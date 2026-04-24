Hãng taxi của ông Phạm Nhật Vượng chiếm 54,51% thị phần tại Việt Nam trong 3 tháng đầu năm, giữ chuỗi 18 tháng liên tiếp dẫn đầu

Công ty nghiên cứu thị trường Mordor Intelligence vừa phát hành báo cáo nghiên cứu thị trường gọi xe Việt Nam quý I/2026.

Theo đó, Green SM (tên trước đây là Xanh SM) tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường gọi xe taxi công nghệ Việt Nam với 54,51% thị phần trong quý I/2026, nới rộng khoảng cách với hai đơn vị xếp sau là Grab (40,92% thị phần) và be (4,57% thị phần).

Kết quả này nối dài chuỗi 18 tháng liên tiếp Green SM vươn lên dẫn đầu thị trường taxi Việt Nam.



Green SM cũng được đánh giá cao nhất về chất lượng dịch vụ, độ phủ mạng lưới, số chuyến và doanh thu trung bình theo ngày.

Ngày 13/4, Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM đổi tên hãng taxi điện Xanh SM thành Green SM, đồng bộ nhận diện thương hiệu này trên toàn cầu.

Trong tháng 4/2025, Green SM ra mắt mô hình kinh tế chia sẻ Green SM Platform tại hai thị trường quốc tế đầu tiên là Indonesia và Philippines.

Báo cáo ghi nhận quy mô thị trường gọi xe 4 bánh tại Việt Nam vẫn tăng trưởng tích cực, đạt tổng giá trị giao dịch (GMV) 580,71 triệu USD trong quý I/2026, tương đương với 153,26 triệu chuyến đi đã được thực hiện. Đặc biệt, các chuyến đi bằng xe điện và xe hybrid chiếm tới 58,34% giá trị giao dịch.

