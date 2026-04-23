ĐHĐCĐ Viettel Global: Chốt trả cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt tỷ lệ 33%

Chủ tịch HĐQT Đào Xuân Vũ phát biểu tại Đại hội: “Nếu 20 năm qua, Viettel Global đi ra thế giới bằng viễn thông, thì chặng đường phía trước sẽ là hành trình Go Global bằng năng lực tổng hòa của một Tập đoàn công nghiệp công nghệ cao để cung cấp các giải pháp số toàn diện, đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị để mang lại giá trị tối ưu cho các nhà đầu tư”.

Doanh thu và Lợi nhuận năm 2025 tăng trưởng 2 con số

Năm 2025, Viettel Global tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số, khẳng định năng lực quản trị tại các thị trường quốc tế.

Doanh thu thuần hợp nhất đạt 44.271 tỷ đồng – tăng 25% so với năm trước, cao nhất từ trước đến nay.

Không chỉ kỷ lục về doanh thu, Viettel Global ghi nhận thêm 2 kỷ lục là biên lợi nhuận gộp lên mức đỉnh 51,3% và lợi nhuận sau thuế cao nhất từ trước đến nay, đạt 11.250 tỷ đồng, tăng 57% so với năm trước. Với kết quả này, Viettel Global nằm trong top 15 đơn vị có lợi nhuận cao nhất thị trường chứng khoán Việt Nam và đứng thứ 5 nếu không tính khối ngân hàng.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng) tăng 65% lên hơn 9.300 tỷ đồng. Mức lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt trên 3.000 đồng.

Kết quả kinh doanh tốt giúp tỷ lệ thu hồi vốn toàn bộ dự án đạt 91% (hết năm 2024 đạt 86%). Trên sàn chứng khoán, giá trị vốn hóa của Viettel Global vượt qua con số 10 tỷ USD.

Bốn động lực tăng trưởng của năm 2026

Tổng công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt 52.561 tỷ đồng và dự kiến sẽ chi hơn 10.044 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tương ứng tỷ lệ 33% (mỗi cổ phiếu nhận 3.300 đồng).

Tăng trưởng của Viettel Global sẽ dựa trên bốn động lực song song: viễn thông truyền thống, dịch vụ số, lĩnh vực mới và mở rộng thị trường.

Báo cáo tại đại hội, ban lãnh đạo cho biết, năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của Viettel Global khi có 4 công ty thị trường (Timor-Leste, Tanzania, Burundi và Campuchia) được cấp thêm tần số thế hệ mới. Đây là tiền đề quan trọng để triển khai hạ tầng công nghệ tiên tiến, mở rộng dư địa kinh doanh trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, các thị trường cũng đồng loạt khai trương kinh doanh dịch vụ 5G sau khi triển khai thử nghiệm. Tính đến nay, Viettel Global đã có 5 thị trường chính thức kinh doanh 5G là Lào, Campuchia, Timor-Leste, Burundi, Tanzania.

Quan trọng hơn, năm 2025 mở ra một chương mới đầy triển vọng khi Viettel Global quyết liệt đa dạng hóa ngành nghề, vượt ra khỏi ranh giới viễn thông truyền thống để mở rộng không gian tăng trưởng.

Đơn vị đã chính thức khai trương dịch vụ Logistics tại Lào, đồng thời nghiên cứu triển khai mô hình này tại các thị trường tiềm năng như Campuchia và Myanmar. Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Viettel Global đẩy mạnh khảo sát và tính toán các dự án điện mặt trời tại Mozambique và Myanmar nhằm tối ưu hóa nguồn lực hạ tầng sẵn có.

Đặc biệt, mảng dịch vụ số và tài chính ghi nhận những bước tiến đột phá với sự ra đời của NatTransfer tại Haiti. Đây là công ty chuyên doanh dịch vụ kiều hối đầu tiên trong toàn bộ các thị trường quốc tế của Viettel, đánh dấu bước đi chiến lược trong việc mở rộng hệ sinh thái tài chính số.

Viettel Global cũng chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư tại nhiều thị trường như Cộng hòa Dominica, Eswatini, Panama và Ecuador. Trong đó, tiến trình đàm phán và khảo sát tại Cộng hòa Dominica đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng giám đốc Viettel Global Nguyễn Thị Hoa chia sẻ: "Sức mạnh của chúng tôi khi cạnh tranh trên thị trường quốc tế nằm ở nhiều yếu tố trong đó yếu tố cốt lõi là con người với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ không ngại khó, không ngại khổ, lăn xả, mưu trí và quả cảm”.