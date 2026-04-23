Chính thức ra mắt dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới Việt Nam – Hàn Quốc: Từ hôm nay 23/4, người dùng dễ dàng thanh toán bằng QR, xoá bỏ rào cản tiền tệ, tỷ giá

Sáng ngày 23/4/2026, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp cùng Công ty GLN International và hai ngân hàng quyết toán là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Hana (Hana Bank) đã tổ chức Lễ công bố triển khai dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong kết nối hạ tầng thanh toán bán lẻ giữa hai quốc gia, đồng thời mở ra trải nghiệm thanh toán liền mạch cho dòng khách du lịch và giao thương song phương đang ngày càng gia tăng.

Tham dự sự kiện có ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng Ban lãnh đạo NAPAS, Công ty GLN International, BIDV và Hana bank.

Bước đi cụ thể trong hợp tác chiến lược Việt – Hàn

Dịch vụ thanh toán xuyên biên giới qua mã QR giữa Việt Nam – Hàn Quốc triển khai trên cơ sở thỏa thuận hợp tác được ký kết tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc vào tháng 8/2025 dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước. Chỉ sau chưa đầy một năm, các bên đã hoàn tất kết nối hệ thống, tích hợp hạ tầng thanh toán – quyết toán và chính thức đưa dịch vụ vào vận hành.

Theo đó, dịch vụ cho phép hơn 115 triệu người dùng, gồm du khách Hàn Quốc và người Hàn Quốc sinh sống, làm việc tại Việt Nam, sử dụng ví điện tử và các ứng dụng ngân hàng thuộc mạng lưới GLN International quét mã VIETQRGlobal và thanh toán tại hàng trăm nghìn điểm chấp nhận thanh toán trên toàn quốc. Giao dịch song phương được thực hiện nhanh chóng, an toàn, theo thời gian thực, tương tự như trải nghiệm thanh toán tại thị trường nội địa Hàn Quốc. Đặc biệt, cơ chế xử lý giao dịch thanh toán trực tiếp giữa hai đồng bản tệ là đồng Won Hàn Quốc (KRW) và Đồng Việt Nam (VND) thông qua hạ tầng quyết toán của Hana bank và BIDV.

Thanh toán số – “đòn bẩy” thúc đẩy du lịch và thương mại

Dịch vụ được triển khai trong bối cảnh Hàn Quốc liên tục là một trong những thị trường khách du lịch lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm qua. Thanh toán không tiền mặt, đặc biệt là thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR, được kỳ vọng sẽ góp phần xóa bỏ rào cản về tiền tệ, tỷ giá và thói quen sử dụng tiền mặt của du khách quốc tế.

Không chỉ mang lại trải nghiệm thuận tiện cho du khách, dịch vụ còn mở ra cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh Việt Nam trong việc tiếp cận và phục vụ hiệu quả hơn dòng khách Hàn Quốc, tối ưu hóa quy trình thanh toán và gia tăng doanh thu trong khi đảm bảo tối ưu về chi phí, không cần đầu tư thêm hạ tầng mới.

Hợp lực hạ tầng – Kết nối liền mạch hai hệ sinh thái thanh toán

Dịch vụ là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức tài chính – ngân hàng và hạ tầng thanh toán quốc gia của hai nước.

Tại Việt Nam, với vai trò là đơn vị vận hành hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, NAPAS kết nối với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các đối tác trong nước, quốc tế để phát triển và mở rộng hệ sinh thái thanh toán không tiền mặt. Trên nền tảng đó, NAPAS cung cấp các dịch vụ thanh toán điện tử hiện đại, trong đó bao gồm dịch vụ thanh toán xuyên biên giới qua mã QR (VIETQRGlobal), đồng thời đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn, thông suốt và hiệu quả.

Ở phía Hàn Quốc, GLN International – nền tảng tài chính toàn cầu thuộc hệ sinh thái Hana Financial Group – là đầu mối kết nối với hệ thống ngân hàng và ứng dụng thanh toán của khách hàng Hàn Quốc. GLN International hiện đang mở rộng mạnh mẽ mạng lưới tại nhiều quốc gia thông qua các dịch vụ thanh toán QR, rút tiền ATM và chuyển tiền số xuyên biên giới.

Trong thời gian tới, NAPAS, GLN International và các bên sẽ tiếp tục hoàn thiện kết nối thanh toán hai chiều, phục vụ nhu cầu thanh toán của người Việt Nam tại Hàn Quốc, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái tài chính số bền vững, kết nối khu vực và toàn cầu.

Sự hợp tác bền chặt giữa hạ tầng chuyển mạch quốc gia của NAPAS, nền tảng kết nối toàn cầu của GLN International cùng các ngân hàng quyết toán uy tín không chỉ mở ra một phương thức thanh toán mới, mà còn đặt nền móng cho kỷ nguyên thanh toán xuyên biên giới – nơi mỗi mã QR trở thành một điểm chạm kết nối giao thương quốc tế.