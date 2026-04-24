Đại hội đồng cổ đông của HHV tổ chức bất thành

Ngày 24/04/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) đã tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo hình thức trực tuyến.

Theo báo cáo của bà Phan Thị Mai – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông, tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 19/03/2026, công ty có 50.686 cổ đông, đại diện cho hơn 497 triệu cổ phần.

Tính đến 8h05 ngày 24/04/2026, số cổ đông tham dự là 230 cổ đông, đại diện cho 164,7 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 33,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sổ đông không tham dự là 50.456 cổ đông, đại diện cho 332,8 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,9%.

Do tỷ lệ tham dự thấp hơn mức quy định, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của HHV không đủ điều kiện tiến hành.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 sẽ được công ty gửi tới cổ đông sau.﻿

Ông Nguyễn Hữu Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT cho biết, tình hình kinh doanh quý 1/2026 của HHV có những ghi nhận rất tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra.

Ngay từ đầu năm, công ty đã giành được nhiều hợp đồng lớn trong lĩnh vực thi công và đặc biệt là quản lý vận hành, là một thuận lợi để HHV tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Về giải quyết các vấn đề tồn tại của các dự án BOT do thay đổi cơ chế chính sách, ông Hùng thông tin thêm, các nút thắt này đang được Đảng và Nhà nước quan tâm tháo gỡ. Cụ thể là Nghị định 122/2026/NĐ-CP đã được ban hành tạo cơ sở pháp lý để giải quyết các vấn đề tồn tại của các dự án hạ tầng giao thông đầu tư theo PPP.

Đặc biệt, HHV có 2 dự án lớn, dự án Đèo Cả và Bắc Giang - Lạng Sơn. Dự kiến khi giải quyết các vấn đề còn tồn tại này, HHV sẽ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ khoảng 7.000 tỷ đồng, tạo nguồn lực tài chính cho công ty đẩy mạnh công tác đầu tư về hạ tầng giao thông.

Theo ông Hùng, giai đoạn 2026 - 2030, Chính phủ xác định đầu tư hạ tầng giao thông là một bước đi chiến lược để dẫn dắt các ngành khác phát triển với mục tiêu hoàn thành 5.000 km đường cao tốc, triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến metro liên vùng,... Ông Hùng cho biết, đây là dư địa rất lớn để cho HHV và các doanh nghiệp tham gia.

Theo tài liệu chuẩn bị cho đại hội, năm 2026 CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 4.468 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2025, và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 766 tỷ đồng, tăng 14%. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. ﻿