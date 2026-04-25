“Niềm tin khách hàng là thứ không thể mua được” và loạt câu nói ấn tượng về AI của lãnh đạo TPBank

Bài và ảnh: Việt Hùng - Huy Nguyễn | 25-04-2026 - 10:51 AM | Tài chính - ngân hàng

Trong đại hội cổ đông năm 2026, nhiều phát ngôn của Chủ tịch TPBank Đỗ Minh Phú, Tổng giám đốc Nguyễn Hưng cho thấy kỷ luật quản trị song hành cùng AI và dữ liệu đang giúp ngân hàng tự tin bước vào cuộc đua “lãi vạn tỷ”.

Tại Đại hội cổ đông TPBank 2026, ban lãnh đạo ngân hàng đã công bố kế hoạch kinh doanh với các cột mốc quan trọng.

Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 10.300 tỷ đồng, tăng 12%; tổng tài sản 600.000 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2025. Theo Chủ tịch TPBank Đỗ Minh Phú: "Với mục tiêu này, TPBank sẽ chính thức bước vào câu lạc bộ của những ngân hàng có lợi nhuận trước thuế năm chữ số, tức là ngân hàng "lãi vạn tỷ", điều mà từ trước đến nay chúng ta chưa đưa vào trong từ điển".

Đáng chú ý, năm 2026 TPBank là một trong những ngân hàng xếp loại A và được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng 11,7%. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Đỗ Minh Phú, đây như "một tấm chăn không đủ rộng để có thể đắp cho đủ ấm cho cơ thể", đặc biệt khi hạn mức này chỉ được sử dụng tối đa 25% trong quý một (tương đương khoảng 2,8%).

Khi được hỏi về “la bàn” giúp TPBank không chệch hướng trong bối cảnh biến động, Chủ tịch TPBank Đỗ Minh Phú cho rằng cốt lõi là kỷ luật quản trị, gồm ba trụ cột: Quản trị nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực), quản trị tài nguyên (đặc biệt là hạn mức tín dụng và dữ liệu) và quản trị rủi ro.

Hơn nữa, điểm ông cho rằng quan trọng không kém chính là dữ liệu. Trong kỷ nguyên số, dữ liệu phải đầy đủ, chính xác, được làm sạch, chia sẻ và kiểm soát tốt. Đồng thời, cần có "bộ chỉ huy" vững vàng gồm HĐQT, Ban điều hành và đội ngũ "thủy thủ đoàn" gần 8.000 cán bộ nhân viên để vận hành con tàu đi đúng hướng.

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh việc sử dụng AI phải gắn với chuẩn mực đạo đức và quy định kiểm soát chặt chẽ. Đồng thời, trải nghiệm khách hàng không thể “đóng gói” đại trà, mà cần cá nhân hóa theo từng nhóm nhu cầu, đảm bảo yếu tố cảm xúc trong dịch vụ.

Khi được hỏi về tài sản quan trọng nhất giữa công nghệ, dữ liệu và khách hàng, Chủ tịch TPBank Đỗ Minh Phú khẳng định đó là niềm tin của khách hàng. Ông cho rằng công nghệ có thể đầu tư, mua sắm, nhưng niềm tin của khách hàng là tài sản không thể mua được. Với khoảng 17 triệu khách hàng hiện hữu, đây chính là nền tảng cốt lõi để ngân hàng phát triển bền vững.

Bên cạnh quy mô tăng trưởng, ngân hàng cũng có những điều chỉnh về cấu trúc vận hành, nhất là về nhân sự trong bối cảnh AI ngày càng được chú trọng. Trước các câu hỏi của cổ đông, Tổng Giám đốc TPBank Nguyễn Hưng chia sẻ đây là quá trình tái cơ cấu thay vì cắt giảm đơn thuần.

Theo ông, các vị trí mang tính lặp lại, nhập liệu, xử lý thủ công sẽ dần được thay thế bởi công nghệ như AI. Ngân hàng cũng chuyển dịch cơ cấu, tập trung tăng nhân sự trực tiếp kinh doanh và đội ngũ chuyên gia về công nghệ, dữ liệu, AI với mức đầu tư R&D khoảng 1.500 tỷ đồng mỗi năm.

Năm 2025 TPBank ghi nhận kết quả ấn tượng với tổng tài sản hợp nhất đạt khoảng 506.000 tỷ đồng, tăng 21% so với cuối năm 2024. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 9.200 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới 1%.

Đại hội cổ đông TPBank 2026 đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2026 với tỷ lệ 20% (5% tiền mặt, 15% cổ phiếu) và phát hành ESOP, dự kiến tăng vốn điều lệ lên 32.901 tỷ đồng. Bên cạnh đó, TPBank còn thành lập công ty con bảo hiểm phi nhân thọ (TPBIns) vốn 400 tỷ đồng và ngân hàng con 100% vốn tại Trung tâm Tài chính Quốc tế (VIFC) với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng.

