Những phát biểu ấn tượng của Ban lãnh đạo HDBank tại ĐHCĐ 2026

Ngày 24/4, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank – HOSE: HDB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, kết hợp chương trình gặp gỡ và đối thoại nhà đầu tư, thu hút đông đảo cổ đông, các quỹ đầu tư quốc tế và nhiều định chế tài chính lớn trong và ngoài nước.

Đây là sự kiện được giới quan sát đánh giá cao, bởi nhà đầu tư không chỉ được tham dự một ĐHĐCĐ với phần thảo luận chiếm đa số thời gian (trong khi ở các ĐHCĐ của doanh nghiệp khác còn mang nặng tính trình bày các báo cáo), mà còn được trải nghiệm hệ sinh thái số của HDBank tại. Galaxy Innovation Hub (GIH) - biểu tượng của sự sáng tạo đổi mới.

Đây cũng là đơn vị duy nhất trong mùa ĐHCĐ năm nay tổ chức kết hợp giữa ĐHCĐ thường niên và gặp gỡ - đối thoại nhà đầu tư.

Hãy cùng nhìn lại những phát biểu ấn tượng của Ban lãnh đạo HDBank tại ngày ĐHCĐ 24/4 đáng nhớ.﻿

1- "Khả năng gánh vác là thước đo năng lực ngân hàng. HDBank sẵn sàng gánh vác"﻿ . Anh hùng lao động, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đã chia sẻ như vậy trong bài phát biểu với cổ đông. ﻿ Bà cũng khẳng định triết lý phát triển xuyên suốt của HDBank: " Mỗi con số trong báo cáo tài chính - đằng sau đó là một con người ".

2- " HDBank là một kiến trúc tăng trưởng có chủ đích, giúp chúng tôi vững vàng trước biến động và bứt phá trong cơ hội".

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, HDBank được xây dựng như một hệ sinh thái tài chính – dịch vụ hoàn chỉnh, nơi ngân hàng, tài chính tiêu dùng, chứng khoán, ngân hàng số và các lĩnh vực liên kết hàng không, bán lẻ… cùng tạo ra một vòng tròn giá trị khép kín. Đây không phải là sự mở rộng đơn thuần — mà là một kiến trúc tăng trưởng có chủ đích, giúp HDBank và hệ sinh thái vững vàng trước biến động và bứt phá trong cơ hội. Và công nghệ là mạch máu xuyên suốt hệ sinh thái đó.﻿

3- Chúng tôi đang chủ động kết nối thị trường vốn quốc tế, mở rộng hợp tác với các định chế hàng đầu, để đưa doanh nghiệp Việt vươn ra thế giới — và đưa dòng vốn thế giới đến với Việt Nam.

Tiến sĩ Philipp Rösler – nguyên Phó Thủ tướng Đức, Cố vấn cấp cao của HDBank – nhận định: Các định chế tài chính tiên phong sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối dòng vốn toàn cầu với các nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh như Việt Nam. Trong định hướng này, HDBank đang: Tăng cường hợp tác với Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE); Tham gia các sáng kiến trong khuôn khổ Trung tâm Tài chính Quốc tế (VIFC) tại TP.HCM; Mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế.

4 - Chúng tôi không chỉ xây dựng một ngân hàng — mà đang xây dựng một định chế tài chính của thời đại mới: nơi công nghệ đi cùng nhân văn, nơi tăng trưởng đi cùng trách nhiệm..

﻿Chủ tịch Kim Byoungho khẳng định: HDBank không chỉ xây dựng một ngân hàng, mà đang kiến tạo một định chế tài chính của thời đại mới – nơi công nghệ đi cùng nhân văn, tăng trưởng đi cùng trách nhiệm". Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi không chạy theo những con số ngắn hạn. Chúng tôi xây dựng để trường tồn qua nhiều thế hệ"

5- Khi Việt Nam vươn lên, Khi doanh nghiệp Việt bước ra thế giới — Chúng tôi đồng hành.

Kết thúc bài phát biểu tại ĐHCĐ 2026, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo khẳng định: ﻿ ﻿Khi Việt Nam vươn lên, khi doanh nghiệp Việt bước ra thế giới - chúng tôi đồng hành. Và khi Quý vị đặt niềm tin vào chúng tôi, chúng tôi đặt cho mình trách nhiệm với niềm tin để mang lại giá trị xứng đáng, lâu dài và bền vững. Đó là triết lý của chúng tôi, triết lý được giữ bằng hành động, sáng tạo không ngừng nghỉ, với tâm sáng và đạo đức liêm chính — mỗi ngày, mỗi năm, và trong suốt hành trình phía trước” .