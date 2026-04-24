Sắp chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chuyển giao công nghệ, phát triển ngành công nghiệp đường sắt

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc vừa có cuộc làm việc với Bộ Xây dựng, một số bộ, ngành, TP. Hà Nội, TPHCM về tình hình triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các dự án đường sắt do Bộ Xây dựng quản lý và các dự án đường sắt đô thị.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; lập đề cương nhiệm vụ, dự toán, hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, nhiệm vụ hết sức quan trọng hiện nay của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là lựa chọn đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; đối tác cung cấp và chuyển giao công nghệ.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc chỉ đạo tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh, đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là nhiệm vụ rất mới, có những vấn đề chưa có tiền lệ nên cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương.

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý tới vấn đề chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, tiến tới sớm tự chủ về công nghệ, bao gồm cả phát triển ngành công nghiệp đường sắt.

Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành có liên quan được yêu cầu phối hợp chặt chẽ nhằm sớm hoàn thiện, báo cáo, phê duyệt áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Theo lãnh đạo Chính phủ, đây là cơ sở để lựa chọn công nghệ, đơn vị tư vấn, nhà thầu, gắn với điều kiện tiên quyết là chuyển giao công nghệ thực chất, hướng tới phát triển công nghiệp đường sắt, tự chủ chiến lược trong lĩnh vực này.

"Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đang ở giai đoạn rất quan trọng chuẩn bị lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu. Chính phủ sẽ chịu trách nhiệm về việc lựa chọn này trên cơ sở đề xuất của Bộ Xây dựng và các bộ, ngành có liên quan", Phó Thủ tướng nói.

Trên cơ sở đó, phải tính toán rất kỹ và cân đối ngân sách đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, mang tính lan tỏa, góp phần vào tăng trưởng để xây dựng tuyến đường sắt hiện đại, có tầm nhìn dài hạn.

Nghiên cứu phát triển các tuyến tàu điện ngầm

Liên quan đến nguồn vốn đầu tư cho các dự án đường sắt, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, cần có kế hoạch chủ động, đa dạng hóa từ ngân sách nhà nước, vốn ODA đến đầu tư tư nhân, hợp tác công - tư và phải cụ thể đến từng dự án.

Đi trước một bước trong đào tạo nguồn nhân lực đường sắt.

Trong đào tạo nguồn nhân lực , ông lưu ý phải “đi trước một bước”, chủ động hợp tác chặt chẽ với các đối tác, từ đào tạo cơ bản, cầm tay chỉ việc đến nâng cao, gắn với những dự án đang vận hành.

Đối với việc xây dựng, ban hành các định mức, đơn giá, quy định phải phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm tầm nhìn dài hạn của các dự án.

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương có các dự án đường sắt đi qua triển khai ngay phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư ở những khu vực đã xác định được hướng tuyến, mốc giới, đồng thời sẵn sàng thực hiện ngay khi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được phê duyệt.

Đối với các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM, Phó Thủ tướng lưu ý, cần có phương án khắc phục sự khác biệt về quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật giữa các tuyến đường sắt đô thị để tạo sự kết nối đồng bộ; đồng thời nghiên cứu, đề xuất phát triển các tuyến tàu điện ngầm, tạo điều kiện giao thông thuận lợi cho người dân.