Khải Hoàn Land lên kế hoạch mua lại 5 lô trái phiếu trị giá 840 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã: KHG, sàn HoSE) vừa phê duyệt phương án mua lại trái phiếu trước hạn đối với 05 mã trái phiếu với tổng giá trị 840 tỷ đồng.

Thứ nhất, mã KHGH2328001 trị giá 240 tỷ đồng, được phát hành ngày 29/9/2023, kỳ hạn 60 tháng, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 29/9/2028.

Thứ hai, mã KHGH2429001 trị giá 250 tỷ đồng, được phát hành ngày 20/6/2024, kỳ hạn 60 tháng, ngày đáo hạn dự kiến là 20/6/2029.

Thứ ba là mã KHG12501 trị giá 80 tỷ đồng, phát hành ngày 2/10/2025, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 2/10/2030.

Thứ tư là mã KHG12502 trị giá 80 tỷ đồng, được phát hành ngày 3/12/2025, kỳ hạn 60 tháng, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 3/12/2030.

Thứ năm là mã KHG1201 trị giá 190 tỷ đồng, được phát hành ngày 6/1/2026, kỳ hạn 60 tháng, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 6/1/2031.

Đây là các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng. Số vốn huy động từ các trái phiếu trên được dùng để đầu tư vào dự án Cao ốc, căn hộ tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè (cũ) nay là xã Hiệp Phước, TP.HCM do Công ty TNHH Giao hưởng Xanh làm chủ đầu tư.

Thời gian dự kiến mua lại từ 12/5 đến 15/7/2026. Giá mua lại bằng tổng mệnh giá của trái phiếu, các khoản lãi và tất cả các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa thanh toán trên trái phiếu đó tính đến nhưng không bao gồm ngày mua lại.

Trong diễn biến mới đây, Khải Hoàn Land thông qua nghị quyết về việc nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trị giá 750 tỷ đồng, tương đương 100% vốn tại Công ty TNHH TM DV Hoàng Thảo My.

Được biết, Công ty TNHH TM DV Hoàng Thảo My thành lập tháng 2/2018, hoạt động kinh doanh bất động sản.

Cập nhật đến tháng 9/2025, Công ty TNHH TM DV Hoàng Thảo My có vốn điều lệ 750 tỷ đồng do Công ty TNHH TM DV Hoàng Trà My góp 83,33% và Giám đốc Trần Đăng Khoa góp 16,67%. Đây chính là 2 đối tác chuyển nhượng vốn góp cho Khải Hoàn Land.