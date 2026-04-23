Lãnh đạo PC1 nói gì vào ngày hôm qua, 22/4?

Ngày 22/4, CTCP Tập đoàn PC1 (mã PC1) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Một trong những nội dung được cổ đông quan tâm là phương án phát hành hơn 148 triệu cổ phiếu, gồm trả cổ tức, chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP).

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành gần 61,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 15%, chào bán hơn 74 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và hơn 12,3 triệu cổ phiếu ESOP. Nếu hoàn thành, vốn điều lệ sẽ tăng từ 4.112 tỷ đồng lên gần 5.594 tỷ đồng.

Tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Tuấn cho biết kế hoạch tăng vốn đã được xây dựng trong lộ trình dài hạn.“Chúng tôi không chỉ xây dựng chiến lược cho xong. Từ nay đến năm 2030, vốn ở đâu, làm cái gì, lúc nào thiếu lúc nào thừa đều đã có giải pháp dự phòng cụ thể”, ông Tuấn nói.

Theo ông, PC1 đang đối mặt với nhu cầu vốn chủ sở hữu lớn để phục vụ chiến lược đầu tư, đặc biệt trong các dự án hạ tầng trọng điểm.

“Riêng trong đầu tư bất động sản khu công nghiệp, chúng tôi đang đầu tư gần 30.000 tỷ vốn, bao gồm các cụm Yên Phong, VSIP, Nomura 1, Nomura 2. Với mảng năng lượng, mục tiêu đầu tư tối thiểu 400 đến 500 MW mới trong 5 năm tới. Nếu vốn chủ thiếu hụt, không thể chủ động được nguồn vốn để đầu tư”, ông Tuấn cho biết.

Liên quan đến phương án huy động vốn, lãnh đạo PC1 cho biết doanh nghiệp ưu tiên phát hành cho cổ đông hiện hữu nhằm đảm bảo ổn định cơ cấu sở hữu.

“Câu chuyện phát hành công chúng theo thị trường, dễ gây pha loãng. Chúng tôi đưa ra phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu với mức ưu đãi thấp vì đang cần nguồn vốn. Quan trọng nhất là giữ tỷ lệ kiểm soát của hệ thống, đặc biệt là các cổ đông lớn, để đảm bảo giữ ổn định hoạt động và chiến lược của tập đoàn”, ông Tuấn nói.

Doanh nghiệp cũng cho biết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết lượng cổ phiếu chào bán, công ty sẽ tìm kiếm các đối tác khác có nhu cầu.



Tại đại hội, doanh nghiệp cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 trong bối cảnh còn nhiều yếu tố thách thức.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 15.618 tỷ đồng, tăng 19%, trong khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.056 tỷ đồng, giảm 22% so với năm 2025. Tỷ lệ cổ tức dự kiến duy trì ở mức 15%.

PC1 cho biết sẽ tiếp tục tối ưu danh mục đầu tư, ưu tiên nguồn lực cho các dự án năng lượng tái tạo, khu công nghiệp xanh và thông minh, cũng như các dự án bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực. Đồng thời, doanh nghiệp tập trung nâng cao năng lực tổng thầu, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI, vận hành tinh gọn và tăng cường quản trị tài chính theo hướng kiểm soát dòng tiền và hiệu quả.

Trước đó, năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 13.085 tỷ đồng, xấp xỉ kế hoạch, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.356 tỷ đồng, tăng 62% so với mục tiêu đề ra. PC1 cũng đã hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 3.580 tỷ đồng lên hơn 4.100 tỷ đồng.

