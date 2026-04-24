Một doanh nghiệp trên sàn lỗ gần 600 tỷ sau khi Chủ tịch bị khởi tố, cổ phiếu vào diện cảnh báo

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (HOSE: VPG) vừa thông báo thay đổi nhân sự.

Ông Nguyễn Khôi từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán theo đơn từ nhiệm.

﻿Bà Vũ Thị Phượng, sau khi rời ghế HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, đã được bổ nhiệm vào vị trí Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 22/04/2026, thay thế cho bà Trần Thị Thanh, người vừa nộp đơn từ nhiệm vì kế hoạch cá nhân sau khi đảm nhận vị trí này từ tháng 09/2025.

Hai gương mặt mới đã được bầu bổ sung vào HĐQT là bà Trần Thị Vân Anh đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT không điều hành kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán. Bà Trần Thị Bích Ngọc đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT. Trước đó, bà Ngọc là Chuyên viên Phòng Hành chính Nhân sự tại chính công ty.

Năm 2025, doanh thu thuần đạt 12.478 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ, lỗ sau thuế 597 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 109 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận còn lại chưa phân phối của công ty xuống mức âm hơn 194 tỷ đồng và Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM đã ra quyết định đưa cổ phiếu VPG của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát vào diện cảnh báo kể từ ngày 14/04/2026. Thị giá VPG hiện giao dịch quanh mức 3.700 đồng/cp.

Năm 2026, VPG đặt ra mục tiêu doanh thu thuần còn 500 tỷ đồng, giảm sâu so với mức thực hiện hơn 12.000 tỷ của năm trước. Công ty kỳ vọng sẽ sớm có lãi trở lại với mục tiêu lãi sau thuế 5 tỷ đồng.

Các quyết định nhân sự và kế hoạch kinh doanh này đều có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 22/04/2026.

Việt Phát Group được thành lập năm 2008, khởi đầu là một doanh nghiệp vận tải nội địa với khoảng 20 nhân sự.



Đến 2025, công ty đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực như khoáng sản, bất động sản và trở thành đối tác của các tập đoàn lớn trong nước như EVN, PVN, Hòa Phát.﻿

Ngày 2/6/2025, cựu Chủ tịch Việt Phát Group là ông Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1973) bị khởi tố vì liên quan vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ”, xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (Công ty VTM) và các đơn vị liên quan.