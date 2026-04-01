Cập nhật BCTC quý 1/2026 sáng ngày 24/4: Nhựa Tiền Phong lãi hơn 300 tỷ, nhiều công ty báo lỗ

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 1/2026 ngày 23/4:

SSI công bố BCTC hợp nhất với lợi nhuận trước thuế 1uý 1/2026 đạt 1.593 tỷ đồng, tăng trưởng 52% so với cùng kỳ năm 2025.

Sabeco (SAB) ghi nhận mức lãi 1.548 tỷ đồng, tăng trưởng 51%.

Navico (ANV) báo lãi trước thuế đạt 237 tỷ đồng, tăng trưởng 64%.

Nhựa Tiền Phong (NTP) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định với lợi nhuận 303 tỷ đồng, tăng trưởng 19%.

VEFAC (VEF) ghi nhận nốt trầm khi lợi nhuận sụt giảm 99%, chỉ còn đạt 175 tỷ đồng (so với mức nền đột biến 18.605 tỷ đồng nhờ chuyển nhượng dự án của năm ngoái).

Thaiholdings (THD) báo lãi Quý 1 đạt 38 tỷ đồng, tăng trưởng 14%.

Thủy điện Buôn Đôn (BSA) tăng trưởng 77%, đạt lãi 17 tỷ đồng.

PVC-MT (PXM), Du lịch Phú Thọ (DSP) và Nosco (NOS) tiếp tục chìm trong thua lỗ với mức lỗ lần lượt là 5 tỷ, 7 tỷ và 36 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 1/2026 sắp xếp theo ngành: