Sau 8 năm trên đỉnh lợi nhuận khối tư nhân, Techcombank đang chuẩn bị cho "cuộc chơi" nào tiếp theo?

Ngày 25/4, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank – TCB) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Techcombank xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo hai kịch bản nhằm linh hoạt điều hành, chủ động ứng phó với các điều kiện thị trường khác nhau. Lợi nhuận mục tiêu năm 2026 sẽ tăng trưởng khoảng 7,6% - 15% trên nền cao của năm 2025.

Với cả 2 kịch bản, lợi nhuận của Techcombank dự kiến tiếp tục thiết lập kỷ lục mới cho nhà băng này. Trước đó, năm 2025, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 32.538 tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm trước. Năm 2025 cũng đánh dấu chuỗi 8 năm liên tiếp Techcombank ở trên đỉnh lợi nhuận trong các ngân hàng tư nhân .

Dư nợ cho vay lĩnh vực xây dựng tăng trưởng mạnh, tăng 150,8% so với cùng kỳ và 70,6% so với đầu năm, đạt 45,1 nghìn tỷ đồng, chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu tài trợ vốn cho vay cơ sở hạ tầng

Dấu ấn 2025 – Sự bảo chứng cho vị thế vượt trội

Bên cạnh lợi nhuận, Techcombank cũng “bảo chứng” cho vị thế dẫn đầu vượt trội của mình trên nhiều khía cạnh khác.

Trong đó, ngân hàng chính thức ghi nhận tổng tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Chất lượng tài sản thuộc nhóm tốt nhất toàn ngành với tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát tốt, giảm từ 1,17% xuống 1,13%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng lên 128%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) duy trì vị thế dẫn đầu hệ thống ngân hàng ở mức 14,6%.

Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) tiếp tục được giữ vững ở mức 2,4%, đưa Techcombank duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu toàn ngành về khả năng sinh lời.

Đáng chú ý, trong một năm tín dụng ngành ngân hàng tăng mạnh, động lực tăng trưởng doanh thu của Techcombank không chỉ đến từ thu nhập lãi thuần (NII) mà còn từ thu nhập hoạt động dịch vụ (NFI). Ngân hàng cũng tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu toàn hệ thống về thu nhập dịch vụ với mức tăng 7,8%, chiếm 16% thị phần về mảng phí. Điểm sáng nổi bật nhất trong cơ cấu phí là sự bứt phá ngoạn mục của mảng bancassurance với mức tăng trưởng lên tới 91,8%, bên cạnh đà tiến triển tích cực của ngân hàng đầu tư, kinh doanh ngoại hối (FX) và sự mở rộng của mảng quản lý gia sản.

Bên cạnh đó, Techcombank đứng số 1 về tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn + Sinh lời tự động), đạt 40,4% vào cuối năm 2025. Chiến lược “ngân hàng giao dịch chính” tiếp tục được khẳng định với khoảng 27% thị phần tổng giá trị giao dịch thanh toán thẻ Visa trên toàn quốc, dẫn đầu hệ thống. Đồng thời theo số liệu Napas, Techcombank cũng là ngân hàng có giao dịch nhiều nhất, với thị phần giao dịch số toàn quốc đạt 16%.

Ngân hàng giao dịch chính với hệ sinh thái toàn diện

Chỉ tính riêng năm 2025, nhà băng này đã thu hút thành công 2,7 triệu khách hàng mới, nâng tổng quy mô phục vụ lên hơn 18 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Theo Techcombank, số khách hàng sử dụng Techcombank làm ngân hàng giao dịch chính (được định nghĩa trung bình 20 – 100 giao dịch chủ động trong 30 ngày dựa trên từng phân khúc khách hàng) tăng khoảng 28%. Số lượng khách hàng hoạt động thường xuyên (được định nghĩa là khách hàng có ít nhất 10 giao dịch chủ động trong vòng 30 ngày) tăng khoảng 20%.

Techcombank là ngân hàng nổi bật với phân khúc Khách hàng có giá trị tài sản lớn (HNW - High-Net-Worth) và Khách hàng thu nhập cao (Affluent), thông qua các thương hiệu Private và Priority. Bên cạnh đó, nền tảng ngân hàng số vượt trội, các sản phẩm dựa trên dữ liệu và chiến lược tương tác được cá nhân hóa sâu sắc đã giúp Techcombank mở rộng thị phần tại phân khúc Khách hàng thu nhập Trung bình cao (Mass Affluent) đông đảo.

Từ vị thế một ngân hàng tư nhân hàng đầu, Techcombank đã chuyển mình trở thành hạt nhân dẫn dắt một hệ sinh thái tài chính – Bất động sản – công nghệ toàn diện. Sức mạnh được cộng hưởng từ sự phát triển bứt phá của các công ty thành viên, đặc biệt là trong mảng quản lý gia sản và thị trường vốn. Cột mốc lịch sử trong năm 2025 phải kể đến thương vụ IPO của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities). Song song đó, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương (Techcom Capital) tiếp tục ghi dấu ấn với khối tài sản quản lý (AUM) đạt khoảng 12.000 tỷ đồng, đa dạng hóa sản phẩm để phục vụ gần 50.000 nhà đầu tư.

Ngân hàng cũng đã hoàn thiện các mảnh ghép chiến lược thông qua việc chính thức ra mắt Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ Thương (Techcom Life) vào tháng 9/2025. Cùng với đó, Công ty Cổ phần Bảo hiểm phi nhân thọ Techcom (TCGI) đã nhanh chóng chứng minh hiệu quả khi cung cấp giải pháp cho hơn 650.000 khách hàng chỉ sau một năm hoạt động.

Đặc biệt, nhà băng còn có “công thức” gia tăng giá trị cho khách hàng thông qua các mối quan hệ đối tác chiến lược như Masterise và One Mount Group nhằm tích hợp sâu giải pháp tài chính. Chẳng hạn, thông qua hợp tác với Masterise, ngân hàng đồng hành toàn diện cùng người mua nhà, từ tiếp cận sớm và độc quyền các dự án bất động sản hàng đầu đến các giải pháp vay mua nhà và bảo hiểm được thiết kế riêng, tối ưu theo nhu cầu của từng khách hàng.

Chiến lược ứng dụng AI và hệ sinh thái “hơn cả dịch vụ ngân hàng”

Năm 2025 khép lại giai đoạn chuyển đổi thành công 2021-2025 với những dấu ấn đậm nét trong việc khẳng định vị thế dẫn đầu về hiệu quả kinh doanh, đồng thời xác lập một hệ sinh thái tài chính toàn diện. Techcombank cho biết, trong thời giann tới, để tiếp tục tạo ra giá trị vượt trội cho khách hàng và cổ đông, ngân hàng sẽ tập trung vào ba lĩnh vực.

Thứ nhất, tiếp tục hướng tới trở thành ngân hàng đầu tiên ứng dụng AI toàn diện: Mang đến các đề xuất giá trị khách hàng (CVPs) độc đáo như dịch vụ xấp xỉ 24/7, trải nghiệm siêu cá nhân hóa và rút ngắn thời gian ra mắt sản phẩm. Trao quyền cho nhân viên đạt năng suất vượt trội thông qua các sáng kiến như trợ lý bán hàng ảo, tối ưu hóa lập trình và tạo nội dung marketing hiệu quả hơn.

Thứ hai, mở rộng hệ sinh thái "hơn cả dịch vụ ngân hàng" độc đáo, hướng tới dẫn đầu một nhóm tích hợp đa dạng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính – phi tài chính.

Thứ ba, tăng cường cam kết trở thành ngân hàng ESG toàn diện thông qua các giải pháp đổi mới.

Bổ sung kế hoạch chia cổ tức và cổ phiếu thưởng tỷ lệ vượt trội nhất so với toàn ngành

Trước 1 ngày diễn ra Đại hội cổ đông thường niên, Techcombank công bố kế hoạch chi trả cổ tức với tỷ lệ 7% bằng tiền mặt.

Ngoài ra, Techcombank cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ mức hơn 70,8 nghìn tỷ đồng hiện tại lên trên 113,7 nghìn tỷ đồng. Hình thức tăng vốn bao gồm, thứ nhất là phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bằng nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) với tỷ lệ 60%, và thứ hai là phát hành ESOP cho người lao động với tỷ lệ 0,316%.

Như vậy, nếu phương án này được thông qua và triển khai, Techcombank sẽ vươn lên dẫn đầu hệ thống ngân hàng về vốn điều lệ.