Công ty từng có lợi nhuận lớn nhất sàn chứng khoán báo lãi giảm 99% trong quý 1/2026

Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC - VEF) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2026.

Trong quý 1/2026, doanh thu thuần của VEF đạt 121,6 tỷ đồng, ghi nhận mức giảm tới 99,7% so với con số 44.560 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Sự chênh lệch này chủ yếu do trong quý 1 năm trước, công ty đã ghi nhận doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng một phần dự án với giá trị lên tới hơn 44.560 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ, lên mức 28 tỷ đồng, chủ yếu do phát sinh khoản chi tài trợ và từ thiện hơn 12 tỷ đồng.

Tương ứng với đà giảm của doanh thu, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong quý 1 năm 2026 chỉ đạt gần 140 tỷ đồng, sụt giảm 99,1% so với mức lãi kỷ lục 14.873 tỷ đồng ghi nhận vào quý 1/2025, đây cũng là mức lãi lớn nhất trong quý 1/2025.

Trong bảng cân đối kế toán, tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của công ty đạt 30.514 tỷ đồng, tăng 30% so với thời điểm đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ 579 tỷ đồng xuống còn 61,6 tỷ đồng. Ngược lại, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng vọt, trong đó đầu tư dài hạn tăng từ 500 tỷ đồng lên mức 7.490 tỷ đồng, đây là các khoản cho vay đối tác doanh nghiệp với lãi suất 12%/năm.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang ở mức 4.531 tỷ đồng, trong đó hơn 3.676 tỷ đồng tại dự án Tổ hợp 148 Giảng Võ.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của VEF đã tăng thêm gần 7.000 tỷ đồng sau một quý lên 23.698 tỷ đồng. Chủ yếu sự gia tăng này đến từ khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn từ 411 tỷ đồng lên 6.191 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối quý 1/2026, vốn chủ sở hữu của VEF đạt 6.816 tỷ đồng, với lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy được hơn 5.144 tỷ đồng.