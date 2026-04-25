ĐHCĐ Techcombank: Hai kịch bản lợi nhuận, chia cổ tức tiền mặt 7%, cổ phiếu thưởng tỷ lệ tới 60%

CEO Techcombank: Techcombank không còn là ngân hàng đơn thuần, mà đã trở thành hệ sinh thái tài chính toàn diện

Theo báo cáo tại Đại hội năm 2025, ông Jens Lottner, Tổng Giám đốc Techcombank cho biết năm 2025, ngân hàng đã đạt được những chỉ số vượt kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua.

Lợi nhuận trước thuế năm 2025 của ngân hàng hợp nhất đạt kỷ lục 32.538 tỷ đồng, tăng 18,16% so với năm 2024, vượt kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ (31.500 tỷ đồng). Mức tăng trưởng chủ yếu đến từ thu lãi với 18,36% tăng trưởng tín dụng, mặc dù NIM chịu áp lực giảm và chi phí dự phòng được kiểm soát.

Năm 2025, ngân hàng tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu thị trường thông qua việc phát huy các lợi thế cốt lõi truyền thống.

Trong đó, tỷ lệ CASA đạt 40,4% cuối năm 2025, cao nhất thị trường nhờ tăng trưởng 17% số dư CASA và sinh lời tự động.

Ngân hàng cũng đứng số 1 về quản lý tài sản xét theo tổng tài sản đang quản lý (AUM), đạt 645 nghìn tỷ đồng cho PnP, tăng 86% so với cùng kỳ năm trước.

Về hoạt động thẻ, Techcombank cho biết ngân hàng đứng số 1 với khoảng 27% thị phần tổng giá trị giao dịch thanh toán thẻ Visa trên toàn quốc. Ngân hàng cũng có thị phần giao dịch số toàn quốc lên 16%, đứng số 1 về ngân hàng giao dịch, theo số liệu của Napas.

Về thị phần phát hành trái phiếu, Techcombank chiếm 38% thị trường. Về môi giới chứng khoán trong khối ngân hàng trên HOSE, thị phần đạt 9%.

“Trong tương lai, hãy làm tốt hơn những gì mà chúng ta đã làm tốt, như mảng bất động sản, thị trường vốn và phân khúc affluent”, ông Jens Lottner nói. Bên cạnh đó, Techcombank cũng đã đa dạng hoá danh mục nhờ việc đầu tư công nghệ, dữ liệu, ứng dụng AI,….Điều này giúp Techcombank ra những quyết định kinh doanh tốt hơn, nhanh hơn, hiểu khách hàng hơn và thực hiện marketing chính xác hơn.

Khi theo đuổi chiến lược đa dạng hoá danh mục, Techombank ghi nhận nhiều lĩnh vực tăng trưởng 3-4 lần. Với mảng bất động sản, do chiến lược đa dạng hoá nên mảng này đã giảm tỷ trọng đáng kể. Trước đây, mảng bất động sản chiếm khoảng 40% danh mục thì hiện tại đã xuống dưới 30%. “Điều này không có nghĩa rằng bất động sản là lĩnh vực không tốt, mà chúng tôi nghĩ còn những lĩnh vực khác có thể khai thác hiệu quả”, CEO Techcombank nói.

Ông Jens Lottner cho biết Techcombank không còn là ngân hàng đơn thuần, mà đã trở thành hệ sinh thái tài chính, không chỉ ngân hàng mà còn quản lý gia sản, thị trường vốn,...Những gì ngân hàng đã đầu tư trong quá khứ sẽ có rất nhiều hữu ích cho thời gian tới.

“Việt Nam đã đặt mục tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045 với lộ trình rõ ràng và quá trình đó, ngành tài chính đóng vai trò quan trọng. Trong bối cảnh đó, Techcombank cam kết sẽ nắm bắt cơ hội để tăng trưởng nhanh và giữ vai trò dẫn dắt trong giai đoạn tiếp”, ông Jen Lottner nhấn mạnh.

Trong đó, Techcombank sẽ là ngân hàng có vị thế vượt trội trong việc thúc đẩy kế hoạch tăng trưởng của Việt Nam với vai trò đơn vị thu xếp vốn. “Chúng ta sẽ không chỉ kiếm tiền từ bảng cân đối tài sản, mà còn mở rộng tìm kiếm đối tác trong quá trình này”.

Bên cạnh, Techcombank cũng sẽ thúc đẩy xây dựng nền tảng quản lý tài sản hàng đầu gắn với hệ sinh thái sức khoẻ đẳng cấp quốc tế. Trở thành đối tác được tin cậy của hộ kinh doanh, SME. Tích hợp tài chính để đơn giản hoá cuộc sống.

Hai kịch bản lợi nhuận năm 2026

Techcombank xây dựng theo 2 kịch bản lợi nhuận năm 2026 nhằm linh hoạt điều hành, chủ động ứng phó với các điều kiện thị trường khác nhau.

Kịch bản thứ nhất là Xung đột tại Iran được nhanh chóng giải quyết . Techcombank dự kiến lợi nhuận trước thuế tăng 15%, đạt 37.500 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát thấp hơn 1,5%.

Kịch bản thứ hai là Xung đột tại Iran giải quyết kéo dài với tác động kinh tế dai dẳng . Lợi nhuận trước thuế kế hoạch tăng 7,6% so với cùng kỳ, đạt 35.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát thấp hơn 2%.

Ngân hàng cho biết theo phê duyệt của NHNN, hạn mức tín dụng mà ngân hàng được cấp thời điểm hiện tại là 849 nghìn tỷ, tăng 12% so với năm 2025.

Năm 2026, nền kinh tế Việt Nam đang bước vào "kỷ nguyên tăng trưởng mới", cùng sự quyết tâm của Chính phủ mới Việt nam trong việc duy trì tăng trưởng GDP mở mức 2 chữ số. Trong bối cảnh đó, Techcombank cho biết sẵn sàng đóng vai trò chủ động trong việc tham gia kiến tạo nền tảng phát triển dài hạn, góp phần cùng đất nước hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.

Tuy nhiên, môi trường kinh doanh năm 2026 tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định. Những thay đổi trong nhu cầu bên ngoài, chuỗi cung ứng hoặc điều kiện tài chính quốc tế có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế trong nước và tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng nếu diễn biến thực tế khác với kỳ vọng ban đầu. Những thách thức này có thể bao gồm giá dầu tăng cao, tăng trưởng xuất nhập khẩu chậm lại, các gián đoạn trong chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, và lạm phát gia tăng, cùng với các yếu tố khác.

Kế hoạch chia cổ tức, tăng vốn điều lệ lên hơn 113.700 tỷ đồng

HĐQT Techcombank trình kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 7% , tương đương quy mô 4.960 tỷ đồng. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối của Ngân hàng sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm ngày 31/12/2025 căn cứ trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Techcombank. Thời điểm dự kiến trong Quý 2 hoặc Quý 3 năm 2026.

Ngoài ra, ngân hàng có kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ trong năm nay. Ngân hàng trình cổ đông thông qua kế hoạch phát hành hơn 4,28 tỷ cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ phát hành 60% . Phương án này sẽ giúp vốn điều lệ của Techcombank tăng thêm hơn 42.876 tỷ đồng. Bên cạnh đó, năm nay Techcombank cũng tiếp tục phát hành hơn 35,8 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn (ESOP) để tăng vốn điều lệ thêm 358,7 tỷ đồng.

Dự kiến, vốn điều lệ của Techcombank sẽ tăng mạnh từ 70.862 tỷ đồng lên 113.738 tỷ đồng. Đến thời điểm này, đây là kế hoạch tăng vốn mạnh nhất được các ngân hàng công bố trong năm 2026.

(tiếp tục cập nhật)﻿