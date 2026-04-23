Chủ tịch Trương Sỹ Bá tham vọng xây 20.000 điểm bán thịt mát, lợi nhuận Q1 của BAF tăng 49%

Chiều ngày 23/04/2026, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên nhằm thông qua lộ trình phát triển giai đoạn 2026-2030. Phiên thảo luận tập trung vào các giải pháp công nghệ, khả năng ứng phó với biến động thị trường và kế hoạch huy động vốn quy mô lớn cho các siêu dự án.

Lãi quý 1 đạt 210 tỷ đồng, vượt tiến độ năm

Mở đầu phiên chất vấn, ban điều hành công ty cho biết doanh thu quý 1/2026 ước đạt 1.700 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 210 tỷ đồng, tương ứng tăng lần lượt 51% và 49%.

Kết quả này đến từ sản lượng bán ra gần 240.000 con trong bối cảnh giá heo hơi bình quân phục hồi lên mức 62.000 đồng mỗi kg. Doanh nghiệp nhận định kết quả quý 1 đã vượt tiến độ đề ra, tạo đà thuận lợi cho các quý tiếp theo khi nguồn cung thị trường vẫn trong trạng thái thiếu hụt cục bộ.

Liên quan đến những bất ổn vĩ mô gây áp lực lên chi phí vận hành, đại diện BAF khẳng định tác động từ giá dầu và nguyên liệu như bắp, đậu nành tăng từ 5% đến 15% vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Công nghệ "không mùi" và bài toán quỹ đất

Chủ tịch HĐQT BAF Trương Sỹ Bá

Về mục tiêu dài hạn đạt 10 triệu con heo vào năm 2030, lãnh đạo công ty nhấn mạnh năng lực thực thi nằm ở giải pháp công nghệ nhà cao tầng phối hợp với đối tác Muyuan.

Chủ tịch HĐQT BAF khẳng định: "Chúng tôi nhận chuyển giao công nghệ chăn nuôi tiên tiến, trang trại cao tầng, có lọc không khí, có khử mùi. Các bạn có thể đứng cạnh trang trại mô hình mới của BAF tầm khoảng 10-15 mét cũng không ngửi thấy mùi hôi".

Việc làm chủ công nghệ môi trường giúp doanh nghiệp dễ dàng nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương khi triển khai các tổ hợp sản xuất quy mô lớn.

Huy động 50 triệu USD từ quỹ ngoại cho dự án 3F

Ông PRASAD GOPALAN, thành viên HĐQT, nguyên Giám đốc Khu vực Toàn cầu, Mảng Nông nghiệp & Lâm nghiệp IFC

Đối với bài toán tài chính cho siêu dự án 12.000 tỷ đồng, BAF cho biết nguồn vốn không còn là rào cản khi doanh nghiệp đang nhận được sự quan tâm lớn từ các định chế quốc tế.

Ngoài sự đồng hành của IFC, tổ chức FMO của Hà Lan dự kiến sẽ rót thêm 50 triệu USD để hỗ trợ lộ trình phát triển bền vững. Việc chuyển dịch sang các dòng vốn ngoại với lãi suất ưu đãi giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí tài chính trong bối cảnh thâm dụng vốn đầu tư cho hệ thống hạ tầng khép kín.

Anfarm và tham vọng 20.000 điểm bán thịt sạch

Quà tặng cổ đông tham dự ĐHCĐ BAF gồm các sản phẩm từ thương hiệu anfarm

Về mảng phân phối, BAF đang đẩy mạnh thương hiệu anfarm dựa trên lợi thế làm chủ hoàn toàn chuỗi giá trị 3F từ con giống đến bàn ăn. Thương hiệu này được định vị cạnh tranh trực tiếp với các nhãn hiệu thịt mát trên thị trường nhờ khả năng kiểm soát chất lượng tuyệt đối và truy xuất nguồn gốc từ gốc.

Hệ thống hiện sở hữu hơn 800 điểm bán, dự kiến nâng lên 2.000 điểm vào cuối năm 2026 và hướng tới mục tiêu 20.000 điểm vào năm 2030. Việc trực tiếp vận hành mạng lưới bán lẻ giúp doanh nghiệp tiết kiệm 10% - 12% chi phí trung gian, tối ưu giá thành cho người tiêu dùng.

Số hóa trang trại và kinh tế tuần hoàn ESG

Doanh nghiệp đang triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn bằng cách tận dụng nước thải sau xử lý làm phân bón cho vùng nguyên liệu nông sản quanh trang trại.

Trong quản trị vận hành, BAF ứng dụng AI để theo dõi trọng lượng và nhận diện tiếng heo ho nhằm phát hiện sớm dịch bệnh. Việc hợp tác với Phenikaa đưa robot vào vệ sinh chuồng trại và vận chuyển cám giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán khan hiếm nhân sự chuyên môn, đồng thời giảm thiểu rủi ro lây nhiễm chéo trong quy trình chăn nuôi.

Các nghị quyết quan trọng được thông qua

Đại hội đã phê duyệt kế hoạch doanh thu 8.431 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 793 tỷ đồng cho năm 2026. Cổ đông thống nhất phương án phân phối lợi nhuận với tổng tỷ lệ 20%, bao gồm cổ tức và cổ phiếu thưởng, cùng kế hoạch phát hành 8 triệu cổ phiếu ESOP để nâng vốn điều lệ lên trên 3.700 tỷ đồng.

Trong hoạt động đầu tư, Đại hội thông qua phương án huy động 1.200 tỷ đồng từ trái phiếu chuyển đổi lãi suất 10% mỗi năm. Về nhân sự, ông Nguyễn Văn Phú được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời tái bổ nhiệm bà Bùi Hương Giang vào ban lãnh đạo doanh nghiệp.