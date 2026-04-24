Techcombank dự kiến chia cổ tức "khủng": 60% bằng cổ phiếu, 7% bằng tiền mặt

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank – TCB) vừa bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Theo đó, Techcombank đã bổ sung kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt và trả cổ phiếu thưởng.

Techcombank cho biết, với kết quả kinh doanh khả quan ngay cả trong tình hình kinh tế nhiều biến động, ngân hàng tin tưởng rằng, việc duy trì chính sách chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận giữ lại, trong khi vẫn tiếp tục đà tăng trưởng kinh doanh cao trên mức truung bình ngành và đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 trên ngưỡng 14% là hoàn toàn khả thi. Chính sách cổ tức là cam kết của Ngân hàng nhằm mang lại giá trị vượt trội và sự gắn kết với cổ đông. Với việc đầu tư vào Techcombank, cổ đông vừa có thu nhập trực tiếp đến từ cổ tức tiền, trong khi vẫn tối ưu hóa lợi ích từ tiềm năng tăng giá dựa trên vị thế dẫn đầu của Ngân hàng tại thị trường tài chính Việt Nam và trong khu vực.

HĐQT Techcombank đề xuất chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 7% , tương đương quy mô 4.960 tỷ đồng. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối của Ngân hàng sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm ngày 31/12/2025 căn cứ trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Techcombank. Thời điểm dự kiến trong Quý 2 hoặc Quý 3 năm 2026.

Ngân hàng cũng sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch phát hành hơn 4,28 tỷ cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ phát hành 60% . Phương án này sẽ giúp vốn điều lệ của Techcombank tăng thêm hơn 42.876 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, năm nay Techcombank cũng tiếp tục phát hành hơn 35,8 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn (ESOP) để tăng vốn điều lệ thêm 358,7 tỷ đồng.

Dự kiến, vốn điều lệ của Techcombank sẽ tăng mạnh từ 70.862 tỷ đồng lên 113.738 tỷ đồng. Đến thời điểm này, đây là kế hoạch tăng vốn mạnh nhất được các ngân hàng công bố trong năm 2026.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Techcombank xây dựng theo 2 kịch bản nhằm linh hoạt điều hành, chủ động ứng phó với các điều kiện thị trường khác nhau.

Kịch bản thứ nhất là Xung đột tại Iran được nhanh chóng giải quyết . Techcombank dự kiến lợi nhuận trước thuế tăng 15%, đạt 37.500 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát thấp hơn 1,5%.

Kịch bản thứ hai là Xung đột tại Iran giải quyết kéo dài với tác động kinh tế dai dẳng . Lợi nhuận trước thuế kế hoạch tăng 7,6% so với cùng kỳ, đạt 35.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát thấp hơn 2%.

Ngân hàng cho biết theo phê duyệt của NHNN, hạn mức tín dụng mà ngân hàng được cấp thời điểm hiện tại là 849 nghìn tỷ, tăng 12% so với năm 2025.