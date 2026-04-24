Tổ hợp hoá dầu 5 tỉ USD tại TP HCM lại sắp ngưng hoạt động

Phụng Tiên | 24-04-2026 - 07:32 AM | Doanh nghiệp

Tập đoàn SCG quyết định tạm dừng hoạt động Tổ hợp hóa dầu Long Sơn từ giữa tháng 5/2026. Việc này dự kiến khiến doanh nghiệp phát sinh chi phí khoảng 250 triệu baht mỗi tháng (tương đương khoảng 203 tỷ đồng).

Tập đoàn SCG cho biết sẽ tạm ngưng hoạt động nhà máy olefin của Rayong Olefins tại Thái Lan, đồng thời lên kế hoạch dừng vận hành Tổ hợp hóa dầu Long Sơn (LSP) tại xã Long Sơn, TP.HCM, Việt Nam do tác động kéo dài và khó lường từ căng thẳng tại Trung Đông.

Thông tin này được ông Thammasak Sethaudom – Chủ tịch kiêm CEO SCG – công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan từ ngày 10/3.

Theo doanh nghiệp, dù đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó như tìm nguồn nguyên liệu thay thế ngoài khu vực eo biển Hormuz với chi phí cao hơn, tình trạng gián đoạn nguồn cung vẫn vượt ngoài khả năng kiểm soát, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất.

Sau khi đánh giá toàn diện, SCG quyết định tạm dừng hoạt động LSP từ giữa tháng 5/2026. Việc này dự kiến khiến doanh nghiệp phát sinh chi phí khoảng 250 triệu baht mỗi tháng (tương đương khoảng 203 tỷ đồng).

Trong thời gian tạm dừng, Tổ hợp hóa dầu Long Sơn sẽ tiến hành bảo trì và đẩy nhanh kế hoạch chuyển đổi sang sử dụng nguyên liệu ethane. Doanh nghiệp hiện đã ký hợp đồng dài hạn 15 năm để nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn ethane mỗi năm từ Mỹ. Việc sử dụng ethane được kỳ vọng giúp ổn định chi phí đầu vào và giảm phát thải carbon, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

SCG nhấn mạnh, ngoài hai nhà máy nêu trên, các cơ sở khác trong mảng hóa chất và các lĩnh vực kinh doanh còn lại vẫn vận hành bình thường, với các điều chỉnh linh hoạt để thích ứng với bối cảnh biến động.

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn bắt đầu vận hành thương mại từ cuối tháng 9/2024, nhưng từng phải tạm dừng chỉ sau đó một tháng do khó khăn chung của ngành hóa dầu. Đến cuối tháng 8/2025, nhà máy hoạt động trở lại khi giá dầu thô hạ nhiệt, giúp cải thiện hiệu quả sản xuất.

LSP chuyên sản xuất các loại hạt nhựa như polyethylene (HDPE, LLDPE) và polypropylene (PP), phục vụ cả thị trường trong nước lẫn xuất khẩu. Khi vận hành tối đa, tổ hợp có công suất 1,4 triệu tấn/năm, góp phần giảm phụ thuộc nhập khẩu polyolefin và đáp ứng nhu cầu nội địa ước khoảng 3 triệu tấn.

Dự án được khởi công từ năm 2018 với tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ USD, bao gồm nhà máy olefin thượng nguồn, ba nhà máy polyolefin hạ nguồn cùng hệ thống cảng chuyên dụng. Ở công suất thiết kế, tổ hợp có thể đạt doanh thu khoảng 1,5 tỷ USD mỗi năm và đóng góp khoảng 150 triệu USD cho ngân sách.

ĐHĐCĐ Viettel Global: Chốt trả cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt tỷ lệ 33%

Novaland: Ông Bùi Cao Nhật Quân trở thành tân Chủ tịch

Cập nhật BCTC quý 1/2026 sáng ngày 24/4: Nhựa Tiền Phong lãi hơn 300 tỷ, nhiều công ty báo lỗ

00:04 , 24/04/2026
Chủ tịch Trương Sỹ Bá tham vọng xây 20.000 điểm bán thịt mát, lợi nhuận Q1 của BAF tăng 49%

21:17 , 23/04/2026
ĐHĐCĐ 2026 Viettel Construction: Mở rộng sang nhà ở xã hội, năng lượng tái tạo

19:30 , 23/04/2026
Lãnh đạo PC1 nói gì vào ngày hôm qua, 22/4?

18:59 , 23/04/2026

