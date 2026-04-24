BIDV khẳng định vị thế, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt - Hàn

Ánh Dương | 24-04-2026 - 20:35 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngày 23/4/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tham gia chuỗi sự kiện đối ngoại và kinh tế quan trọng, khẳng định vai trò là điểm tựa tài chính vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.

Khẳng định vị thế tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc

Trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Lee Jae Myung, Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm đã cùng lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc và Việt Nam như Samsung, LG, SK, Lotte, PVN, EVN, THACO, Sun Group,… thảo luận về các cơ hội hợp tác mới trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc ở giai đoạn đi vào chiều sâu. Sự hiện diện của BIDV tại Diễn đàn không chỉ tái khẳng định vị thế của một định chế tài chính hàng đầu Việt Nam mà còn thể hiện vai trò đồng hành của BIDV trong tiến trình phát triển quan hệ hợp tác kinh tế hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hai nước

Phát biểu tại chương trình, Tổng Giám đốc Lê Ngọc Lâm nhấn mạnh BIDV hiện đang cung cấp toàn diện dịch vụ tài chính cho hơn 10.500 doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, trong đó có gần 2.000 doanh nghiệp Hàn Quốc. Với Hana Bank là cổ đông chiến lược nắm giữ gần 15% cổ phần, BIDV có nền tảng quan hệ vững chắc để đồng hành cùng nhà đầu tư Hàn Quốc xuyên suốt toàn giai đoạn đầu tư và hoạt động sản xuất. Ngoài ra, BIDV được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định là ngân hàng quyết toán dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới Việt - Hàn, đồng thời cung cấp dịch vụ chuyển tiền kiều hối cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, góp phần đẩy mạnh kết nối tài chính, giao thương và tối ưu hóa trải nghiệm cho cộng đồng người dân và doanh nghiệp hai nước.

Tổng Giám đốc Lê Ngọc Lâm khẳng định BIDV mong muốn tiếp tục được đồng hành cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc để cùng thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam và tăng cường quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai quốc gia.

BIDV – Cầu nối tài chính giữa doanh nghiệp Hàn Quốc và thị trường Việt Nam

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp và Khoa học công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, BIDV đã ký kết và trao 03 biên bản ghi nhớ (MOU) với các đối tác Hàn Quốc, qua đó thiết lập nền tảng hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực hạ tầng và bất động sản cao cấp.

BIDV cùng Hana Bank và KIND đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm cung cấp các giải pháp tài chính cho các dự án hạ tầng quy mô lớn tại Việt Nam. Thỏa thuận này không chỉ mở rộng dư địa hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng mà còn tiếp tục khẳng định và củng cố quan hệ đối tác chiến lược bền vững giữa các bên.

Đại diện Lãnh đạo BIDV, Hana Bank và KIND ký kết thỏa thuận hợp tác

BIDV ký kết MOU với GS Engineering & Construction, theo đó cung cấp gói giải pháp tài chính tổng thể cho dự án Zeit River Thủ Thiêm, đồng thời đồng hành cùng tập đoàn trong các kế hoạch phát triển dự án tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

BIDV cũng thiết lập hợp tác với iMarket Korea, tập trung vào hoạt động tư vấn, kết nối đầu tư và cung cấp các giải pháp tài chính - ngân hàng cho Dự án Khu công nghiệp K-Tech tại Phú Thọ, cũng như các dự án khác của doanh nghiệp này tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.

Bên lề Diễn đàn, gian hàng giới thiệu sản phẩm dịch vụ của BIDV đã thu hút sự quan tâm lớn từ các đại biểu tham dự. Trên cơ sở am hiểu sâu sắc môi trường đầu tư và xu hướng dịch chuyển công nghệ tại Việt Nam, BIDV đã trao đổi trực tiếp với đại diện nhiều Tập đoàn Hàn Quốc về nhu cầu đầu tư cụ thể, từ đó tiếp tục củng cố vị thế là ngân hàng phục vụ cộng đồng doanh nghiệp FDI hàng đầu tại Việt Nam.

Chuỗi sự kiện kết thúc thành công rực rỡ, một lần nữa khẳng định hình ảnh BIDV là điểm tựa tài chính, là ngân hàng đồng hành phát triển bền vững cùng doanh nghiệp, ghi dấu ấn đậm nét đối với các nhà lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Techcombank dự kiến chia cổ tức "khủng": 60% bằng cổ phiếu, 7% bằng tiền mặt

Techcombank dự kiến chia cổ tức "khủng": 60% bằng cổ phiếu, 7% bằng tiền mặt Nổi bật

ĐHCĐ HDBank: Bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, kế hoạch lợi nhuận năm 2026 tăng trên 40%

ĐHCĐ HDBank: Bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, kế hoạch lợi nhuận năm 2026 tăng trên 40% Nổi bật

GS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo: HDBank chọn con đường kiến tạo tương lai

GS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo: HDBank chọn con đường kiến tạo tương lai

20:10 , 24/04/2026
Cảnh báo nguy cơ bị lợi dụng rửa tiền trong thị trường kim khí quý, đá quý

Cảnh báo nguy cơ bị lợi dụng rửa tiền trong thị trường kim khí quý, đá quý

19:25 , 24/04/2026
ĐHĐCĐ HDBank 2026: Lợi nhuận kế hoạch tăng 41%, quy mô tiệm cận 1,2 triệu tỷ đồng, mở rộng hợp tác quốc tế và phát hành riêng lẻ thu hút nhà đầu tư nước ngoài

ĐHĐCĐ HDBank 2026: Lợi nhuận kế hoạch tăng 41%, quy mô tiệm cận 1,2 triệu tỷ đồng, mở rộng hợp tác quốc tế và phát hành riêng lẻ thu hút nhà đầu tư nước ngoài

17:05 , 24/04/2026
Kỷ lục cổ đông, quỹ lớn đồng hành: Tầm vóc SHB trong kỷ nguyên mới

Kỷ lục cổ đông, quỹ lớn đồng hành: Tầm vóc SHB trong kỷ nguyên mới

17:00 , 24/04/2026

