội dung chính của phiên Đại hội, GS.TS Nguyễn Phương Thảo - Phó chủ tịch thường trực HĐQT Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM đã có chia sẻ về việc HDBank là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam có chủ tịch HĐQT là người nước ngoài.

Theo đó, Chủ tịch HĐQT của ngân hàng là ông Kim Byoungho, quốc tịch Hàn Quốc. Lãnh đạo HDBank cho biết ông Kim Byoungho vừa tham dự cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Hàn Quốc và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tại Hà Nội. Đáng chú ý, ông là thành viên trong phái đoàn đại diện phía Việt Nam, tham gia tiếp xúc với các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc.

GS.TS Nguyễn Phương Thảo nhấn mạnh, mỗi quốc gia chỉ có hơn 10 doanh nghiệp tham dự sự kiện này, và việc góp mặt trong danh sách là niềm tự hào của ngân hàng, đồng thời thể hiện vị thế ngày càng nâng cao của HDBank trong hoạt động kết nối quốc tế.

GS.TS Nguyễn Phương Thảo - Phó chủ tịch thường trực HĐQT HDBank

Chủ tịch HDBank Kim Byoungho: ĐHCĐ hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Ngân hàng

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Kim Byoungho, chủ tịch HĐQT cho biết, năm 2025 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Thị trường tài chính đối mặt với biến động gia tăng, các yếu tố địa chính trị còn nhiều bất định, và yêu cầu quản lý, giám sát tiếp tục được hoàn thiện. Trong môi trường đầy thách thức đó, HDBank đã một lần nữa thể hiện năng lực thích ứng cao, kiên định với định hướng chiến lược và sự linh hoạt trong vận hành.

Với sự nỗ lực và cống hiến của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống, Ngân hàng đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 21 nghìn tỷ đồng, hiệu quả hoạt động tiếp tục thuộc nhóm dẫn đầu thị trường, và nền tảng tài chính được củng cố vững chắc. Đồng thời, Ngân hàng đã triển khai nghiêm túc và hiệu quả các nhiệm vụ quan trọng do Nhà nước giao, bao gồm kế hoạch chuyển giao bắt buộc, qua đó khẳng định vai trò là một tổ chức tín dụng uy tín, có trách nhiệm đối với hệ thống tài chính Việt Nam.

Đại hội hôm nay vì vậy có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Ngân hàng. Đây là dịp để chúng ta cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được, rút ra các bài học kinh nghiệm, đồng thời chia sẻ định hướng chiến lược cho năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo. Đại hội cũng sẽ xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng, bao gồm kế hoạch kinh doanh năm 2026, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cùng các tờ trình trọng yếu khác, định hình chặng đường phát triển tiếp theo của HDBank.

Sự tin tưởng, những ý kiến đóng góp xây dựng và sự tham gia tích cực của Quý cổ đông có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với thành công của Ngân hàng. Những ý kiến và quyết nghị của Quý vị ngày hôm nay sẽ góp phần định hướng HDBank bước vào một chu kỳ phát triển mới – bền vững, chất lượng cao và tạo giá trị dài hạn.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, ông Kim Byoungho khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc gia tăng giá trị cho cổ đông, duy trì quản trị minh bạch, hiệu quả, và củng cố vị thế của HDBank là một định chế tài chính uy tín hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực.

Năm 2025 hoàn thành mọi chỉ tiêu, giữ vững vị thế đầu ngành về hiệu quả kinh doanh

Báo cáo tại Đại hội, đại diện Ban lãnh đạo HDBank cho biết, năm 2025 ghi dấu những sự kiện đặc biệt của Đất nước – 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Quốc khánh – những cột mốc nhắc nhớ về một hành trình lớn, một khát vọng lớn.

Trong dòng chảy đó, HDBank cũng ghi dấu một năm phát triển mạnh mẽ, vượt tất cả các chỉ tiêu ĐHĐCĐ đề ra, với những bước tiến vượt trội về quy mô, hiệu quả và tầm nhìn quốc tế; từng bước hoàn thiện mô hình định chế tài chính toàn diện, kết nối hệ sinh thái và mở rộng không gian tăng trưởng mới.

Trong năm 2025, HDBank đã giữ vững vị thế hiệu quả đầu ngành với ROE đạt 25,3%, nền tảng vốn mạnh với CAR đạt 16,7% - cao nhất hệ thống. Những chỉ số này phản ánh mô hình tăng trưởng cân bằng giữa quy mô - hiệu quả - kiểm soát rủi ro, là nền tảng quan trọng cho định giá dài hạn.

Năm 2026 tiếp tục duy trì chuỗi tăng trưởng cao và bền vững, mục tiêu lợi nhuận trên 30.000 tỷ đồng

Theo báo cáo của Ban điều hành do ông Nguyễn Hữu Đặng, Tổng giám đốc HDBank trình bày tại Đại hội, năm nay HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế trên 30 ngàn tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2025 - tiếp tục duy trì chuỗi tăng trưởng cao và bền vững.

Quy mô ngân hàng tiếp tục mở rộng với chỉ tiêu tổng tài sản trên 1.194 ngàn tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 28%, tiến sát mốc 1,2 triệu tỷ đồng; tổng huy động vốn hơn 1,06 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 28%; Dư nợ tín dụng hợp nhất tăng 37% lên 805 ngàn tỷ đồng (riêng Ngân hàng thực hiện theo hạn mức tăng trưởng do NHNN phê duyệt). Tăng trưởng tín dụng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, chuỗi cung ứng và các ngành động lực của nền kinh tế, qua đó tối ưu hóa chất lượng tài sản và hệ số sinh lời dài hạn.

Các chỉ tiêu hiệu quả tiếp tục duy trì top đầu ngành, kiểm soát chặt chẽ nợ xấu <2%.

Tiếp tục chia cổ tức và cổ phiếu thưởng với tỷ lệ cao

HDBank là ngân hàng có truyền thống chia cổ tức cao cho cổ đông. Năm 2025, Ngân hàng có lợi nhuận trước thuế 21.346 tỷ đồng. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế và trích lập các quỹ theo quy định, HDBank còn lại 13.389 tỷ đồng, cộng với 747 tỷ đồng lợi nhuận còn lại các năm trước chưa chia. Như vậy Ngân hàng có 14.136 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối có thể sử dụng để chia cổ tức.

Lợi nhuận chưa phân phối dự kiến được dùng để chia cổ tức 2025, đồng thời Ngân hàng dự kiến phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (chia cổ phiếu thưởng) để tăng vốn điều lệ, tổng tỷ lệ phát hành tương đương 30%.

Bước vào chu kỳ tăng trưởng mới bứt phá về quy mô và hiệu quả

Năm 2026, HDBank dự kiến nâng vốn chủ sở hữu lên 103 ngàn tỷ đồng. Đây là một trong những nền tảng vốn lớn nhất hệ thống, tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt trong bối cảnh ngành ngân hàng bước vào giai đoạn yêu cầu cao về an toàn vốn và chuẩn mực quốc tế.

Năng lực vốn vững giúp HDBank chủ động mở rộng tăng trưởng tín dụng, tối ưu cấu trúc bảng cân đối, nâng cao khả năng chống chịu trước biến động kinh tế, tăng dư địa đầu tư vào công nghệ và ngân hàng số.

Kế hoạch 2026 được HDBank xây dựng trên nền tảng thận trọng nhưng chủ động, với các trụ cột chiến lược: tối ưu chi phí vốn và nâng cao chất lượng tín dụng, gia tăng thu nhập ngoài lãi và dịch vụ tài chính số, đẩy mạnh chuyển đổi số và mô hình ngân hàng tích hợp, mở rộng quốc tế thông qua Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC), kết nối dòng vốn quốc tế, tiếp cận chuẩn mực tài chính toàn cầu, mở rộng nguồn thu và thị trường.

Với nền tảng tài chính vững mạnh, hiệu quả sinh lời cao và chiến lược rõ ràng, HDBank đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, hướng tới: mở rộng quy mô nhanh nhưng có kiểm soát, nâng cao chất lượng lợi nhuận, gia tăng giá trị doanh nghiệp và vốn hóa thị trường.

HDBank tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng tăng trưởng nhanh, hiệu quả cao và quản trị tốt hàng đầu tại Việt Nam, đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế và mang lại giá trị bền vững cho cổ đông.

Với hiệu quả top đầu, nền vốn vượt 103 ngàn tỷ đồng và dư địa tăng trưởng cao, HDBank đang hội tụ đầy đủ các yếu tố để bước vào giai đoạn bứt phá về quy mô và giá trị vốn hóa trong trung hạn.

Cổ đông tham gia biểu quyết

Trước khi cổ đông thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình là biểu quyết thông qua các tờ trình, AHLĐ GS.TS Nguyễn Thị Phương Thảo – Nhà đầu tư chiến lược, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT đã chia sẻ với cổ đông một số vấn đề. Năm nay, ngân hàng sẽ chia cổ tức tổng tỷ lệ 30% - đây là một tin rất vui với cổ đông.

Cổ đông tiến hành thảo luận









( Tiếp tục cập nhật...)﻿