Đối thủ của bà Nguyễn Phương Hằng chia cổ tức tiền mặt 40%, huỷ dự án Củ Chi và tiến sang miền Tây trước sức ép từ KDL Đại Nam

Kết thúc năm tài chính 2025, Công ty Cổ phần Công viên Nước Đầm Sen (HOSE: DSN) ghi nhận những số liệu chưa đạt kỳ vọng do chịu tác động kép từ thời tiết và biến động kinh tế.

Tổng lượt khách đạt hơn 800.000 người, tương đương 76% kế hoạch và giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Hệ quả kéo theo doanh thu thuần đạt 181,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 72 tỷ đồng, lần lượt giảm 17% và 22% so với kết quả thực hiện năm 2024.

Dù kết quả kinh doanh tăng trưởng âm, DSN vẫn duy trì chính sách chi trả cổ tức cao để đảm bảo quyền lợi cổ đông. Công ty chốt tỷ lệ cổ tức năm 2025 là 40% bằng tiền mặt, tương ứng giá trị chi trả hơn 48 tỷ đồng.

Trong đó, doanh nghiệp đã thực hiện tạm ứng đợt một với tỷ lệ 24% vào tháng 2/2026. Đối với kế hoạch năm 2026, ban lãnh đạo dự kiến duy trì mức cổ tức tối thiểu là 24% trên vốn điều lệ.

Phân tích về áp lực cạnh tranh, đại diện Hội đồng quản trị cho biết doanh nghiệp đang đối mặt với sự thu hẹp tệp khách hàng đoàn. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc thay đổi chính sách dã ngoại tại một số địa phương lân cận và chiến lược miễn phí vé của các đối thủ lớn, điển hình là khu du lịch Đại Nam.

Bên cạnh đó, chi phí vận hành đội xe khách tăng cao do biến động giá dầu tại Trung Đông đã trực tiếp bào mòn biên lợi nhuận của các đơn vị lữ hành, dẫn đến lượng khách đoàn sụt giảm khoảng 35.000 người.

Trong bối cảnh quỹ đất tại TP.HCM gặp khó khăn về quy hoạch, DSN đang thực hiện tái cơ cấu danh mục đầu tư. Công ty quyết định hủy dự án tại Củ Chi và tập trung tìm kiếm quỹ đất mới tại các tỉnh miền Tây.

Đây là thị trường được đánh giá giàu tiềm năng với đặc thù khí hậu nắng nóng quanh năm và hiện trạng thiếu vắng các khu vui chơi giải trí dưới nước quy mô chuyên nghiệp. Nguồn vốn đầu tư sẽ được ưu tiên từ lợi nhuận giữ lại hoặc huy động thêm qua kênh tín dụng và phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Về quản trị dự án, DSN đặt mục tiêu thoái vốn hoàn toàn khỏi nhà máy nước trái cây tại Phan Thiết ngay trong năm nay để tập trung nguồn lực cho mảng cốt lõi.

Chỉ tiêu kinh doanh năm 2026 được đặt ra khá thận trọng với doanh thu thuần dự kiến đạt 190 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 73 tỷ đồng, tăng trưởng nhẹ khoảng 1-4% so với năm 2025. Đại hội cũng đã tiến hành bầu bổ sung bà Hiroko Yabe và ông Lê Thanh Trí vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao.