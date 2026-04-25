MB nâng cấp phiên bản mới “Khiên chắn bảo vệ” - Mất tiền MB đền

Đây là bước tiếp theo trong chiến lược chủ động bảo vệ tài chính cho khách hàng của MB, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành lâu dài, nỗ lực không ngừng cải tiến để mang đến sự an tâm trong hành trình giao dịch số ngày càng phổ biến.

Phiên bản mới được phát triển theo hướng thông minh hơn, phạm vi bảo vệ rộng hơn và quy trình hỗ trợ tối ưu hơn, phù hợp với thực tế phát sinh rủi ro hiện nay, đặc biệt là các hành vi lừa đảo trực tuyến, giả mạo liên lạc điện tử và gian lận trong thanh toán số. Trong thời gian nâng cấp phiên bản mới, MB khẳng định toàn bộ quyền lợi của khách hàng đang tham gia sản phẩm vẫn được giữ trọn vẹn đến hết thời hạn ghi trên giấy chứng nhận. Phiên bản nâng cấp sẽ hiển thị trên App MBBank tại vị trí Ảnh đại diện/Mục Hồ sơ người dùng ngay khi hoàn tất."

Theo đó, khách hàng hoàn toàn không bị ảnh hưởng quyền lợi hay gián đoạn bảo vệ trong suốt quá trình nâng cấp. Mọi yêu cầu hỗ trợ vẫn được ngân hàng tiếp nhận và xử lý đầy đủ theo đúng phạm vi, điều kiện của sản phẩm đã tham gia trước đó.

Về phạm vi bảo vệ, sản phẩm áp dụng đối với các trường hợp gian lận phổ biến trong giao dịch trực tuyến, như khi một bên thứ ba thực hiện chuyển tiền hoặc giao dịch mua sắm trái phép từ tài khoản hoặc thẻ của khách hàng. Ngoài ra, trường hợp khách hàng bị lừa chuyển tiền do các hình thức liên lạc điện tử giả mạo cũng có thể được xem xét hỗ trợ, nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp loại trừ theo quy định.

Trong trường hợp xảy ra sự cố, khách hàng cần liên hệ tổng đài MB247 trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm phát sinh rủi ro để được tiếp nhận và xử lý. Sau quá trình xác minh, ngân hàng sẽ hỗ trợ khách hàng và thực hiện thanh toán trong vòng 15 ngày nếu đủ điều kiện.

Đại diện MB cho biết, việc nâng cấp lần này không chỉ là cải tiến sản phẩm mà còn là bước đi nhằm tăng thêm lớp bảo vệ cho khách hàng trước các nguy cơ tài chính số ngày càng gia tăng. "Không chỉ dừng ở việc bồi hoàn khi sự cố xảy ra, chúng tôi hướng tới xây dựng một hệ sinh thái bảo vệ chủ động hơn, giúp khách hàng thêm thuận tiện, thêm yên tâm trong mọi giao dịch tài chính", đại diện ngân hàng chia sẻ.

MB 24/7 sẽ hỗ trợ các phát sinh của khách hàng trong mọi thời điểm

Với việc nâng cấp lên phiên bản mới, khách hàng có thể kỳ vọng vào một hệ thống bảo vệ thông minh hơn, phạm vi bao phủ rộng hơn và quy trình hỗ trợ tối ưu hơn. MB cho biết sẽ tiếp tục cập nhật chi tiết, trực quan về phiên bản nâng cấp mới trên các kênh chính thức để khách hàng thuận tiện theo dõi và trải nghiệm trong thời gian tới.