Vietbank lên kế hoạch lợi nhuận 2.100 tỷ đồng trong năm nay và niêm yết trên HOSE ngay trong quý II

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã VBB) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 37%, vốn điều lệ tăng thêm gần 4.800 tỷ đồng

Năm 2026, Vietbank đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản tăng 17% so với đầu năm nay. Tổng dư nợ cấp tín dụng tăng 23,6% lên 134.000 tỷ đồng. Tổng huy động vốn tăng 23,9% lên 155.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2,5%. Lợi nhuận trước thuế 2026 dự kiến tăng 37,1% so với kết quả 2025, tương đương 2.100 tỷ đồng.

Song song với kế hoạch kinh doanh, Vietbank dự kiến nâng vốn điều lệ từ 10.769 tỷ đồng lên hơn 15.500 tỷ đồng trong năm 2026, tương ứng mức tăng thêm gần 4.800 tỷ đồng thông qua 3 đợt phát hành.

Cụ thể, đợt một là phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với quy mô gần 1.100 tỷ đồng, sử dụng từ lợi nhuận để lại và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đến hết năm 2025. Đợt hai là phát hành cho cổ đông hiện hữu với giá trị 2.961 tỷ đồng. Đợt ba là phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2026) với quy mô khoảng 740 tỷ đồng. Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm là 74.036.695 cổ phần, tương ứng tỷ lệ tăng 5% so với vốn điều lệ sau lần tăng vốn thứ hai.

Theo Vietbank, việc tăng vốn điều lệ trong năm 2026 là cần thiết nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu chiến lược của ngân hàng.

Dự kiến niêm yết HOSE trong quý II/2026

Liên quan đến kế hoạch chuyển sàn, Vietbank cho biết Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết từ ngày 11/7/2025 để triển khai phương án niêm yết cổ phiếu trên HOSE. Trên cơ sở đó, ngân hàng đã hoàn tất hồ sơ niêm yết và nộp lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vào tháng 3/2026.

Vietbank dự kiến thời điểm chuyển sàn vào quý II/2026, tùy theo diễn biến thị trường và quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Việc chuyển sàn sang HOSE được xem là bước đi đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Vietbank trên thị trường vốn, đồng thời được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng uy tín, củng cố mức độ minh bạch và nâng cao vị thế thương hiệu của ngân hàng trong nhóm doanh nghiệp niêm yết. Bên cạnh đó, động thái này sẽ hỗ trợ Vietbank mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu tư và nhà đầu tư cá nhân, qua đó gia tăng sự hiện diện trên thị trường và tạo thêm dư địa cho các kế hoạch huy động vốn trong trung và dài hạn.

Kết quả kinh doanh 2025 tạo nền tảng cho kế hoạch mới

Năm 2025, Vietbank lãi trước thuế 1.532 tỷ đồng, tăng trưởng 35,4% so với năm 2024, vượt mốc 1.500 tỷ đồng, và là mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Tổng tài sản của Vietbank đạt 196.771 tỷ đồng, tăng 20,8% so với đầu năm và hoàn thành 109% kế hoạch. Trong đó, tổng dư nợ cấp tín dụng chiếm 55,1% tổng tài sản. Cấu trúc danh mục tài sản tiếp tục được cơ cấu theo hướng gia tăng tỷ trọng tài sản có sinh lời và duy trì ở mức 96%.

Tổng vốn huy động đạt 125.095 tỷ đồng, tăng 11,2%. Cơ cấu nguồn vốn đa dạng, đảm bảo tính ổn định, an toàn thanh khoản, chi phí vốn ở mức hợp lý. Tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 108.440 tỷ đồng, tăng 15,8%. Mức tăng trưởng tín dụng được kiểm soát trong hạn mức cho phép của Ngân hàng Nhà nước.

Trong năm 2025, Vietbank đã hai lần thực hiện tăng vốn điều lệ, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển khi vốn điều lệ chính thức vượt ngưỡng 10.000 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2025, vốn điều lệ của Vietbank được nâng lên 10.769 tỷ đồng, tăng 50,8% so với cuối năm 2024 và hoàn thành 108% kế hoạch tăng vốn năm 2025 đề ra.



