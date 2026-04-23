CAEX hợp tác HashKey, xây dựng nền tảng giao dịch tài sản số chuẩn quốc tế tại Việt Nam

Theo thỏa thuận được ký kết ngay trong khuôn khổ Hong Kong Web3 Festival 2026, hai bên sẽ cùng phát triển một nền tảng giao dịch đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cấp phép tại Việt Nam khi khung pháp lý liên quan được hoàn thiện và triển khai. Đây là cơ sở quan trọng để hướng tới một thị trường tài sản số được vận hành an toàn và minh bạch, tạo dựng niềm tin dài hạn với nhà đầu tư.

HashKey sẽ đóng vai trò là đối tác công nghệ cốt lõi của CAEX và cấp quyền sử dụng độc quyền công nghệ sàn giao dịch đạt chuẩn tổ chức của mình tại Việt Nam nhằm phục vụ hoạt động giao dịch tài sản số của CAEX. "Kỳ lân blockchain" của châu Á cũng sẽ hỗ trợ toàn diện cho CAEX từ kiến trúc nền tảng, bảo mật đến hệ thống tuân thủ, đồng thời dẫn dắt quá trình phát triển một nền tảng giao dịch được tùy chỉnh và bản địa hóa cho thị trường Việt Nam.

Việc lựa chọn HashKey mang ý nghĩa chiến lược đối với CAEX. Là một trong những thương hiệu lớn trong lĩnh vực tài sản số tại Hồng Kông (Trung Quốc) và châu Á, HashKey sở hữu kinh nghiệm xây dựng và vận hành nền tảng giao dịch được cấp phép, cùng năng lực công nghệ và quản trị đã được kiểm chứng trên thị trường quốc tế. Sự kết hợp giữa năng lực công nghệ của HashKey và vị thế dẫn dắt thị trường nội địa cùng khả năng tuân thủ pháp lý của CAEX được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển thị trường tài sản số tại Việt Nam.

CAEX chuẩn bị về tài chính, công nghệ và tuân thủ để đón đầu cơ hội phát triển tài sản số tại Việt Nam.

Hợp tác này tiếp tục củng cố vị thế tiên phong của CAEX trong thị trường tài sản mã hóa đang nhận được nhiều quan tâm tại Việt Nam. Trong thời gian gần đây, CAEX đã liên tiếp thực hiện nhiều bước đi quan trọng nhằm tăng cường năng lực vốn, mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược và hoàn thiện nền tảng công nghệ. Việc hợp tác với HashKey cho thấy CAEX đang chủ động chuẩn bị đồng thời cả về tài chính, công nghệ và tuân thủ để sẵn sàng đón đầu cơ hội phát triển của thị trường tài sản số trong nước.

Về CAEX

Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) là thành viên trong hệ sinh thái tài chính của VPBank, được thành lập với tầm nhìn xây dựng một nền tảng giao dịch tài sản số minh bạch và an toàn cho nhà đầu tư.

Dưới sự dẫn dắt của VPBankS, LynkiD cùng các đối tác chiến lược, CAEX quy tụ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và an ninh mạng, với mục tiêu đóng góp vào sự phát triển bền vững của hệ sinh thái tài chính số tại Việt Nam.

Về HashKey Exchange

HashKey Exchange là sàn giao dịch tài sản số được vận hành bởi Hash Blockchain Limited, thuộc HashKey Holdings Limited (3887.HK) - công ty niêm yết công khai. Sàn hướng tới thiết lập các tiêu chuẩn cao về tuân thủ, bảo vệ tài sản và an toàn hệ thống trong ngành tài sản số.

Được vận hành bởi Hash Blockchain Limited, đây là một trong những sàn giao dịch tài sản số bán lẻ đầu tiên được cấp phép tại Hồng Kông. Nền tảng được quản lý đầy đủ bởi Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai (SFC), sở hữu giấy phép Loại 1 (Giao dịch chứng khoán) và Loại 7 (Cung cấp dịch vụ giao dịch tự động), cùng giấy phép sàn giao dịch tài sản số theo quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Sàn đạt chứng nhận ISO 27001 và ISO 27701, đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất về an toàn vận hành và bảo mật dữ liệu. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định hiện hành, HashKey Exchange không cung cấp dịch vụ cho người dùng tại Trung Quốc đại lục, Hoa Kỳ và một số khu vực pháp lý khác.