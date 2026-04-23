Đối thủ của bà Nguyễn Phương Hằng sắp tung chiêu mới, lên kế hoạch cổ tức cao

Sáng 22/4, CTCP Công viên nước Đầm Sen (mã DSN) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2026 với sự tham dự của 87 cổ đông, đại diện cho 7,2 triệu cổ phần, tương đương 59,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Về kế hoạch kinh doanh, ĐHĐCĐ thông qua mục tiêu doanh thu thuần năm 2026 đạt 190 tỷ đồng, tăng 4,7% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 92 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 73 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước. Tỷ lệ cổ tức tiền mặt tối thiểu 24% trên vốn điều lệ, với tổng giá trị chi trả khoảng 29 tỷ đồng.

Theo công ty, kế hoạch này được xây dựng trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh khi nhiều điểm vui chơi giải trí tại TP.HCM và khu vực lân cận như Công viên Suối Tiên, Grand Park/VinWonders hay Khu du lịch Đại Nam liên tục nâng cấp, mở rộng. Điều này buộc Đầm Sen phải đẩy mạnh đổi mới sản phẩm, bổ sung trò chơi nhằm thu hút khách gia đình, nhóm bạn và khách đoàn, song đồng thời cũng gia tăng áp lực chia sẻ thị phần.

Đối với chính sách phân phối lợi nhuận, công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 40%, tương ứng hơn 48 tỷ đồng. Trước đó, doanh nghiệp đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 24% vào tháng 2/2026. Như vậy, doanh nghiệp sẽ còn một đợt trả cổ tức tiền mặt 16% trong đợt tới.

Tại đại hội, cổ đông cũng thông qua việc miễn nhiệm hai thành viên HĐQT độc lập là ông Hirotaka Yabe và ông Trần Oanh. Đồng thời, bà Hiroko Yabe và ông Lê Thanh Trí được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2023–2028.

Chia sẻ tại đại hội, ông Trần Việt Anh – Chủ tịch HĐQT cho biết về định hướng năm 2026, công ty tập trung vào ba nội dung chính.

Thứ nhất là tái vốn nhằm cắt giảm lỗ và hạn chế ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh chung. Trước đây công ty từng đầu tư nhà máy sản xuất nước trái cây tại Phan Thiết nhằm mở rộng hoạt động, song dự án chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Hiện doanh nghiệp đang tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng dự án này.

Thứ hai là định hướng mở rộng hoạt động. Doanh nghiệp sẽ không tiếp tục theo đuổi dự án tại quận 9 do không còn phù hợp về quy hoạch và thị trường. Đồng thời, DSN sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư tại các tỉnh lân cận, đặc biệt khu vực miền Tây – nơi có điều kiện khí hậu tương đồng và tiềm năng phát triển và các thông tin cụ thể sẽ được công bố khi đủ điều kiện triển khai.

Thứ ba, liên quan đến vấn đề thuê đất, công ty đang chờ ổn định bộ máy hành chính sau sáp nhập để xúc tiến tái ký hợp đồng thuê đất cho Công viên nước Đầm Sen. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, doanh nghiệp sẽ triển khai kế hoạch cải tạo, sửa chữa và đầu tư thêm trò chơi mới nhằm nâng cấp toàn diện chất lượng công viên.