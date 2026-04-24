ĐHĐCĐ Vinpearl: Kế hoạch doanh thu năm 2026 kỷ lục, lợi nhuận tăng 172%, chào bán tối đa 100 triệu cổ phiếu ưu đãi giá 80.000 đồng/cp

Sáng 24/4, CTCP Vinpearl (mã: VPL) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 tại Hà Nội.

Năm 2025, Vinpearl ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 15.539 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.100 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận công ty giảm do hụt thu từ hoạt động tài chính. Doanh nghiệp cũng xin ý kiến cổ đông sẽ không chia cổ tức cho năm 2025.

Năm 2026, công ty con của Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu doanh thu đạt 16.000 tỷ đồng, tăng 3% so với kết quả năm trước. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức cao kỷ lục của doanh nghiệp. Lợi nhuận sau thuế dự kiến 3.000 tỷ đồng - gấp đôi con số trước khi điều chỉnh kế hoạch (1.500 tỷ đồng) và tăng 172% so với thực hiện 2025.

Một nội dung quan trọng trình Đại hội là phương án chào bán cổ phiếu ưu đãi riêng lẻ. Theo kế hoạch, Vinpearl lên kế hoạch chào bán tối đa 100 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức, có quyền chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông.

Giá chào bán cổ phiếu ưu đãi là 80.000 đồng/cp, tương ứng tổng số tiền dự kiến thu về là tối đa 8.000 tỷ đồng. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán được nâng lên tối đa 18.933 tỷ đồng. Ngoài ra, mức cổ tức hàng năm của cổ phiếu ưu đãi là 6% lũy kế, tính trên giá chào bán.

Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2026, sau khi được UBCKNN có văn bản chấp thuận.

Về phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu, VPL dự kiến phân bổ hơn 3.100 tỷ đồng để góp vốn kinh doanh với Tập đoàn Vingroup tại khu vui chơi giải trí VinWonders Vũ Yên; 1.200 tỷ đồng để thuê khách sạn Sheraton Vinh phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú; hơn 500 tỷ đồng để hợp tác kinh doanh khách sạn tại Tuyên Quang; và khoảng 2.800 tỷ đồng để đầu tư vào khu vui chơi giải trí tại địa phương này.

Tại đại hội, Vinpearl cũng trình cổ đông việc bầu bổ sung một thành viên của HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029, sau khi bà Lê Thúy Anh xin từ nhiệm. Ứng viên là bà Ngô Thị Hương, hiện đang là Tổng Giám đốc Vinpearl.

Bà Ngô Thị Hương sinh năm 1982, hiện đang làm Tổng Giám đốc của Vinpearl. Bà gia nhập hệ sinh thái của Vingroup từ năm 2017 và kinh qua nhiều chức vụ như: Phó Giám đốc Khối Dịch vụ Hạ tầng Tập đoàn Vingroup; Giám đốc Tài chính Vinpearl; Phó Giám đốc Khối hỗ trợ CTCP VinFa; Giám đốc kinh doanh thị trường nội địa Vinpearl; Phụ trách chuỗi Vinpearl Resort, chuỗi Vinwonders; phụ trách Khối Kinh doanh và Marketing Vinpearl,...

Về định hướng kinh doanh năm 2026, Vinpearl đặt trọng tâm nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua các chiến lược marketing sáng tạo. Nổi bật là chiến dịch “Green Creator”, được kỳ vọng góp phần lan tỏa hình ảnh thương hiệu trên cả thị trường trong nước lẫn quốc tế.

Doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn khách, đồng thời củng cố các thị trường trọng điểm như nội địa, Hàn Quốc, Nga. Song song, Vinpearl mở rộng khai thác các thị trường đường dài có mức chi tiêu cao như Úc, Mỹ và châu Âu, qua đó tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh.

Ở mảng sản phẩm – dịch vụ, công ty tập trung nâng cấp toàn diện hành trình trải nghiệm khách hàng, chuyển dịch từ cung cấp sản phẩm đơn lẻ sang bán “trải nghiệm trọn gói”. Chuẩn hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ trên toàn hệ thống, phát triển mô hình siêu quần thể giải trí “all-in-one” nhằm gia tăng giá trị cho du khách.

Bên cạnh các dịch vụ cốt lõi như du lịch, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí, hệ thống không gian sự kiện và ẩm thực tại VinPalace sẽ tiếp tục được mở rộng, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ và làm phong phú thêm trải nghiệm tại các điểm đến.

Thảo luận đáng chú ý:

Đánh giá về thị trường du lịch năm 2026?

Ban lãnh đạo: Năm 2026, thị trường du lịch đang tái cơ cấu và tạo ra những cơ hội rất tích cực.

Thứ nhất, theo các dự báo đến năm 2026, thị trường sẽ hồi phục hoàn toàn và bước vào một giai đoạn tăng trưởng. Thứ hai, châu Á sẽ trở thành một trong các trung tâm tăng trưởng mới, được chứng minh qua việc năm 2025 Việt Nam đã nằm trong top các nước có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh nhất.

Năm 2026, mục tiêu của ngành du lịch là đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa. Đối với mục tiêu năm 2030, nhờ những tín hiệu tích cực từ thị trường, Bộ Văn hóa đã điều chỉnh lại mục tiêu đón từ 45 đến 50 triệu lượt khách quốc tế, và khách du lịch nội địa có thể đạt tới 160 triệu lượt.

Những con số này cho thấy tín hiệu thị trường mang lại cơ hội cho ngành du lịch và cho Vinpearl.﻿

Tình hình chính trị thời gian qua khá bất ổn dẫn đến việc giá xăng dầu tăng. Giá xăng dầu tăng kéo theo các chi phí liên quan đến vận chuyển, logistics và lạm phát gia tăng. Công ty đánh giá như thế nào về sự bất ổn này và công ty có những chiến lược gì để ứng phó?﻿

Tổng Giám đốc: Đầu tiên về mặt đánh giá, đối với chúng tôi đây không phải là thách thức mà trước tiên sẽ là cơ hội cho Việt Nam.

Bởi vì chúng ta thấy luồng khách quốc tế đã có sự dịch chuyển; khi xuất hiện những bất ổn về kinh tế và chính trị, họ sẽ lựa chọn những quốc gia an toàn như Việt Nam. Đây sẽ là cơ hội lớn cho Việt Nam để đón đầu luồng khách quốc tế.



Thứ hai, đối với thị trường nội địa, những biến động như vậy cũng là cơ hội để chúng ta khai thác tốt hơn, đồng nghĩa với việc chúng ta có cơ hội tăng trưởng cả khách nội địa và khách quốc tế trong giai đoạn sắp tới.



Về phương án của Vinpearl, khi nhìn thấy những cơ hội này, chúng tôi sẽ tập trung vào các điểm sau.



Thứ nhất, về mặt thị trường, chúng tôi sẽ phát triển mạnh thị trường quốc tế; thay vì chỉ tập trung vào một số thị trường trọng điểm như trước đây, chúng tôi sẽ phát triển đa dạng, mở rộng những tệp khách và thị trường tiềm năng như Ấn Độ hay Trung Đông để mang lại hiệu quả cao.



Thứ hai, về chiến lược phát triển sản phẩm, chúng tôi sẽ nâng cao trải nghiệm khách hàng và cá nhân hóa theo từng thị trường.



Thứ ba, chúng tôi đưa công nghệ vào công tác vận hành và quản trị.

Vinpearl sẽ tăng trưởng và phát triển bằng cả hệ sinh thái của Vingroup, coi đây là trụ cột để thu hút và phục vụ khách hàng.﻿

Chiến lược mở rộng thị trường của Vinpearl trong bối cảnh hiện nay là gì?

Ban lãnh đạo: Chiến lược mở rộng của Vinpearl gồm các yếu tố sau.

Đầu tiên, về mặt thị trường, bên cạnh các quốc gia truyền thống, chúng tôi sẽ phát triển thêm các thị trường mới mang lại hiệu quả cao như thị trường Ấn Độ.



Thứ Hai, về sản phẩm, Vinpearl có chiến lược đưa các thương hiệu vươn tầm thế giới, tạo điểm neo thu hút khách quốc tế.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, dựa trên đánh giá thị trường và chiến lược công ty đã trình đại hội, mục tiêu doanh thu sẽ đạt 16.000 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 3.000 tỷ đồng. Vinpearl sẽ tiếp tục mở rộng các điểm đến chính.

Thực tế trong năm 2025, chúng tôi đã phát triển các sản phẩm mới ở khu vực Vũ Yên, sân golf Vũ Yên, và trong năm 2026 sẽ tiếp tục phát triển hệ thống khách sạn tại Tuyên Quang.



Chúng tôi cũng tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hệ sinh thái đến các điểm đến phù hợp với nhu cầu thị trường và chiến lược công ty, không chỉ dừng lại ở Việt Nam mà có thể vươn ra các thị trường nước ngoài tiềm năng.



Để phát triển tệp khách hàng quốc tế hiệu quả, chúng tôi đưa ra bốn trụ cột chính:



Thứ nhất, chủ động khai thác luồng khách bằng cách đa dạng hóa thị trường, tập trung phát triển kênh bán hàng online toàn diện và tìm kiếm các sản phẩm mới để tiếp cận tốt nhất.



Thứ hai, xây dựng các điểm đến hoàn chỉnh với mô hình phát triển đồng bộ nhằm đáp ứng trọn vẹn nhu cầu trải nghiệm của khách.

Thứ ba, xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc tế áp dụng vào việc vận hành và quản lý toàn bộ cơ sở.



Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác chiến lược với các hệ thống vận hành và đối tác khách sạn toàn cầu để thu hút lượng khách lớn.

Ngoài ra, dựa trên lợi thế hệ sinh thái sẵn có, chúng tôi nhận thấy xu hướng chuyển đổi số rất quan trọng để tối ưu hóa giá trị trải nghiệm.



Chúng tôi sẽ áp dụng chiến lược giá linh hoạt (dynamic pricing) tùy theo tình hình thực tế.



Vinpearl sẽ thiết kế các chương trình trải nghiệm nhằm giữ chân khách lưu trú lâu hơn, từ 2 ngày lên 5 đến 6 ngày, đồng thời tăng tần suất khách quay trở lại.



Với chiến lược tăng doanh thu và sử dụng hiệu quả chi phí, Vinpearl sẽ tăng trưởng cực kỳ tốt. Các anh chị có thể thấy kết quả năm 2025, doanh thu mảng vui chơi giải trí và các mảng khác tăng trưởng 34%, lợi nhuận tăng 68%.﻿