Chuyện gì đang xảy ra với KFC: Phải đóng cửa 25 chi nhánh tại một quốc gia ĐNÁ, cắt bỏ gần 2.000 nhân sự, nợ phải trả cao kỷ lục

PT Fast Food Indonesia (FAST) - đơn vị vận hành nhượng quyền KFC lớn nhất tại Indonesia - đang lún sâu hơn vào giai đoạn tái cấu trúc vận hành quyết liệt. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã đóng cửa 25 chi nhánh như một phần trong nỗ lực bình ổn tài chính và tối ưu hóa hiệu suất.

Theo báo cáo tài chính mới nhất, tổng số nhà hàng KFC trên toàn Indonesia đã giảm từ 715 xuống còn 690 chi nhánh vào cuối tháng 12/2025. Đây được xem là một bước lùi chiến lược khi hãng quyết định rút lui khỏi các địa điểm kinh doanh kém hiệu quả để tập trung nguồn lực vào các thị trường đô thị có sức mua cao.

Đi đôi với việc thu hẹp mạng lưới là làn sóng cắt giảm nhân sự quy mô lớn. Đội ngũ lao động của công ty đã giảm từ 13.106 người năm 2024 xuống còn 11.664 người vào cuối năm 2025. Việc biến mất 1.442 vị trí việc làm một lần nữa nhấn mạnh áp lực tối ưu hóa chi phí nhân công đang đè nặng lên toàn ngành thức ăn nhanh (QSR).

Dù quy mô và nhân sự bị thu hẹp, bức tranh tài chính của gã khổng lồ gà rán này bắt đầu xuất hiện những điểm sáng phục hồi. Khoản lỗ ròng đã thu hẹp đáng kể, từ 796,9 tỷ Rupiah năm trước xuống còn 366 tỷ Rupiah vào năm 2025 - tương đương mức cải thiện 54%.

Đáng chú ý, doanh thu vẫn duy trì ổn định ở mức 4,88 nghìn tỷ Rupiah, nhỉnh hơn nhẹ so với mức 4,87 nghìn tỷ của năm 2024. Điều này cho thấy năng suất trên từng cửa hàng đang được cải thiện rõ rệt sau khi các chi nhánh yếu kém bị loại bỏ.

Tuy nhiên, sức khỏe bảng cân đối kế toán vẫn là nỗi lo của giới đầu tư. Dù tổng tài sản tăng lên 4,9 nghìn tỷ Rupiah, nhưng nợ phải trả vẫn neo ở mức cao (4,5 nghìn tỷ Rupiah). Với vốn chủ sở hữu chỉ còn vỏn vẹn 435 tỷ Rupiah, cấu trúc tài chính này tiếp tục gây áp lực lên tâm lý thị trường, khiến cổ phiếu FAST giảm 2,26%, đóng cửa ở mức 346 Rupiah sau báo cáo.

Ban lãnh đạo FAST khẳng định việc đóng cửa các chi nhánh là một phần của chiến lược dài hạn nhằm gia tăng khả năng chống chịu trước bối cảnh chi phí leo thang, hành vi người tiêu dùng thay đổi và sự cạnh tranh khốc liệt tại Indonesia. Giới phân tích nhận định, đây là bước chuyển mình sang mô hình “Tăng trưởng tinh gọn”, nơi lợi nhuận trên từng điểm bán được ưu tiên hơn việc bành trướng quy mô bằng mọi giá.

Làn sóng tái cấu trúc này là hệ quả tất yếu sau một giai đoạn dài chịu tổn thương từ lạm phát chi phí và áp lực tẩy chay từ người tiêu dùng trước đó. Dù vậy, mức doanh thu ổn định cho thấy sức mạnh thương hiệu KFC vẫn còn vẹn nguyên.

Thách thức phía trước: Bài toán khó nhất của PT Fast Food Indonesia lúc này là chuyển hóa nhu cầu thị trường thành lợi nhuận bền vững, đồng thời quản trị nợ vay và thích nghi với nền kinh tế thực phẩm ưu tiên giao hàng và chuyển đổi số. Sự thành bại của cuộc lội ngược dòng này sẽ phụ thuộc vào cách hãng cân bằng giữa kỷ luật chi phí và tinh thần đổi mới trên 690 “pháo đài” còn lại.

Theo: People Markets