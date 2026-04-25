Chủ tịch KienlongBank: Đồng hành cùng Đồng Nai kiến tạo đô thị số, vươn tầm thịnh vượng

Đồng Nai: "Mảnh đất vàng" của những khát vọng mới

Trong dòng chảy của nền kinh tế số, KienlongBank lựa chọn khai phá tiềm năng tại Đồng Nai – vùng đất đang chuyển mình thành tâm điểm giao thương mới của khu vực. Ông Trần Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT KienlongBank - nhấn mạnh rằng Đồng Nai không chỉ là một địa bàn kinh tế đơn thuần đứng thứ 4 cả nước, mà còn là "mảnh đất vàng" hội tụ đầy đủ các điều kiện về hạ tầng logistics, siêu dự án Sân bay Long Thành và quy hoạch đô thị thông minh để Ngân hàng hiện thực hóa sứ mệnh định chế tài chính công nghệ linh hoạt.

KienlongBank nhận thấy sự tương đồng sâu sắc giữa khát vọng bứt phá của Ngân hàng và tầm nhìn phát triển của địa phương. Việc chọn Đồng Nai làm nơi đặt trụ sở chính không chỉ là thay đổi địa giới hành chính mà còn là tuyên ngôn cho tư duy quản trị đón đầu, đưa Ngân hàng hiện diện tại trung tâm của trục kinh tế động lực và các dòng chảy tài chính tương lai.

Tại đây, KienlongBank cam kết trở thành một "mắt xích" chiến lược, đồng hành cùng chính quyền kiến tạo đô thị thông minh và cộng đồng công dân số thịnh vượng thông qua lộ trình xây dựng hệ sinh thái liên kết chặt chẽ. Ngân hàng sẽ tập trung phát triển và nhân rộng mô hình "ngân hàng không ngủ" cùng mạng lưới giao dịch thông minh X-Digi hỗ trợ bởi AI, cho phép người dân tiếp cận dịch vụ 24/7.

Đồng thời, KienlongBank cung cấp các gói tín dụng chuỗi cung ứng đặc thù cho các khu công nghiệp, tích hợp giải pháp tài chính trực tiếp vào hệ thống quản trị doanh nghiệp để tối ưu hóa dòng tiền. Với vai trò đối tác chiến lược, chúng tôi mang đến các giải pháp thanh toán số cho dịch vụ công, giúp người dân Đồng Nai thực sự trở thành những công dân số đúng nghĩa trong các đại đô thị hiện đại.

"Đồng Nai - Thành phố trực thuộc Trung ương, với quy hoạch đô thị thông minh, khoa học và đổi mới sáng tạo - chính là nơi lý tưởng để KienlongBank phát huy sức mạnh tài chính công nghệ, đồng hành kiến tạo thành phố thông minh và cộng đồng công dân số thịnh vượng trong kỷ nguyên mới." ông Trần Ngọc Minh khẳng định.

Việc đặt địa điểm trụ sở chính về Đồng Nai không chỉ là thay đổi địa giới hành chính, mà là biểu tượng cho sự dịch chuyển về tư duy quản trị. Tại Đại hội, Ban Lãnh đạo Ngân hàng đã khẳng định mô hình "ngân hàng thuần số" sẽ lấy địa bàn Đồng Nai làm hình mẫu để triển khai các mô hình Văn phòng giao dịch thông minh và Ngân hàng không ngủ.

Đồng Nai là "mảnh đất vàng" để KienlongBank phát huy nền tảng tài chính công nghệ và đồng hành kiến tạo đô thị thông minh.

Song hành với tầm nhìn chiến lược đó, KienlongBank cũng đã nhận được sự đồng thuận tuyệt đối của cổ đông đối với kế hoạch kinh doanh năm 2026. Với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.600 tỷ đồng (tăng 12% so với 2025), Ngân hàng lựa chọn lộ trình tăng trưởng bền vững dựa trên ba trụ cột: tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh, chuyển mạnh sang cho vay theo chuỗi giá trị và tiên phong tín dụng xanh theo tiêu chuẩn ESG.

Để hiện thực hóa khát vọng này và củng cố nội lực cho hành trình mới, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 7.527 tỷ đồng thông qua việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 29,5%). Nguồn lực tài chính dồi dào này không chỉ củng cố "tấm đệm" an toàn, mà còn là đòn bẩy để Ngân hàng đầu tư mạnh mẽ vào nhân sự số và công nghệ AI - những nhân tố giúp KienlongBank tối ưu hóa năng suất lao động, đảm bảo sự linh hoạt để chinh phục các mục tiêu kinh doanh đầy tham vọng trong kỷ nguyên mới.

Đối thoại thẳng thắn - Cộng hưởng niềm tin

Không khí tại ĐHĐCĐ KienlongBank năm nay đầy nhiệt huyết với những màn đối thoại thẳng thắn giữa cổ đông và Ban Lãnh đạo. Trước những băn khoăn về chiến lược tăng trưởng thận trọng hay bài toán cạnh tranh trong kỷ nguyên số, ông Trần Ngọc Minh và đoàn chủ tọa đã đưa ra những giải đáp sắc bén. Mọi câu hỏi về hiệu quả quản trị, lộ trình xử lý nợ xấu hay ứng dụng công nghệ đều được làm sáng tỏ, giúp cổ đông thấu hiểu rõ hơn về một KienlongBank đang "lấy đà" để bứt phá.

Sự đồng thuận của cổ đông đối với chiến lược chuyển trụ sở về Đồng Nai chính là minh chứng rõ nét nhất cho niềm tin vào lộ trình 2026–2030. Với tâm thế của một định chế tài chính hiện đại, linh hoạt và minh bạch, KienlongBank không chỉ theo đuổi những con số lợi nhuận bền vững mà còn cam kết mang lại giá trị gia tăng vượt trội cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng trong tương lai.

"Chúng tôi tin rằng, với sự ủng hộ tuyệt đối của Quý cổ đông và quyết tâm 'kiến tạo' tại Đồng Nai, KienlongBank sẽ sớm khẳng định vị thế dẫn đầu, không chỉ trong lĩnh vực ngân hàng số mà còn là hình mẫu của sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và công nghệ tương lai" Chủ tịch Trần Ngọc Minh kết luận.